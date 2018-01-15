Как отбиться от ОКУП

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|15/01/18 16:02
божемой > нехочуха
15/01/18 15:50
Спасибо. Доложусь)
|15/01/18 15:50
нехочуха > гы
15/01/18 15:29
За двадцать лет в медийном бизнесе я видел очень много вариаций во взаимоотношениях правообладателей ( авторских и смежных) и "публичных опрылюднень" оных.
Все что берусь советовать успешно протестировано на практике.
|15/01/18 15:47
нехочуха > божемой
15/01/18 15:26
Если я соответствующим образом заинтересую судью, то прав у меня будет еще больше :)
Пикантность в том что юристов в этой сфере очень мало , а толковых еще меньше.
Попросите ОКУПантов обоснование цифры и надлежащим образом документальное !!! подтверждение прав требования этой суммы .
При этом соглашайтесь что авторские права соблюдаете и свято чтите уголовный кодекс.
Исключительных прав требовать "авторские" у ОКУПанта наверняка нет. А если они не исключительные , кто сказал что вы уже не заплатили другому ОКУПанту ? Или Вы собираетесь платить по первому требованию всем ОКУПам ? :)
|15/01/18 15:41
нехочуха > гы
15/01/18 15:29
Все достаточно просто - ОКУПы собирают баблишко и исчезают. Этот способ относительно честного отъема денег давно носит массовый характер.
Особенно когда речь идет о 900 000 грн , а не 998 898 грн 17 коп :)
Парадокс в том что полиционеры заявления у ОКУПанов не принимают как раз по причине отсутствия внятных подтверждений прав по защите прав :)
Прокуратура вообще где-то сбоку т.к. 176 УК не их компетенция.
Да, было время , когда ОКУПы были в правовом поле. Но вымерли как класс, оставив после себя только внуков лейтенанта Шмидта .
|15/01/18 15:29
гы > нехочуха
15/01/18 15:07
благо ваш собеседник худо-бедно ориентируется в вопросе. а то с такими бесценными советами можно далеко зайти
|15/01/18 15:26
божемой > нехочуха
15/01/18 15:07
Ок. просмотрев сайт этого ОКУПа создается впечатление "дутости" их прав. Хотя по реестру судебных решений, какие-то права у них есть. Буду пробовать. О результатах доложусь с наименованием ОКУПа и прочим. Может кому пригодится.
|15/01/18 15:07
нехочуха > божемой
15/01/18 14:52
Каталоги эти сродни журналу "Мурзилка". В этой стране единственным законным способом делегирования прав является доверенность. Бумажная у нотариуса . Каталоги на СД и иная экзотика законным подтверждением прав не является ИМХО.
Даже мелкомягкие дают полиционерам соответствующую бумагу для торбления офисов с пиратской виндой.
А вот авторы...с кем доводилось общаться понятия не имеют об ОКУПантах вообще и защите их авторских в частности.
Плюньте слюной на претензии ОКУП и требуйте доказательств законности требований. Это Ваше право - убедиться в правомочности вымогания.
Обычно ОКУПанты на этой стадии начинают буксовать.
|15/01/18 14:52
божемой > нехочуха
15/01/18 14:34
еще и грабители, с таким суммами) они конечно пока ничего не предоставили по поводу прав на защиту именно этого произведения, но, просмотрел некоторые судебные решения из реестра, какие-то свои права в суде они подтверждали. Конечно логичнее было бы к претензии с их стороны прикладывать подтверждение на возможность ими защиты прав, я когда что-то требую так и делаю. В связи с этим вопрос, есть определенные каталоги с произведениями и у кого права на эти произведения (лет 10 назад слышал об этом), как можно сейчас установить истинного правообладателя и защитника его прав?
|15/01/18 14:34
нехочуха > божемой
15/01/18 14:21
1. ОКУП может что-то требовать , но у них должны быть соответствующие права. Если у ОКУП есть бумажная доверенность от конкретного автора на конкретное произведение , тогда таки могут что-то просить. Просить потому что не факт что есть делегирование от автора и не факт что это право исключительное .
За последние 20 лет я не встречал ни одной ОКУП, которая предъявила бы в установленном законом порядке свои полномочия.
Все ОКУП не более чем вымогатели и мошенники.
Потому обычно отвечаю на оголтелый терроризм ОКУПантов простым ответом- подтвердите свое право что-то требовать соответствующим письменным договором с автором и приложите методику расчета ущерба.
Встречал разъяснения суда , которое однозначно требовало от ОКУПантов предоставлять документы, подтверждающие право что-то требовать.
Угрозы ОКУПантов "подать в суд\ в милицию\ в спортлото " заканчивались ничем т.к. обращаться в правоохренительные органы могут только авторы либо уполномоченные ими организации.
На сегодняшний день все ОКУПанты банальные мошенники и\или вымогатели.
|15/01/18 14:21
божемой
Добрый день. Ситуация следующая. В радиоэфир на радиостанции была запущена реклама торговой марки "А" с использованием отрезка из музыкального произведения "Б". Пришло письмо из ОКУП с требованием оплатить 900 000 грн. за нарушение авторского права на музыкальное произведение. Заплатим такую сумму, сразу же "станем на колени" и на учет в ЦЗ... еще прийдется и свое имущество продавать. Не хочется. Что планируем предпринять:
1. выяснить, действительно ли данная организация занимается защитой авторских прав по этому произведению? доказательство сего факта не предоставлено, в конверте с претензией был диск с записью из интернета из рекламного ролика. Если у организации такого права нет - давай до свидания;
2. под этой торговой маркой занимается реализацией примерно с десяток ФОПов по всей Украине, но требования предъявили ко мне... думаю, может здесь поиграться и отфутболить претензии к заказчику и распространителю рекламного ролика;
3. в рекламном ролике звучит только музыка из произведения "Б", причем, в течении 5-10 секунд, без слов, можно конечно идентифицировать сходство, но не очень. Может выпучить глаза и сказать что это не музыка из этого произведения?
4. Может ка вариант, пусть изготовитель рекламы создаст договор задним числом с каким-то мальчиком с гитарой на создание им музыкального произведения для ролика.. и показать, что данное очень похожий отрывок был приобретен у этого славного гитариста? просто очень похожи несколько аккордов?
Посоветуйте пожалуйста, как практически эффективнее поступить. Заранее благодарен.