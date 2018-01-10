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Закон об упрощении ведения бизнеса
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10/01/18 19:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kiev.resident    10/01/18 15:38Дерево
и вообще темы ЦБ и АО у нас обсуждаются в форуме Финансы и ЦБ, так исторически сложилось.

10/01/18 19:08  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kiev.resident    10/01/18 15:38Дерево
уже обсуждается в теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
задайте свои вопросы там. эта тема будет удалена, как дубль существующей.

10/01/18 15:38  kiev.resident   Дерево
Добрый день.
Позвольте поднять на форуме ряд вопросов по Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)» № 5592-д [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

В прессе делается вывод о 2 годах для изменений уставов ПАО.
Однако в самом законопроекте значится следующее:
«публичное акционерное общество - акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и / или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр.» (изменения в ст.2 ЗУ «Об АО», новый п. 152)
«К акционерным обществам, которые считаются не совершавшими публичное предложение акций, применяются требования Закона Украины "Об акционерных обществах" в части регулирования деятельности частных акционерных обществ.
В случае если после дня вступления в силу настоящего Закона такими акционерными обществами принято решение об изменении размера уставного капитала, деноминации акций, эмиссию других ценных бумаг, чем акций, получение новых лицензий и других разрешительных документов и / или получения документов, подтверждающих права общества на имущество, такие общества обязаны привести устав и другие внутренние документы в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".» (п.6 Заключительных положений).

«Уставы и внутренние положения подлежат приведению в соответствие с этим Законом: для публичных акционерных обществ и банков в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона;
для всех остальных акционерных обществ в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Закона.»
(п.13 Заключительных положений).

Вопрос № 1
о сроках приведения уставов публичных акционерных обществ в соответствие:
для внесения изменений в устав ПАО дается один, а не два года? Либо считать срок для внесения изменений как 2 года, поскольку применяются требования Закона «Об АО» в части регулирования частных акционерных обществ? А год считается для ПАО, которые полностью соответствуют своему статусу по Закону (публичное предложение, акции допущены к торгам)?

Вопрос №2:
Как понимать формулировку о необходимости привести в соответствие уставы в случае "получения документов, подтверждающих права общества на имущество"?
Например, если объект недвижимости был на праве собственности ПАО в течение многих лет еще до возникновения нового Государственного реестра прав на недвижимое имущество, то такие действия как
а) регистрация в Реестре с получением извлечения,
б) изменение данных в Реестре с получением извлечения
считаются "получением документов, подтверждающих права общества на имущество" и ведут к обязательному изменению уставов?
И какой тогда предусматривается срок на внесение изменений?

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