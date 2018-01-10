Відлік позовної давності при стягненні моральної шкоди за неправомірну відмову в задоволенні запиту

та я розумію, про що Ви. Я ж тому і написав, що спірно. Але спробвати можна. Страждав від того, що відмовили. За моїм переконанням відмова була незаконною, тому я її і оскаржив. Але не був впевнений, що суд погодиться, а тому через великий розмір судового збору та моє скрутне фінансове становище, не ризикнув одразу ж заявляти вимогу про відшкодування шкоди. Якось так

вважаю, що позовну давність слід рахувати з моменту, коли особа отримала відмову на свій запит. Втім, особа може ставити перед судом питання про поважний характер причин пропуску такого строку. Логіка така - не будучи впевненим, що відмова була неправомірною, не хотів подавати позов про відшкодування шкоди, щоб не платити заявий судовий збір (оскільки грошей мало). Але, отримавши рішення суду про визнання відмовою протиправною, хочу додатково стягнути і шкоду. Поважна причина пропуску строку давності може бути підставою для задоволення позову (якщо суд погодится, що причина поважна). Це досить спірно і субєктивно, але проканати може