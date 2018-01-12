Повідомлення про призначення Директора та наказ

"Коли повинно бути подане повідомлення до ДФС про прийняття Директора" - хотя бы накануне, точно также, как по всем остальным работникам. "чи взагалі воно ще подається" - да, точно также, как по всем остальным работникам.

12/01/18 19:03 Евгений Осычнюк > Viktlow 12/01/18 17:44

Тобто, маєте на увазі наказ "приступаю до виконання"? Повідомлення подається, виключень відносно керівників закон не містить. Дата може бути пізніше, але є нюанс: а хто тоді подавав заяву про внесення змін до ЄДР? Якщо сам директор - то виходить, що він уже виконував посадові обов"язки, тобто приступив до роботи. Це я так, прискіпуюсь, з позиції "ворога", так би мовити.

