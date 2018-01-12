Повідомлення про призначення Директора та наказ

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|12/01/18 21:08
Viktlow > ОК АКА Олюня
12/01/18 19:14
Я, впринципе, считаю, что так и нужно. Приказ подиписывать будет Директор, в нем напишем, что я, Директор, приступа с такого-то числа?! И тем самым числом контракт...
|12/01/18 21:04
Viktlow > Евгений Осычнюк
12/01/18 19:03
Це новостворене ТОВ, реєстрував представник за довіреністю. Тому, директор ще не здійснював нічого.
|12/01/18 19:16
ОК АКА Олюня > Viktlow
12/01/18 14:07
"Коли повинно бути подане повідомлення до ДФС про прийняття Директора"
- хотя бы накануне, точно также, как по всем остальным работникам.
"чи взагалі воно ще подається"
- да, точно также, как по всем остальным работникам.
|12/01/18 19:14
ОК АКА Олюня > Viktlow
12/01/18 14:07
до дня фактического начала исполнения обязанностей дира, а об этом издайте приказ. приказ подписывает тот, кого уполномочит на это ОС.
|12/01/18 19:03
Евгений Осычнюк > Viktlow
12/01/18 17:44
Тобто, маєте на увазі наказ "приступаю до виконання"? Повідомлення подається, виключень відносно керівників закон не містить. Дата може бути пізніше, але є нюанс: а хто тоді подавав заяву про внесення змін до ЄДР? Якщо сам директор - то виходить, що він уже виконував посадові обов"язки, тобто приступив до роботи. Це я так, прискіпуюсь, з позиції "ворога", так би мовити.
|12/01/18 17:44
Viktlow > Евгений Осычнюк
12/01/18 17:38
Наказ потрібен, щоб повідомити податкову про прийняття керівника на роботу, ажде Керівник обраний, але фактично не присутпив до виконання обовязків.
|12/01/18 17:38
Евгений Осычнюк > Viktlow
12/01/18 14:07
А навіщо наказ, якщо вже є протокол?
|12/01/18 14:07
Viktlow
Цікавить наступне:
Протокол про призначення Директора від 09.01, в реєстр відомості внесенні також 09.01.
Якою датою має бути Наказ про призначення (може бути дата пізінше) ? Коли повинно бути подане повідомлення до ДФС про прийняття Директора і чи взагалі воно ще подається, адже всі дані передаються до органів ДФС?