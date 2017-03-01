Звільнення за прогул

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|17/01/18 21:49
ех) > bobibob_ukr
17/01/18 16:53
писати у графі 2 трудової книжки, теперішню дату, адже час прогулу зараховується до трудового стажу і стажу роботи по спеціальності)
|17/01/18 17:07
Marlboro! > bobibob_ukr
17/01/18 16:53
Не вказує інструкція на таке. Треба ставити теперішню дату.
|17/01/18 16:53
bobibob_ukr > rommkopf
17/01/18 16:27
Табелювали як нез"ясована причина, нічого ніхто не сплачував. Людина тупо забила на роботу по ходу, знайшла іншу, а трудова йому на фіг не потрібна. Кожного місяця складали акти про не вихід на роботу, їздили додому (казав прийде), все оформлялося актами. З приводу 148 пропоную кадровій службі направити листа з описом вкладення про надання письмових пояснень з приводу не виходу. З моменту отримання відповіді, пропоную відраховувати місячний термін для застосування дисциплінарного стягнення і звільнити за прогул. Питання в тому, що писати у графі 2 трудової книжки, теперішню дату або дату коли він був останній день на роботі. Інструкція по веденню трудових вказує на другий варіант. Які Ваші думки?
|17/01/18 16:27
rommkopf > bobibob_ukr
17/01/18 15:47
Таке ще цікавіше питання: як табелювали працівника з 01.03.2017 по 17.01.2018, чи нараховували з/п, інші нарахування (ПДФО, ЄСВ, військзбір), яким чином та коли (дата) фіксувалася відсутність працівника?
Почитайте ст. 148 КЗпП про строки застосування дисциплінарки.
|17/01/18 16:22
Rossi > bobibob_ukr
17/01/18 15:47
Увольнять задним числом нельзя. Плюс проверьте, если ли у вас вообще основания для увольнение (увольнять можно не за любой прогул).
|17/01/18 16:19
Ksenija > bobibob_ukr
17/01/18 16:15
нельзя последний день работы понимать буквально. работник может быть до увольнения на больничном, в отпуске и т.п. - это все равно период его работы на данном месте.
|17/01/18 16:18
Ksenija > bobibob_ukr
17/01/18 16:15
нет. последний день работі - єто день, прерідущий увольнению.
|17/01/18 16:15
bobibob_ukr > Ksenija
17/01/18 16:08
Так, дата наказу буде 17.01.18. Але ж в трудовій згідно інстукції про порядок ведення трудових книжок говориться, що днем звільнення вважається останній день роботи. Тобто 01.03.17.
|17/01/18 16:08
Ksenija > bobibob_ukr
17/01/18 15:47
почему? увольнять текущей датой. вам же надо по увольнению выплаты сделать и трудовую выдать.
|17/01/18 15:47
bobibob_ukr
Таке цікаве питання. Людина з березня минулого року не ходить на роботу, звільняти будемо по 40 ч.1 п.4. Так ось, наказ видається припустимо 17 січня 2018, а звільняти станнім днем виходу на роботу, припустимо 1 березня 2017?