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Трудовые правоотношения
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Повідомлення про призначення Директора та наказ
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12/01/18 21:08  ViktlowОтправить письмо > ОК АКА Олюня    12/01/18 19:14Дерево
Я, впринципе, считаю, что так и нужно. Приказ подиписывать будет Директор, в нем напишем, что я, Директор, приступа с такого-то числа?! И тем самым числом контракт...

12/01/18 21:04  ViktlowОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/01/18 19:03Дерево
Це новостворене ТОВ, реєстрував представник за довіреністю. Тому, директор ще не здійснював нічого.

12/01/18 19:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Viktlow    12/01/18 14:07Дерево
"Коли повинно бути подане повідомлення до ДФС про прийняття Директора"
- хотя бы накануне, точно также, как по всем остальным работникам.

"чи взагалі воно ще подається"
- да, точно также, как по всем остальным работникам.

12/01/18 19:14  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Viktlow    12/01/18 14:07Дерево
до дня фактического начала исполнения обязанностей дира, а об этом издайте приказ. приказ подписывает тот, кого уполномочит на это ОС.

12/01/18 19:03  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Viktlow    12/01/18 17:44Дерево
Тобто, маєте на увазі наказ "приступаю до виконання"? Повідомлення подається, виключень відносно керівників закон не містить. Дата може бути пізніше, але є нюанс: а хто тоді подавав заяву про внесення змін до ЄДР? Якщо сам директор - то виходить, що він уже виконував посадові обов"язки, тобто приступив до роботи. Це я так, прискіпуюсь, з позиції "ворога", так би мовити.

12/01/18 17:44  ViktlowОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/01/18 17:38Дерево
Наказ потрібен, щоб повідомити податкову про прийняття керівника на роботу, ажде Керівник обраний, але фактично не присутпив до виконання обовязків.

12/01/18 17:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Viktlow    12/01/18 14:07Дерево
А навіщо наказ, якщо вже є протокол?

12/01/18 14:07  ViktlowОтправить письмо   Дерево
Цікавить наступне:
Протокол про призначення Директора від 09.01, в реєстр відомості внесенні також 09.01.
Якою датою має бути Наказ про призначення (може бути дата пізінше) ? Коли повинно бути подане повідомлення до ДФС про прийняття Директора і чи взагалі воно ще подається, адже всі дані передаються до органів ДФС?

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