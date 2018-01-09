 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
О четырёх типах истории.
Безвиз, реформы и блокчейн: как прошлогодние темы повлияют на 2018
Коли запрацює електронний суд?
Порошенко, и без альтернатив
У 2018 році адвокати повинні сплачувати ЄСВ по-новому
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Трудовые правоотношения
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Обязательства работника: как лучше оформить юридически
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
9/01/18 16:13  Marlboro! > rommkopf    9/01/18 16:11Дерево
А до чого тут предмет, потрібно дивитись на суть відносин. Якщо за договором особа зобовязується бодрствовать 24 години в день, то це рівноцінно зобов'язанню утриматись від сну.
Поясніть чому в цьому разі не буде порушення статті 27?

9/01/18 16:11  rommkopf > Marlboro!    9/01/18 15:34Дерево
Якщо це Ви жартуєте, то краще так не робіть.)

А ліпше пригадайте, предмет договору підряду - це виконання роботи чи утримання підрядника від лежання на дивані?
Факт невиконання підряду буде залежати від того, чи то Ви лежали на дивані, чи то в той же час виконували підрядні роботи моєму сусідові, тобто тяжко працювали, а не "утримувалися"?

Щодо конкуренції - то зазвичай подібні "мутки" з "ексклюзивністю" відбуваються між юридичними особами щодо поділу ринку та розмежування дистрибуції, в цілому, може бути і в "жирного" ФО-Па, який доріс до дистрибуторства.

9/01/18 15:34  Marlboro! > rommkopf    9/01/18 14:26Дерево
Ви стверджуєте, що укладення такого договору буде обмежувати не заборонені права і обовязки.
Давайте припустимо, що я з Вами уклав договір підряду за яким я повинен важко і довго працювати, ремонтувати хату день і ніч, і таке інше. На всякий випадок зазначу, що я за умовами договору не можу субпідрядити іншу особу.
Але поряд з цим у мене є не заборонене законом право лежати на дивані і нічого не робити.
Очевидно, що в даному випадку мої зобов'язання по підряду і моє право лежати на дивані вступають в конфлікт, так як в значній мірі є взаємовиключними. Я маю право лежати на дивані, але щоб не настали негативні наслідки за договором підряду я маю відмовитись від цього права: встати з дивану і піти працювати.
Чи застосовується в цьому разі стаття 27 ЦК? Чи є підряд недійсним? І якщо ні, то поясніть чому)

П.С. чесно кажучи не зрозумів зауваження про приналежність конкуренції до ЮО. По-перше, це був просто приклад зобовязання про "утримання". По-друге, кодекс буде однаково стосуватись і ФО, і тих же ФОПів - де конкуренція теж може мати місце.

9/01/18 14:26  rommkopf > Marlboro!    9/01/18 13:15Дерево
По-1, ми уже флудимо, бо відійшли від теми у "сферичні теорії" до того ж - кожен у свою.
По-2, ст. 27 ЦКУ стосувалася ФО, а утримуються від конкуренції з Вашого прикладу все ж здебільшого ЮО.
По-3, та ж таки ст. 27, як на мене, чітко й однозначно (без виключень) вказує, що не можна угодою закріплювати обмеження прав ФО, навіть якщо це буде обмеження в утриманні власного П'ятачка.)

Якщо Ви вкажете, як можна обійти цю вказівку, або вкажете на моє неправильне розуміння ст. 27 - буду вдячний.

9/01/18 13:15  Marlboro! > rommkopf    9/01/18 12:36Дерево
Повинно бути не "порушення", а "інтерес" кредитора. Наприклад, якщо сторони уклали правочин із зобов'язанням "утриматись від конкуренції", то ніякого порушення станом на момент укладення правочину немає - але існує інтерес.
В даному випадку в кредитора такий інтерес є очевидним.

Що стосується зобов'язання про утримання від укладення шлюбу чи прийняття спадщини, то такий правочин не відповідає моральним засадам суспільства, а відтак є нікчемним в силу закону.
Я розумію, що це був метод доведення до абсурду, але в цьому разі він недоречний. Закон дозволяє в розумній мірі укладення пасивного зобов'язання.

9/01/18 12:36  rommkopf > Marlboro!    9/01/18 12:05Дерево
А якщо це буде зобов'язання про утримання від укладення шлюбу чи прийняття спадщини? .)

Утримання від певної дії має бути не просто "зі стелі", а як спосіб реалізації законного права кредитора, та має існувати зв'язок між утриманням боржника та порушенням права кредитора.
В даній справі немає зв'язку: робітник жодним чином своїм неутриманням не порушує прав кредитора, він їх взагалі не торкається.

Якщо ж в подальшому вдастся довести причинно-наслідковий зв'язок, вину і т.п. між свиноводством робітника та падежем свиней у роботдавця - то, будь ласка, хай стягує збитки.

9/01/18 12:10  gloria60 > 2694    9/01/18 12:02Дерево
Все мері профилактики, насколько мне известно, на ферме есть, собственники ж не убийці своего бизнеса,+ нормативно госветслужбой введен карантин, который подразумевает все описанные Вами мероприятия (смена одежды, санветобработка и пр.).
Но вот пришла руководству такая в голову идея..

9/01/18 12:07  gloria60 > Marlboro!    9/01/18 12:05Дерево
:))
Дякую колеги за думки :))
Розсмішили трішки зранку :)

9/01/18 12:05  Marlboro! > rommkopf    9/01/18 11:22Дерево
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
___________________
Якщо це буде зобовязання, наприклад, про утримання від утримання (пардон :)) свиней?

9/01/18 12:02  2694Отправить письмо > gloria60    9/01/18 10:45Дерево
Контракт то можно составить, плюс должностные инструкции. Только все равно ерунда. Ну не будет у сотрудника свиньи, а у его соседа, мамы, тетки будут. Так что заразу по любому притащить сможет. Проще устроить при входе душ с дез.средствами, карантинную зону с ультрафиолетовыми лампами да полностью менять одежду на время работы. Думаю дешевле выйдет.

9/01/18 11:39  Віталій МолодшийОтправить письмо > gloria60    9/01/18 10:45Дерево
Доброго.
Як вже СФ готова виділяти в оренду свинки працівникам, не дешевше, якщо така вакцина існує, виділити ветеринара з СФ для того щоб він пройшов по працівникам і провакцинував їх свинок?

9/01/18 11:22  rommkopf > gloria60    9/01/18 10:45Дерево
Насчёт "аренды/проката свиньи" - это ещё куда ни шло, но вот запрещать ("обязать работника не иметь") путём подписания гражданского договора Вы не сможете в силу положения ч. 1 ст. 27 ГКУ:
"Сделка, ограничивающая возможность физического лица иметь не запрещенные законом гражданские права и обязанности, являются ничтожной."
В рамках же трудовых правоотношений - тем более такое ограничение невозможно, т.к. работник во внерабочее время волен делать что угодно и не подчиняется работодателю.

Прописать, к примеру, в должностной инструкции работника ежедневные меры профилактики/дезинфекции - не вариант?

9/01/18 10:45  gloria60   Дерево
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая.
Есть предприятие - свиноферма. В Украине бушует так называемая африканская чума - свини мрут.
У руководства фермы появилась следующая идея: подписывать с работниками фермы документ (руководство этот документ называет договором, я пока не знаю, как это обозвать) о следующем:
- обязать работника не иметь у себя в личном хозяйстве свиней (дабы работник не приносил "мз дома" на ферму эту самую чуму, а она может переноситься типа с одеждой работника, обувью и пр.);
- взамен работнику ферма будет как бы "выдавать" свинью и корм для неё, ну, типа уже на территории фермы у каждого будет личная свинья.

Вот такая поэма :)

Нужна помощь в креативе:
- имеет ли подобное обязательство работника хоть какую-либо юридическую силу в рамках трудовых правоотношений? На мой взгляд - нет, просто так сказать больше для психологического давления..
- возможно эти взаимные обязательства можно оформить как-то вне трудовых отношений? Как - пока не придумала ..

Буду благодарна за любые мысли по этому вопросу.
Спасибо.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
В Калифорнии в результате схода оползней погибли 5 человек
Японский космонавт на МКС за 3 недели вырос на 9 сантиметров
Полиция ищет взрывчатку в двух пригородных поездах
Адвокат Ноздровской сомневается в виновности Россошанского
Земельные махинации под Киевом: мэру Бучи грозит до 6 лет тюрьмы
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.