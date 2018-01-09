Обязательства работника: как лучше оформить юридически

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9/01/18 16:13 Marlboro! > rommkopf 9/01/18 16:11

А до чого тут предмет, потрібно дивитись на суть відносин. Якщо за договором особа зобовязується бодрствовать 24 години в день, то це рівноцінно зобов'язанню утриматись від сну.

Поясніть чому в цьому разі не буде порушення статті 27?



9/01/18 16:11 rommkopf > Marlboro! 9/01/18 15:34

Якщо це Ви жартуєте, то краще так не робіть.)



А ліпше пригадайте, предмет договору підряду - це виконання роботи чи утримання підрядника від лежання на дивані?

Факт невиконання підряду буде залежати від того, чи то Ви лежали на дивані, чи то в той же час виконували підрядні роботи моєму сусідові, тобто тяжко працювали, а не "утримувалися"?



Щодо конкуренції - то зазвичай подібні "мутки" з "ексклюзивністю" відбуваються між юридичними особами щодо поділу ринку та розмежування дистрибуції, в цілому, може бути і в "жирного" ФО-Па, який доріс до дистрибуторства.



9/01/18 15:34 Marlboro! > rommkopf 9/01/18 14:26

Ви стверджуєте, що укладення такого договору буде обмежувати не заборонені права і обовязки.

Давайте припустимо, що я з Вами уклав договір підряду за яким я повинен важко і довго працювати, ремонтувати хату день і ніч, і таке інше. На всякий випадок зазначу, що я за умовами договору не можу субпідрядити іншу особу.

Але поряд з цим у мене є не заборонене законом право лежати на дивані і нічого не робити.

Очевидно, що в даному випадку мої зобов'язання по підряду і моє право лежати на дивані вступають в конфлікт, так як в значній мірі є взаємовиключними. Я маю право лежати на дивані, але щоб не настали негативні наслідки за договором підряду я маю відмовитись від цього права: встати з дивану і піти працювати.

Чи застосовується в цьому разі стаття 27 ЦК? Чи є підряд недійсним? І якщо ні, то поясніть чому)



П.С. чесно кажучи не зрозумів зауваження про приналежність конкуренції до ЮО. По-перше, це був просто приклад зобовязання про "утримання". По-друге, кодекс буде однаково стосуватись і ФО, і тих же ФОПів - де конкуренція теж може мати місце.



9/01/18 14:26 rommkopf > Marlboro! 9/01/18 13:15

По-1, ми уже флудимо, бо відійшли від теми у "сферичні теорії" до того ж - кожен у свою.

По-2, ст. 27 ЦКУ стосувалася ФО, а утримуються від конкуренції з Вашого прикладу все ж здебільшого ЮО.

По-3, та ж таки ст. 27, як на мене, чітко й однозначно (без виключень) вказує, що не можна угодою закріплювати обмеження прав ФО, навіть якщо це буде обмеження в утриманні власного П'ятачка.)



Якщо Ви вкажете, як можна обійти цю вказівку, або вкажете на моє неправильне розуміння ст. 27 - буду вдячний.



9/01/18 13:15 Marlboro! > rommkopf 9/01/18 12:36

Повинно бути не "порушення", а "інтерес" кредитора. Наприклад, якщо сторони уклали правочин із зобов'язанням "утриматись від конкуренції", то ніякого порушення станом на момент укладення правочину немає - але існує інтерес.

В даному випадку в кредитора такий інтерес є очевидним.



Що стосується зобов'язання про утримання від укладення шлюбу чи прийняття спадщини, то такий правочин не відповідає моральним засадам суспільства, а відтак є нікчемним в силу закону.

Я розумію, що це був метод доведення до абсурду, але в цьому разі він недоречний. Закон дозволяє в розумній мірі укладення пасивного зобов'язання.



9/01/18 12:36 rommkopf > Marlboro! 9/01/18 12:05

А якщо це буде зобов'язання про утримання від укладення шлюбу чи прийняття спадщини? .)



Утримання від певної дії має бути не просто "зі стелі", а як спосіб реалізації законного права кредитора, та має існувати зв'язок між утриманням боржника та порушенням права кредитора.

В даній справі немає зв'язку: робітник жодним чином своїм неутриманням не порушує прав кредитора, він їх взагалі не торкається.



Якщо ж в подальшому вдастся довести причинно-наслідковий зв'язок, вину і т.п. між свиноводством робітника та падежем свиней у роботдавця - то, будь ласка, хай стягує збитки.



9/01/18 12:10 gloria60 > 2694 9/01/18 12:02

Все мері профилактики, насколько мне известно, на ферме есть, собственники ж не убийці своего бизнеса,+ нормативно госветслужбой введен карантин, который подразумевает все описанные Вами мероприятия (смена одежды, санветобработка и пр.).

Но вот пришла руководству такая в голову идея..





9/01/18 12:05 Marlboro! > rommkopf 9/01/18 11:22

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

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Якщо це буде зобовязання, наприклад, про утримання від утримання (пардон :)) свиней?



9/01/18 12:02 2694 > gloria60 9/01/18 10:45

Контракт то можно составить, плюс должностные инструкции. Только все равно ерунда. Ну не будет у сотрудника свиньи, а у его соседа, мамы, тетки будут. Так что заразу по любому притащить сможет. Проще устроить при входе душ с дез.средствами, карантинную зону с ультрафиолетовыми лампами да полностью менять одежду на время работы. Думаю дешевле выйдет.



9/01/18 11:39 Віталій Молодший > gloria60 9/01/18 10:45

Доброго.

Як вже СФ готова виділяти в оренду свинки працівникам, не дешевше, якщо така вакцина існує, виділити ветеринара з СФ для того щоб він пройшов по працівникам і провакцинував їх свинок?



9/01/18 11:22 rommkopf > gloria60 9/01/18 10:45

Насчёт "аренды/проката свиньи" - это ещё куда ни шло, но вот запрещать ("обязать работника не иметь") путём подписания гражданского договора Вы не сможете в силу положения ч. 1 ст. 27 ГКУ:

"Сделка, ограничивающая возможность физического лица иметь не запрещенные законом гражданские права и обязанности, являются ничтожной."

В рамках же трудовых правоотношений - тем более такое ограничение невозможно, т.к. работник во внерабочее время волен делать что угодно и не подчиняется работодателю.



Прописать, к примеру, в должностной инструкции работника ежедневные меры профилактики/дезинфекции - не вариант?

