ДТП - истица требует материальный и моральный ущерб

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|11/01/18 20:57
mzulfiya > Rossi
11/01/18 20:27
Очень похоже на подставу - хотела узнать, сколько раз потерпевшая попадала в ДТП. Вроде и реестр сеть, но не нашла там такой запрос.
|11/01/18 20:56
mzulfiya > Rossi
11/01/18 20:27
Я так понимаю спустя почти год, оспаривать не имеет смысла...
|11/01/18 20:27
Rossi > mzulfiya
11/01/18 19:36
нужно было оспаривать вину
|11/01/18 19:36
mzulfiya > Rossi
11/01/18 18:33
По словам моего мужа, ее машина стояла без включенных фар или сигнализации, было довольно темно (зима вечер), муж видел, что стоит машина и решил ее объехать (ехал по срочным делам), когда он стал заворачивать, то она поехала в ту же сторону - улица довольно узкая, муж пытался избежать столкновения, но полностью не смог - удар пришелся сзади слева.
|11/01/18 18:33
Rossi > mzulfiya
11/01/18 18:24
Что значит "подставить"? Если вина в столкновении обоюдная, то каждый отвечает лишь в размере степени своей вины. Ну и второй стороне нужно соблюдать ПДД, чтобы так не подставили.
|11/01/18 18:24
mzulfiya > Rossi
11/01/18 17:59
Получается, что хорошее "вынужденное обогащение" - купить машину за 60000 грн в 2015 (2001 г.в.), подставить и требовать за это больше 20000 грн.
|11/01/18 17:59
Rossi > mzulfiya
11/01/18 17:40
Нет, но для устранения последствий действий вашего мужа нужен ремонт, который проводят с использованием новых деталей (где вы видели, чтобы изношенную поврежденную деталь меняли на такую же изношенную?). В итоге потерпевший конечно получит машину немного новее, но для него это "вынужденное обогащение", т.к. нет альтернативы (машину то нужно восстановить). Поврежденные детали отдадут виновнику - пусть он и заморачивается с их реализацией.
|11/01/18 17:40
mzulfiya > Rossi
11/01/18 17:08
Мой муж износил ее машину?
|11/01/18 17:08
Rossi > mzulfiya
11/01/18 14:31
Износ - это часть ущерба, и виновник должен его возместить в общем порядке. Можно поспорить о размере ущерба, если имеются ошибки в предоставленной истцом экспертизе (например, вместо возможного ремонта деталь поставлена на замену); поищите эксперта-автотовароведа и дайте ему экспертизу для анализа.
|11/01/18 14:31
mzulfiya
В прошлом году мой муж на скользком месте немного зацепил авто. Страховая выплатила сумму согласно оценке эксперта с учетом износа 70% (авто 2001 выпуска). Теперь потерпевшая требует остальную сумму и еще моральный ущерб. Ссылается на статьи: ч.1 ст.1166, ч.2 ст.1187, ст.1192, ст.1194. Обращались к нескольким юристам. К сожалению, конкретно никто ничего не предлагает. Сама пыталась вникнуть, в т.ч. звонила в страховую - они говорят, что согласно ст. 1194 мы ничего не должны, так как наш лимит гораздо больше стоимости ее авто, не говоря уже об ущербе. Возможно, у кого-то есть опыт или порекомендует хорошего адвоката.