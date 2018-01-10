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Відлік позовної давності при стягненні моральної шкоди за неправомірну відмову в задоволенні запиту
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10/01/18 17:43  Marlboro! > dkl    10/01/18 16:16Дерево
Ну це вже гіпотетичні припущення про те, як могло б бути. По факту підстав для задоволення позову про шкоду до задоволення позову про визнання дій протиправними не було.

10/01/18 16:52  dkl > Евгений Осычнюк    10/01/18 16:33Дерево
та я розумію, про що Ви. Я ж тому і написав, що спірно. Але спробвати можна. Страждав від того, що відмовили. За моїм переконанням відмова була незаконною, тому я її і оскаржив. Але не був впевнений, що суд погодиться, а тому через великий розмір судового збору та моє скрутне фінансове становище, не ризикнув одразу ж заявляти вимогу про відшкодування шкоди. Якось так

10/01/18 16:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > dkl    10/01/18 16:15Дерево
А якщо "не будучи впевненим, що відмова була неправомірною", то звідки тоді моральні страждання? Від чого страждав - від незаконної відмови, чи від своєї невпевненості, що вона незаконна? Ну, Ви зрозуміли, про що я. Така підстава у даному випадку навряд чи пройде.

10/01/18 16:16  dkl > Marlboro!    10/01/18 16:12Дерево
так, але ж ніхто не позбавлял особлу можливості подати позов із одночасно двома вимогами - про визнання незаконною відмови і про стягнення шкоди, яка нею спричинена

10/01/18 16:15  dkl > DenisVA    10/01/18 16:00Дерево
вважаю, що позовну давність слід рахувати з моменту, коли особа отримала відмову на свій запит. Втім, особа може ставити перед судом питання про поважний характер причин пропуску такого строку. Логіка така - не будучи впевненим, що відмова була неправомірною, не хотів подавати позов про відшкодування шкоди, щоб не платити заявий судовий збір (оскільки грошей мало). Але, отримавши рішення суду про визнання відмовою протиправною, хочу додатково стягнути і шкоду. Поважна причина пропуску строку давності може бути підставою для задоволення позову (якщо суд погодится, що причина поважна). Це досить спірно і субєктивно, але проканати може

10/01/18 16:12  Marlboro! > DenisVA    10/01/18 16:00Дерево
Особа знала (або мала розумну змогу дізнатись) про особу порушника в момент порушення права. Тому дуже формально по ЦКУ строк починає обраховуватись з 24.09.2014.

Але по позовній давності є цікаві позиції Верховного суду України. В них він стверджує, що відлік позовної давності починається не тільки з фактом порушення права, а також з фактом можливості особи отримати захист цього права. Наприклад: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Тобто позиція примірно наступна: позовна давність починає перебіг не в момент порушення права, а коли особа набуває реальної можливості заявляти позов, тобто коли виникають підстави позову.

У Вашому випадку якби особа заявила позов до 17.04.2015, то він був би відхилений оскільки дії установи не були визнані неправомірними (по суті вони вважались правомірними в цей час).
І тільки після ухвалення рішення від 17.04.2015 особа "набула реальну можливість захистити своє право в судовому порядку".

10/01/18 16:00  DenisVA   Дерево
19.09.2014 Особа звернулась до Установи з запитом про отримання публічної інформації, в задоволенні якого було відмовлено.
24.09.2014 Особі направлена відповідь (відмова в задоволенні запиту).
17.04.2015 судом визнано неправомірними дії керівника Установи в частині надання Особі неправомірної відмови.
01.12.2017 Особа звернулась до суду з позовом до Установи про стягнення моральної шкоди, через надану їй 19.09.2014 неправомірну відмову на запит про отримання публічної інформації.

Питання наступне. з якого часу здійснюється відлік строку позовної давності ?

1) з часу коли Особа отримала неправомірну відмову та нібито почала страждати ?
Ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України передбачено, що Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Тобто Особа у вересні 2014 року довідалась про порушення свого права (їй неправомірно відмовили).

2) з часу коли Особа отримала рішення суду, яким визнано неправомірними дії ?
Ч. 3 ст. 23 Цивільного кодексу України визначає, що Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом … залежно від ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування.
Ч. 1 ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у … безпідставній відмові у задоволенні запиту на інформацію.
Тобто Особа в 2015 році отримавши рішення суду довідалась про неправомірність відмови та особу яка є винною у вказаному порушенні.

В свою чергу наявність рішення Суду лише підтверджує неправомірність дій винної особи але не свідчить. що Особа дізналась про порушення її прав з дати винесення судового рішення, отже, як наслідок, відлік позовної давності починається з дати отримання Особою відмови в задоволенні запиту.
Особисто я, вважаю, що моральні страждання Особа почала нібито відчувати коли вона отримала від Установи відмову в задоволенні її запиту на отримання публічної інформації, тобто ще в 2014 році, а це, як наслідок, свідчить про те, що Особа пропустила строк позовної давності.

Чи правильно я вважаю ?
Чи є інша думка з цього питання ?

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