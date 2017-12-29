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|12/01/18 15:11
Ален_165 > Эос
12/01/18 12:16
В системе Лига-Закон постановление НБУ 148 значится как вступившее в силу с 05.01.2018. А постановление НБУ 637 - утратило силу. Здесь как все в нашем праве. С одной стороны вроде постанова регулирует права граждан. Но с другой стороны, она вроде как не подпадает под действие абзаца 3 части 2 ст.3 ЗУ "О принципах госрегулирования..."
|12/01/18 13:50
Эос > decisionmaker
12/01/18 13:32
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
3. Нормативно-правові акти, зазначені в статті 1 цього Указу, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
|12/01/18 13:48
Эос > decisionmaker
12/01/18 13:32
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 1992 р. № 731
Київ
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:
б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.
|12/01/18 13:32
decisionmaker > Эос
12/01/18 12:29
ЗУ про національний банк України
Стаття 56. Акти Національного банку
Національний банк видає нормативно-правові акти та розпорядчі акти.
Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
Національний банк видає розпорядчі акти з питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності в порядку, встановленому Національним банком.
Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно із законом пом’якшують або скасовують відповідальність.
Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом), які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом) набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
Нормативно-правові акти Національного банку, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Національним банком.
Нормативно-правові акти Національного банку, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності у порядку, встановленому цими актами.
Акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.
Постанову 148 опубліковано в офіційному інтернет-представництву НБУ 04.01.2018р.
|12/01/18 12:29
Эос > Marlboro!
12/01/18 12:21
на сайті Мінюсту цієї постанови теж немає
|12/01/18 12:21
Marlboro! > Эос
12/01/18 12:16
На скільки я розумію постанови 148 немає ще й на сайті Верховної ради. Можливо постанова вже зареєстрована в Мінюсті, але інформацію про реєстрацію ще не опублікували.
|12/01/18 12:16
Эос
На сайті НБУ та Мінфіну розміщено текст постанови НБУ №148 від 29.12.2017р. "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", при цьому вказано, що він був опублікований та набув чинності 05.01.2018р. Ним скасовано постанову №637, що регулювала ті ж питання.
Однак, документ не зареєстрований в Мінюсті. На сайті рада.гов.юа його не має, постанова №637 значиться чинною.
На мій погляд постанова є нормативно-правовим актом і має бути зареєстрована в Мінюсті.
Хтось може прокоментувати, що відбувається?