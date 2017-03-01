Звільнення за прогул

17/01/18 16:53 bobibob_ukr > rommkopf 17/01/18 16:27

Табелювали як нез"ясована причина, нічого ніхто не сплачував. Людина тупо забила на роботу по ходу, знайшла іншу, а трудова йому на фіг не потрібна. Кожного місяця складали акти про не вихід на роботу, їздили додому (казав прийде), все оформлялося актами. З приводу 148 пропоную кадровій службі направити листа з описом вкладення про надання письмових пояснень з приводу не виходу. З моменту отримання відповіді, пропоную відраховувати місячний термін для застосування дисциплінарного стягнення і звільнити за прогул. Питання в тому, що писати у графі 2 трудової книжки, теперішню дату або дату коли він був останній день на роботі. Інструкція по веденню трудових вказує на другий варіант. Які Ваші думки?

