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10 лет был лаборантом, а по факту исполнял должность инженера
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15/01/18 21:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 21:21Дерево
еще и хамло. идите в ПЛАТНУЮ юрконсультацию и там попробуйте х,, навесить.

15/01/18 21:48  Mark-DonОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 21:21Дерево
Так вы не только безграмотный, в том числе и в украинском языке, хоть и проучились в "уневерситети", но еще и хамло отъявленное. Ну так скатертью дорога. Теперь понятно, почему столько лет проработали в роли мальчика на побегушках.

15/01/18 21:21  Taras1983 > Mark-Don    15/01/18 21:00Дерево
Якщо, я пишу не правильно то це не означае що я безграмотний (укр), и почему я столько работал с такими дипломами не Ваше дело. Еще, я только в конце 2017 узнал про этот указ. И самое главное неважно сколько у тебя дипломов и на каком языке ты разговариваешь главное быть человеком если нужна помощь помогите. Mark-Don, нехочуха, ОК АКА Олюня еслы вЫ не юристы то какого х,,,,,ра суетесь с советами. ТЕМУ В ТОПКУ, ДИСКУСИИ КОНЕЦ.

15/01/18 21:00  Mark-DonОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 20:30Дерево
Проблема в том, что вы добровольно согласились на эту работу.
Вас никто не принуждал. Если работа не соответствовала вашим ожиданиям и квалификации, необходимо было просто увольняться.
Ваши утверждения о том, что "были лаборантом, а исполняли должность инженера" - это, как вы и сами описали - просто слова с юридической точки зрения. Вы бы "исполняли должность", если бы делали это на основании приказа руководителя. А в реальности вы просто добровольно делали описанную вами работу по личной устной просьбе руководителя и, с учетом того, что все это продолжалось довольно длительное время, ситуация вас устраивала.
Помните о том , что после боя кулаками не машут ?
И повторю слова коллеги - идти в суд вам просто не с чем. Не тратьте время и деньги. Более конструктивно - сосредоточиться на поиске новой работы с учетом прошлых ошибок.
И еще - как-то негоже специалисту с таким количеством университетских дипломов писать такие безграмотные тексты. "Раённой администрации" и тем, куда "все школы перевИли", а также многим иным работодателям ваше знание грамматики может очень уж не понравиться.

15/01/18 20:30  Taras1983 > нехочуха    15/01/18 19:39Дерево
Глубоко ошибаетесь, если б у меня небыло высшего образования в сфере ремонта и обслуживания компютерной техники я б молчал, а так имея образование о котором начальство знает и имет копии 4 х моих дипломов, я буду доказывать свою сторону. Если интересно то учился во Львовском уневерситети связи имея две специальности ремонт и обслуживание оргтехники и апаратуры связи, другая специальность специалист телекомуникационных систем и сетей, еще есть диплом радиомеханика с отличием. И в добавок дипломы не просто кусок пластика который получил и забыл это реально отработанные годы в Укртелекоме инженером междугородних сетей. Попал под сокращение так как был молодой проработал только 6 лет. А в учебное заведение попал по случайности вот так получилось.

15/01/18 19:39  нехочуха > Taras1983    15/01/18 17:19Дерево
Чтобы бы инженером хотя бы номинально, требуется наличие хотя бы номинального образования и соответствующего диплома инженера.
А ту работу ,которую Вы выполняли, в состоянии выполнить дети старших классов средней школы и ,тем более, лаборант.
Это я Вам говорю как дипломированный "инженер-электроники" (с)
И с этой же колокольни берусь утверждать что Вы ни разу не инженер и соответствующую квалификацию не сможете подтвердить даже номинально. На месте судьи я бы Вас отправил на соответствующую аттестационную комиссию .

15/01/18 18:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 17:19Дерево
Вам виднее

15/01/18 17:19  Taras1983 > ОК АКА Олюня    15/01/18 16:42Дерево
А я и не требую чтоб ввели я просто хочу чтоб сделали перерасчет и доплатили и все. Так как я делал эту работу и есть свидетели. А совета как сделал я спросил у Вас. Вот и все. Тема закрыта здесь такое чувство что вы их защищаете. В вопросе все ясно написано, и ясно с чем идти в суд. Но здесь совета юриста я так и не дождался извините тут юристов нет.

15/01/18 16:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 16:29Дерево
1. и что в книге сказано про Вас?
2. и что в паспортах о Вас? в инвентарной комиссии может быть и дворник без профильного образования. инвентаризация - это разовая, периодическая процедура.
3. ну, мож, из любви к железякам обслуживали. Вас попросили сотрудники, Вы не смогли отказать.
4. о Вас в приказе тоже ничего нет. Требовать такую должность ввести в ШР сейчас Вы можете, но требовать, чтобы назначили теперь именно Вас - нет. могут нанять и другого человека.

имхо, надо договариваться про сейчас и на будущее.

15/01/18 16:29  Taras1983 > Taras1983    15/01/18 14:16Дерево
1.Инвертарная книга в которой написанно количество компютерной техники
2.Паспота компютерных класов и акты приемки компютерной техники учебным заведением.
3.Свидетели которые подтвердят что я обслуживал всю компютерную технику.
4.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.12.2010 № 1205

15/01/18 16:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 15:10Дерево
и с чем Вы пойдете в суд?

15/01/18 15:10  Taras1983 > ОК АКА Олюня    15/01/18 15:02Дерево
Выходит так что по устному распоряжению.

15/01/18 15:09  Taras1983 > ОК АКА Олюня    15/01/18 15:02Дерево
Директор только мне сказал что в мою должность лаборанта входит обслуживание компютерной техники и все. На счет инженера директор ничего не говорил.

15/01/18 15:02  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Taras1983    15/01/18 14:16Дерево
"директор сказал что в мои обязаности входит обслуживание и ремонт компютерной техники" (с)

Вы были инженером только по устному распоряжению директора?

15/01/18 14:16  Taras1983   Дерево
Меня в 2007 году приняли в учебное заведение на должность лаборана, директор сказал что в мои обязаности входит обслуживание и ремонт компютерной техники 33 компютера. На этой должности я проработал до 2015 года, потом рассчитался и через пару месяцев вернулся опять в учебное заведение на ту самую должность и делал работу как и раньше. В конце 2017 года мне стало известно что согласно указа МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.12.2010 № 1205, я лаборант только кабинета химии и физики, но по факту я исполнял должность инженера-электроники. Согласно указу если есть 6-10 единиц компютерной техники вводится должность инженер электроники в 2007 году было 33 а сейчас 80 единиц компютерной техники. Выходит что я почти 10 лет делал не свою работу и мне не доплачивали деньги ?
Еще ситуация такова до 2016 года мы относились к Раённой администрации (РДА), после 2016 все школы перевили ОТГ.
Теперь вопрос, могу ли я подать в суд чтоб мне пересчитали и доплатили деньги за то что я был лаборантом, а исполнял должность инженера.
И на кого подавать в суд, директор сказал что все вопросы к местному начальнику отделения образования. Если я правильно думаю то за период с 2007-2016 в суд подавать на районное отделение образования, а за период 2016-2018 год на отделение которое относится к ОТГ. (После того как сделали ОТГ у нас стало два отделения образование часть учебных заведение отошла в ОТГ ,а часть к РДА)

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