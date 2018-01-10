Закон об упрощении ведения бизнеса

10/01/18 15:38 kiev.resident



Позвольте поднять на форуме ряд вопросов по Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)» № 5592-д



В прессе делается вывод о 2 годах для изменений уставов ПАО.

Однако в самом законопроекте значится следующее:

«публичное акционерное общество - акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и / или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр.» (изменения в ст.2 ЗУ «Об АО», новый п. 152)

«К акционерным обществам, которые считаются не совершавшими публичное предложение акций, применяются требования Закона Украины "Об акционерных обществах" в части регулирования деятельности частных акционерных обществ.

В случае если после дня вступления в силу настоящего Закона такими акционерными обществами принято решение об изменении размера уставного капитала, деноминации акций, эмиссию других ценных бумаг, чем акций, получение новых лицензий и других разрешительных документов и / или получения документов, подтверждающих права общества на имущество, такие общества обязаны привести устав и другие внутренние документы в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".» (п.6 Заключительных положений).



«Уставы и внутренние положения подлежат приведению в соответствие с этим Законом: для публичных акционерных обществ и банков в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона;

для всех остальных акционерных обществ в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Закона.»

(п.13 Заключительных положений).



Вопрос № 1

о сроках приведения уставов публичных акционерных обществ в соответствие:

для внесения изменений в устав ПАО дается один, а не два года? Либо считать срок для внесения изменений как 2 года, поскольку применяются требования Закона «Об АО» в части регулирования частных акционерных обществ? А год считается для ПАО, которые полностью соответствуют своему статусу по Закону (публичное предложение, акции допущены к торгам)?



Вопрос №2:

Как понимать формулировку о необходимости привести в соответствие уставы в случае "получения документов, подтверждающих права общества на имущество"?

Например, если объект недвижимости был на праве собственности ПАО в течение многих лет еще до возникновения нового Государственного реестра прав на недвижимое имущество, то такие действия как

а) регистрация в Реестре с получением извлечения,

б) изменение данных в Реестре с получением извлечения

считаются "получением документов, подтверждающих права общества на имущество" и ведут к обязательному изменению уставов?

И какой тогда предусматривается срок на внесение изменений? Добрый день.Позвольте поднять на форуме ряд вопросов по Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)» № 5592-д [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В прессе делается вывод о 2 годах для изменений уставов ПАО.Однако в самом законопроекте значится следующее:«публичное акционерное общество - акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и / или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр.» (изменения в ст.2 ЗУ «Об АО», новый п. 152)«К акционерным обществам, которые считаются не совершавшими публичное предложение акций, применяются требования Закона Украины "Об акционерных обществах" в части регулирования деятельности частных акционерных обществ.В случае если после дня вступления в силу настоящего Закона такими акционерными обществами принято решение об изменении размера уставного капитала, деноминации акций, эмиссию других ценных бумаг, чем акций, получение новых лицензий и других разрешительных документов и / или получения документов, подтверждающих права общества на имущество, такие общества обязаны привести устав и другие внутренние документы в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".» (п.6 Заключительных положений).«Уставы и внутренние положения подлежат приведению в соответствие с этим Законом: для публичных акционерных обществ и банков в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона;для всех остальных акционерных обществ в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Закона.»(п.13 Заключительных положений).Вопрос № 1о сроках приведения уставов публичных акционерных обществ в соответствие:для внесения изменений в устав ПАО дается один, а не два года? Либо считать срок для внесения изменений как 2 года, поскольку применяются требования Закона «Об АО» в части регулирования частных акционерных обществ? А год считается для ПАО, которые полностью соответствуют своему статусу по Закону (публичное предложение, акции допущены к торгам)?Вопрос №2:Как понимать формулировку о необходимости привести в соответствие уставы в случае "получения документов, подтверждающих права общества на имущество"?Например, если объект недвижимости был на праве собственности ПАО в течение многих лет еще до возникновения нового Государственного реестра прав на недвижимое имущество, то такие действия кака) регистрация в Реестре с получением извлечения,б) изменение данных в Реестре с получением извлечениясчитаются "получением документов, подтверждающих права общества на имущество" и ведут к обязательному изменению уставов?И какой тогда предусматривается срок на внесение изменений?

