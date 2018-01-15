Как отбиться от ОКУП



Сортировать по времени сообщений [ ]



15/01/18 15:50 нехочуха > гы 15/01/18 15:29

За двадцать лет в медийном бизнесе я видел очень много вариаций во взаимоотношениях правообладателей ( авторских и смежных) и "публичных опрылюднень" оных.

Все что берусь советовать успешно протестировано на практике.



15/01/18 15:47 нехочуха > божемой 15/01/18 15:26

Если я соответствующим образом заинтересую судью, то прав у меня будет еще больше :)

Пикантность в том что юристов в этой сфере очень мало , а толковых еще меньше.

Попросите ОКУПантов обоснование цифры и надлежащим образом документальное !!! подтверждение прав требования этой суммы .

При этом соглашайтесь что авторские права соблюдаете и свято чтите уголовный кодекс.

Исключительных прав требовать "авторские" у ОКУПанта наверняка нет. А если они не исключительные , кто сказал что вы уже не заплатили другому ОКУПанту ? Или Вы собираетесь платить по первому требованию всем ОКУПам ? :)



15/01/18 15:41 нехочуха > гы 15/01/18 15:29

Все достаточно просто - ОКУПы собирают баблишко и исчезают. Этот способ относительно честного отъема денег давно носит массовый характер.

Особенно когда речь идет о 900 000 грн , а не 998 898 грн 17 коп :)

Парадокс в том что полиционеры заявления у ОКУПанов не принимают как раз по причине отсутствия внятных подтверждений прав по защите прав :)

Прокуратура вообще где-то сбоку т.к. 176 УК не их компетенция.

Да, было время , когда ОКУПы были в правовом поле. Но вымерли как класс, оставив после себя только внуков лейтенанта Шмидта .



15/01/18 15:29 гы > нехочуха 15/01/18 15:07

благо ваш собеседник худо-бедно ориентируется в вопросе. а то с такими бесценными советами можно далеко зайти



15/01/18 15:26 божемой > нехочуха 15/01/18 15:07

Ок. просмотрев сайт этого ОКУПа создается впечатление "дутости" их прав. Хотя по реестру судебных решений, какие-то права у них есть. Буду пробовать. О результатах доложусь с наименованием ОКУПа и прочим. Может кому пригодится.



15/01/18 15:07 нехочуха > божемой 15/01/18 14:52

Каталоги эти сродни журналу "Мурзилка". В этой стране единственным законным способом делегирования прав является доверенность. Бумажная у нотариуса . Каталоги на СД и иная экзотика законным подтверждением прав не является ИМХО.

Даже мелкомягкие дают полиционерам соответствующую бумагу для торбления офисов с пиратской виндой.

А вот авторы...с кем доводилось общаться понятия не имеют об ОКУПантах вообще и защите их авторских в частности.

Плюньте слюной на претензии ОКУП и требуйте доказательств законности требований. Это Ваше право - убедиться в правомочности вымогания.

Обычно ОКУПанты на этой стадии начинают буксовать.



15/01/18 14:52 божемой > нехочуха 15/01/18 14:34

еще и грабители, с таким суммами) они конечно пока ничего не предоставили по поводу прав на защиту именно этого произведения, но, просмотрел некоторые судебные решения из реестра, какие-то свои права в суде они подтверждали. Конечно логичнее было бы к претензии с их стороны прикладывать подтверждение на возможность ими защиты прав, я когда что-то требую так и делаю. В связи с этим вопрос, есть определенные каталоги с произведениями и у кого права на эти произведения (лет 10 назад слышал об этом), как можно сейчас установить истинного правообладателя и защитника его прав?



15/01/18 14:34 нехочуха > божемой 15/01/18 14:21

1. ОКУП может что-то требовать , но у них должны быть соответствующие права. Если у ОКУП есть бумажная доверенность от конкретного автора на конкретное произведение , тогда таки могут что-то просить. Просить потому что не факт что есть делегирование от автора и не факт что это право исключительное .

За последние 20 лет я не встречал ни одной ОКУП, которая предъявила бы в установленном законом порядке свои полномочия.

Все ОКУП не более чем вымогатели и мошенники.

Потому обычно отвечаю на оголтелый терроризм ОКУПантов простым ответом- подтвердите свое право что-то требовать соответствующим письменным договором с автором и приложите методику расчета ущерба.

Встречал разъяснения суда , которое однозначно требовало от ОКУПантов предоставлять документы, подтверждающие право что-то требовать.

Угрозы ОКУПантов "подать в суд\ в милицию\ в спортлото " заканчивались ничем т.к. обращаться в правоохренительные органы могут только авторы либо уполномоченные ими организации.

На сегодняшний день все ОКУПанты банальные мошенники и\или вымогатели.

