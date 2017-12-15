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20/01/18 20:38 law > Marlboro! 20/01/18 20:31

а як ви розумієте "розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу"?



20/01/18 20:31 Marlboro! > law 20/01/18 20:03

В цій нормі не написано про розгляд справи про ІВ тільки по ГПК.



20/01/18 20:10 law > Marlboro! 20/01/18 19:37

ГПК відносить до юрисдикції Вищого ІР суду певний перелік IР спорів незалежно від суб'єктного складу їх учасників. При цьому говорить, що після 15.12.2017 ці спори мають розглядатися за правилами (я розумію за процесом, може не правильно розумію!)ГПК в новій редакції, але судами, яким були підвідомчі та підсудні такі справи



20/01/18 20:03 law > law 20/01/18 19:50

"По-перше, місцевий суд ніколи і ні за яких умов не повинен, не буде та не зобов'язаний розглядати справу по ГПК" - ну вот законодавець і зобов'язав "до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу"



20/01/18 19:37 Marlboro! > law 20/01/18 19:34

Не... зовсім правильно.

По-перше, місцевий суд ніколи і ні за яких умов не повинен, не буде та не зобов'язаний розглядати справу по ГПК.

По-друге, якщо ГПК прямо не відносить якийсь спір госпсудам, то його слухає місцевий суд. ГПК відносить зараз прямо госпсудам справи фізосіб по ІВ?



20/01/18 19:34 law > Marlboro! 20/01/18 19:02

якщо я правильно розумію ваш напрямок думок: якщо спір між фіз особами не підпадає під пункти 1-6 ч. 2 ст. 20 ГПК, то він розглядається за правилами ЦПК загальним судом; якщо спір між фізичними особами підпадає під пункти 1-6 ч. 2 ст. 20 ГПК - тоді цей спір розглядається за правила ГПК але загальними судами?



20/01/18 19:02 Marlboro! > law 20/01/18 18:56

Навіть якщо так, то дайте відповідь на запитання:

1) ГПК відносить абсолютно всі справи про ІВ до юрисдикцію госпсудів?

2) ГПК вказує, що всі справи про ІВ слухаються по ГПК незалежно від того, який суд слухає?



П.С. нагадаю, що абсолютно всі позови по дефолту слухаються по ЦПК місцевими судами. Справи слухаються по ГПК/КАСУ у чітко визначених випадках.



20/01/18 18:56 law > Marlboro! 20/01/18 18:28

а як же ж розуміти це: "до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу". Правила, я так розумію, це встановлений порядок розгляду такої категорії справ? чи я помиляюсь?



20/01/18 18:28 Marlboro! > law 20/01/18 18:08

Наведена Вами норма перехідних положень говорить про те, що до роботи вищого суду - все так як було раніше. Тому слухає місцевий суд по ЦПК.



20/01/18 18:08 law > AM 20/01/18 18:04

нет, это не я предлагаю, по ходу это законодатель так предложил( судя из переходных положений и части 2 статьи 20 ГПК) в новой редакции ЦПК не увидела в перечне дел, поведомственнх обющим судам споров по ІР(((





20/01/18 18:04 AM > law 20/01/18 17:11

Иными словами Вы предлагаете судьям общих судов выучить кроме ЦПК еще и ХПК на переходной период. Вы это серьезно? :-)



20/01/18 17:11 law > AM 20/01/18 16:46

по старым кодексам такие дела, если я не ошибаюсь рассматривались по правил ЦПК при участии физ лиц общими сулами, и по правилам ГПК - при участии субъектов хозяяйстования. Теперь же согласно п.16 Переходных к ГПК указано:"до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу, СУДАМИ відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності, які діяли ДО набрання чинності цією редакцією Кодексу". Вот отсюда вопрос - суд общей юрисдикции обязан слушать спор между физиками по делу ІР по правила ГПК?



20/01/18 16:46 AM > law 20/01/18 16:35

Мне кажется, что до создания ВСИС все должно быть, как было раньше, только по новым кодексам

