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Право собственности на квартиру в порядке наследования (наследодатель не успел приватизировать) темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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14/01/18 21:15 воистино > Crow88 14/01/18 21:06

Или иск нужно предъявлять сразу к двум горадминистрации и нынешним собственникам квартиры.(c)

Да

14/01/18 21:06 Crow88 > воистино 14/01/18 19:43

Обещаю посмотреть и выслать . В чем точно уверен, так это было в декабре 2017 года решение Обуховского суда киевской области. Середина декабря, можете посмотреть в реестре. А я ещё и с адвлкатом, представлявшим дело, разговаривала. Там было обращение за изготовлением техпаспорта в связи с приватизацией. Суд признал это весомым аргументом, что человек выявил волю, сделал все от него возможное, и умер. В нашем случае даже есть подтверждение тому от самого органа, что заявления на техпаспорт были только по причине приватизации квартиры. Т.е. явного упорства со стороны органа приватизации нет. Если Вы со столицы, возможно там строже. У нас в Запорожье, это наверное несколько легче.

Но я прошу помощи, не игнорируйте просьбу мою пожалуйста. Кого в таком случае ставить в ответчики и куда ставить нынешнего собственника квартиры. Спасибо.

14/01/18 19:43 воистино > Crow88 14/01/18 17:20

"Судебная практика по подобным случаям разная - суды то признают чуть ли не на основании самого техпаспорта обращение умершего в органы приватизации, то не признают..."



Так дайте и нам ссылки на эту практику, где признают

14/01/18 17:20 Crow88

Тема старая, но актуальная, и к сожалению будет оставаться актуальной.

Умер человек в неприватизированной квартире, в наследство вступили, часть его оформили, но в жэке сказали, что квартира не приватизирована, отойдет городу. Спорить не стали, поскольку умерший действительно говорил, что живёт в квартире один и приватизировать ее не собирается.

Квартиру отдали на повторное заселение новым людям, те получили ордер , вселились в нее и уже приватизировали.

Более года назад узнали, что наследодатель таки думал о своем благе, пытался приватизировать квартиру и продать ее потом, для чего обратился в подразделение, которое тогда занималось приватизацией квартир, взял направление на изготовление техпаспорта квартиры, сделал его и умер. Но главное, предприятие, которое давало запрос на получение техпаспорта, подтвердило, что подобные запросы в случае , если квартиры не были приватизированы, выдавались с целью подготовки документов для приватизации квартиры по обращении квартиронанимателей.

Теперь все советуют обращаться в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования , мотивируя тем , что была воля умершего о приватизации квартиры, в которой он жил.

Судебная практика по подобным случаям разная - суды то признают чуть ли не на основании самого техпаспорта обращение умершего в органы приватизации, то не признают, даже когда вроде бы все факты налицо. Но учитывая, что истец не платит судовой сбор, а в итоге есть шанс получить квартиру, согласитесь, грех не попробовать.



Вопрос - кто ответчик по данному делу? Ведь квартира сейчас по факту приватизирована и находится в собственности других людей. Но право собственности наследников нарушила горадминистрация, дав этим людям ордер на повторное заселение квартиры.

Получается, что ответчик это горадминистрация, а нынешние собственники квартиры, которые получили ее от государства бесплатно это третье лицо без самостоятельных требований? Или иск нужно предъявлять сразу к двум горадминистрации и нынешним собственникам квартиры.? Или только к нынешним собственникам квартиры?

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