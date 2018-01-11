ДТП - истица требует материальный и моральный ущерб

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11/01/18 20:57 mzulfiya > Rossi 11/01/18 20:27

Очень похоже на подставу - хотела узнать, сколько раз потерпевшая попадала в ДТП. Вроде и реестр сеть, но не нашла там такой запрос.



11/01/18 19:36 mzulfiya > Rossi 11/01/18 18:33

По словам моего мужа, ее машина стояла без включенных фар или сигнализации, было довольно темно (зима вечер), муж видел, что стоит машина и решил ее объехать (ехал по срочным делам), когда он стал заворачивать, то она поехала в ту же сторону - улица довольно узкая, муж пытался избежать столкновения, но полностью не смог - удар пришелся сзади слева.



11/01/18 18:33 Rossi > mzulfiya 11/01/18 18:24

Что значит "подставить"? Если вина в столкновении обоюдная, то каждый отвечает лишь в размере степени своей вины. Ну и второй стороне нужно соблюдать ПДД, чтобы так не подставили.



11/01/18 18:24 mzulfiya > Rossi 11/01/18 17:59

Получается, что хорошее "вынужденное обогащение" - купить машину за 60000 грн в 2015 (2001 г.в.), подставить и требовать за это больше 20000 грн.



11/01/18 17:59 Rossi > mzulfiya 11/01/18 17:40

Нет, но для устранения последствий действий вашего мужа нужен ремонт, который проводят с использованием новых деталей (где вы видели, чтобы изношенную поврежденную деталь меняли на такую же изношенную?). В итоге потерпевший конечно получит машину немного новее, но для него это "вынужденное обогащение", т.к. нет альтернативы (машину то нужно восстановить). Поврежденные детали отдадут виновнику - пусть он и заморачивается с их реализацией.



11/01/18 17:08 Rossi > mzulfiya 11/01/18 14:31

Износ - это часть ущерба, и виновник должен его возместить в общем порядке. Можно поспорить о размере ущерба, если имеются ошибки в предоставленной истцом экспертизе (например, вместо возможного ремонта деталь поставлена на замену); поищите эксперта-автотовароведа и дайте ему экспертизу для анализа.

