10 лет был лаборантом, а по факту исполнял должность инженера

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15/01/18 21:48 Mark-Don > Taras1983 15/01/18 21:21

Так вы не только безграмотный, в том числе и в украинском языке, хоть и проучились в "уневерситети", но еще и хамло отъявленное. Ну так скатертью дорога. Теперь понятно, почему столько лет проработали в роли мальчика на побегушках.



15/01/18 21:21 Taras1983 > Mark-Don 15/01/18 21:00

Якщо, я пишу не правильно то це не означае що я безграмотний (укр), и почему я столько работал с такими дипломами не Ваше дело. Еще, я только в конце 2017 узнал про этот указ. И самое главное неважно сколько у тебя дипломов и на каком языке ты разговариваешь главное быть человеком если нужна помощь помогите. Mark-Don, нехочуха, ОК АКА Олюня еслы вЫ не юристы то какого х,,,,,ра суетесь с советами. ТЕМУ В ТОПКУ, ДИСКУСИИ КОНЕЦ.



15/01/18 21:00 Mark-Don > Taras1983 15/01/18 20:30

Проблема в том, что вы добровольно согласились на эту работу.

Вас никто не принуждал. Если работа не соответствовала вашим ожиданиям и квалификации, необходимо было просто увольняться.

Ваши утверждения о том, что "были лаборантом, а исполняли должность инженера" - это, как вы и сами описали - просто слова с юридической точки зрения. Вы бы "исполняли должность", если бы делали это на основании приказа руководителя. А в реальности вы просто добровольно делали описанную вами работу по личной устной просьбе руководителя и, с учетом того, что все это продолжалось довольно длительное время, ситуация вас устраивала.

Помните о том , что после боя кулаками не машут ?

И повторю слова коллеги - идти в суд вам просто не с чем. Не тратьте время и деньги. Более конструктивно - сосредоточиться на поиске новой работы с учетом прошлых ошибок.

И еще - как-то негоже специалисту с таким количеством университетских дипломов писать такие безграмотные тексты. "Раённой администрации" и тем, куда "все школы перевИли", а также многим иным работодателям ваше знание грамматики может очень уж не понравиться.





15/01/18 20:30 Taras1983 > нехочуха 15/01/18 19:39

Глубоко ошибаетесь, если б у меня небыло высшего образования в сфере ремонта и обслуживания компютерной техники я б молчал, а так имея образование о котором начальство знает и имет копии 4 х моих дипломов, я буду доказывать свою сторону. Если интересно то учился во Львовском уневерситети связи имея две специальности ремонт и обслуживание оргтехники и апаратуры связи, другая специальность специалист телекомуникационных систем и сетей, еще есть диплом радиомеханика с отличием. И в добавок дипломы не просто кусок пластика который получил и забыл это реально отработанные годы в Укртелекоме инженером междугородних сетей. Попал под сокращение так как был молодой проработал только 6 лет. А в учебное заведение попал по случайности вот так получилось.



15/01/18 19:39 нехочуха > Taras1983 15/01/18 17:19

Чтобы бы инженером хотя бы номинально, требуется наличие хотя бы номинального образования и соответствующего диплома инженера.

А ту работу ,которую Вы выполняли, в состоянии выполнить дети старших классов средней школы и ,тем более, лаборант.

Это я Вам говорю как дипломированный "инженер-электроники" (с)

И с этой же колокольни берусь утверждать что Вы ни разу не инженер и соответствующую квалификацию не сможете подтвердить даже номинально. На месте судьи я бы Вас отправил на соответствующую аттестационную комиссию .



15/01/18 17:19 Taras1983 > ОК АКА Олюня 15/01/18 16:42

А я и не требую чтоб ввели я просто хочу чтоб сделали перерасчет и доплатили и все. Так как я делал эту работу и есть свидетели. А совета как сделал я спросил у Вас. Вот и все. Тема закрыта здесь такое чувство что вы их защищаете. В вопросе все ясно написано, и ясно с чем идти в суд. Но здесь совета юриста я так и не дождался извините тут юристов нет.



15/01/18 16:42 ОК АКА Олюня > Taras1983 15/01/18 16:29

1. и что в книге сказано про Вас?

2. и что в паспортах о Вас? в инвентарной комиссии может быть и дворник без профильного образования. инвентаризация - это разовая, периодическая процедура.

3. ну, мож, из любви к железякам обслуживали. Вас попросили сотрудники, Вы не смогли отказать.

4. о Вас в приказе тоже ничего нет. Требовать такую должность ввести в ШР сейчас Вы можете, но требовать, чтобы назначили теперь именно Вас - нет. могут нанять и другого человека.



имхо, надо договариваться про сейчас и на будущее.



15/01/18 16:29 Taras1983 > Taras1983 15/01/18 14:16

1.Инвертарная книга в которой написанно количество компютерной техники

2.Паспота компютерных класов и акты приемки компютерной техники учебным заведением.

3.Свидетели которые подтвердят что я обслуживал всю компютерную технику.

4.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.12.2010 № 1205



15/01/18 15:10 Taras1983 > ОК АКА Олюня 15/01/18 15:02

Выходит так что по устному распоряжению.



15/01/18 15:09 Taras1983 > ОК АКА Олюня 15/01/18 15:02

Директор только мне сказал что в мою должность лаборанта входит обслуживание компютерной техники и все. На счет инженера директор ничего не говорил.

