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Внесення до трудові книжки відомостей про проходження військової служби темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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10/01/18 10:13 lyk > ОК АКА Олюня 10/01/18 00:43

Юрслужба ЗСУ недочитує НПА ... Передбачені пунктом 2.19 Інструкції записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.



10/01/18 00:43 ОК АКА Олюня





Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків.



За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.



З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.



Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві, в порядку визначеному п. 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58.



При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).



Після повернення військовослужбовця на роботу, відомості проходження військової служби вносяться підприємством (установою, організацією) на підставі записів військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міністерства оборони України.



Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.



Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.



У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній про проходження військової служби для призначення пенсій особі підтвердженням перебування на військовій службі є:

військові квитки;

довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони;

довідки архівних і військово-лікувальних установ.



Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до Управління Держпраці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.



Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.



Юридична служба Збройних Сил України Порядок внесення у трудові книжки відомостей про проходження військової служби особам, які були призвані (прийняті) на військову службуСтаттею 119 Кодексу законів про працю України встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків.За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві, в порядку визначеному п. 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58.При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).Після повернення військовослужбовця на роботу, відомості проходження військової служби вносяться підприємством (установою, організацією) на підставі записів військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міністерства оборони України.Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.Якщо військовослужбовець до призову, прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній про проходження військової служби для призначення пенсій особі підтвердженням перебування на військовій службі є:військові квитки;довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони;довідки архівних і військово-лікувальних установ.Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до Управління Держпраці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.Юридична служба Збройних Сил України [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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