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Підсудність і підвідомчість ІР справ з 15.12.2017
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20/01/18 21:17  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 21:15Дерево
я вас зрозуміла, дякую

20/01/18 21:15  Marlboro! > law    20/01/18 20:38Дерево
Розглядають ті суди, що і раніше - але по новому процесуальному законодавству.

20/01/18 20:38  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 20:31Дерево
а як ви розумієте "розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу"?

20/01/18 20:31  Marlboro! > law    20/01/18 20:03Дерево
В цій нормі не написано про розгляд справи про ІВ тільки по ГПК.

20/01/18 20:10  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 19:37Дерево
ГПК відносить до юрисдикції Вищого ІР суду певний перелік IР спорів незалежно від суб'єктного складу їх учасників. При цьому говорить, що після 15.12.2017 ці спори мають розглядатися за правилами (я розумію за процесом, може не правильно розумію!)ГПК в новій редакції, але судами, яким були підвідомчі та підсудні такі справи

20/01/18 20:03  lawОтправить письмо > law    20/01/18 19:50Дерево
"По-перше, місцевий суд ніколи і ні за яких умов не повинен, не буде та не зобов'язаний розглядати справу по ГПК" - ну вот законодавець і зобов'язав "до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу"

20/01/18 19:50  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 19:37Дерево
логіка в цьому є

20/01/18 19:37  Marlboro! > law    20/01/18 19:34Дерево
Не... зовсім правильно.
По-перше, місцевий суд ніколи і ні за яких умов не повинен, не буде та не зобов'язаний розглядати справу по ГПК.
По-друге, якщо ГПК прямо не відносить якийсь спір госпсудам, то його слухає місцевий суд. ГПК відносить зараз прямо госпсудам справи фізосіб по ІВ?

20/01/18 19:34  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 19:02Дерево
якщо я правильно розумію ваш напрямок думок: якщо спір між фіз особами не підпадає під пункти 1-6 ч. 2 ст. 20 ГПК, то він розглядається за правилами ЦПК загальним судом; якщо спір між фізичними особами підпадає під пункти 1-6 ч. 2 ст. 20 ГПК - тоді цей спір розглядається за правила ГПК але загальними судами?

20/01/18 19:02  Marlboro! > law    20/01/18 18:56Дерево
Навіть якщо так, то дайте відповідь на запитання:
1) ГПК відносить абсолютно всі справи про ІВ до юрисдикцію госпсудів?
2) ГПК вказує, що всі справи про ІВ слухаються по ГПК незалежно від того, який суд слухає?

П.С. нагадаю, що абсолютно всі позови по дефолту слухаються по ЦПК місцевими судами. Справи слухаються по ГПК/КАСУ у чітко визначених випадках.

20/01/18 18:56  lawОтправить письмо > Marlboro!    20/01/18 18:28Дерево
а як же ж розуміти це: "до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу". Правила, я так розумію, це встановлений порядок розгляду такої категорії справ? чи я помиляюсь?

20/01/18 18:28  Marlboro! > law    20/01/18 18:08Дерево
Наведена Вами норма перехідних положень говорить про те, що до роботи вищого суду - все так як було раніше. Тому слухає місцевий суд по ЦПК.

20/01/18 18:08  lawОтправить письмо > AM    20/01/18 18:04Дерево
нет, это не я предлагаю, по ходу это законодатель так предложил( судя из переходных положений и части 2 статьи 20 ГПК) в новой редакции ЦПК не увидела в перечне дел, поведомственнх обющим судам споров по ІР(((

20/01/18 18:04  AMОтправить письмо > law    20/01/18 17:11Дерево
Иными словами Вы предлагаете судьям общих судов выучить кроме ЦПК еще и ХПК на переходной период. Вы это серьезно? :-)

20/01/18 17:11  lawОтправить письмо > AM    20/01/18 16:46Дерево
по старым кодексам такие дела, если я не ошибаюсь рассматривались по правил ЦПК при участии физ лиц общими сулами, и по правилам ГПК - при участии субъектов хозяяйстования. Теперь же согласно п.16 Переходных к ГПК указано:"до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за ПРАВИЛАМИ, що діють ПІСЛЯ набрання чинності цією редакцією Кодексу, СУДАМИ відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності, які діяли ДО набрання чинності цією редакцією Кодексу". Вот отсюда вопрос - суд общей юрисдикции обязан слушать спор между физиками по делу ІР по правила ГПК?

20/01/18 16:46  AMОтправить письмо > law    20/01/18 16:35Дерево
Мне кажется, что до создания ВСИС все должно быть, как было раньше, только по новым кодексам

20/01/18 16:35  lawОтправить письмо > AM    20/01/18 13:37Дерево
прошу висловити свої думки з цього питання?

20/01/18 13:37  AMОтправить письмо > law    20/01/18 13:03Дерево
Хороший вопрос :)

20/01/18 13:03  lawОтправить письмо   Дерево
Чи правильно я зрозуміла що до початку роботи Вищого IP суду позовна заява у справі щодо прав інтелектуальної власності складається і розглядається за правилами ГПК, навіть якщо сторона у справі не являється господарюючим суб'єктом, але може розглядатися і загальним місцевим судом (п. 16 ч. 1 Перехідних положень ГПК)?

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