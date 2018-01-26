Покупка недвижимости мужем для жены

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|26/01/18 10:35
Евгений Осычнюк > нехочуха
26/01/18 10:08
Была практика ВСУ (или ВССУ - точно уже не помню), кажется, по банку "Надра" - там третье лицо уплатило банку кредит, а потом решило вернуть деньги по ст.1212 ЦКУ. Не вышло. Так что даже развод ничего не даст, но сам платеж должен быть корректно оформлен, чтобы не возникало сомнения, за что плачено. А опасения застройщика, имхо, от ментальности - нас всех еще при Совдепии учили рассуждать, как Беликов: "как бы чего не вышло" (С).
|26/01/18 10:08
нехочуха > Евгений Осычнюк
26/01/18 09:46
С другой стороны я понимаю и застройщика, который боится возможных судебных тяжб в будущем. Ну мало ли ?! Разошлись супруги и понеслась... Таки сделки "отыгрываются " теоретически и есть прецеденты ? Откуда это опасение застройщика что в последствии муж может забрать деньги ?
|26/01/18 10:01
нехочуха > Евгений Осычнюк
26/01/18 09:46
Я тоже так думал до вчерашнего дня. И свое письменное согласие у нотариуса считал тому подтверждением . Но в действительности все совсем не так как на самом деле. :)
Мне не сложно переформатировать деньги под желания застройщика, но в данном случае буду принципиальным и наверное уйду к другому :)
Я точно также работаю с заказчиками и никогда не испытывал проблем с разруливанием оплат третьими лицами в том числе, не говоря уже об оплатах супругом за супругу.
Тем более речь о предварительном договоре , предметом которого является ВОЗМОЖНОСТЬ покупки, а не сам факт.
|26/01/18 09:46
Евгений Осычнюк > нехочуха
26/01/18 09:32
Деньги общие по умолчанию - пока не доказано обратное. То есть любой платеж, сделанный супругом, автоматически признается совершенным за счет общего имущества.
|26/01/18 09:44
Евгений Осычнюк > Marlboro!
26/01/18 08:41
Скоріше назаконною, бо "У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою". Оскільки зобов"язання гршове, то воно не може важатись пов"язаною з особою боржника.
|26/01/18 09:32
нехочуха > Marlboro!
26/01/18 08:41
Этот вариант с 528 статьей застройщику был предложен, но застройщиком отвергнут. Больше всего поразило категорическое нежелание застройщика разрулить ситуацию либо через 528, либо иным способом, не связанным с пинг-понгом деньгами. Также был удивлен отсутствием юриста у застройщика, с которым можно было решить вопрос значительно быстрее чем с директором, в законодательстве не шибко сведущем.
И попутно хотел бы узнать в контексте СК -деньги супругов общие до какой степени ? :) Если я не могу оплатить за жену ее счет без договора поручительства :) Это разновидность харассмента ?
|26/01/18 08:41
Marlboro! > нехочуха
26/01/18 08:37
Можна укласти домовленість про оплату чоловіком за жінку в порядку статті 528 ЦК або договір поруки. Потім донести цю інформацію до відома забудовника і заплатити ще раз.
Наразі відмова забудовника прийняти кошти є скоріше законною, ніж незаконною.
|26/01/18 08:37
нехочуха
Добрый день! Ситуация следующая. Хочу жене купить квартиру. С застройщиком жена заключила предварительный договор. Договор нотариально заверен и письменное согласие мужа получено.
Застройщику муж перечислил деньги с текущего счета , открытого после окончания депо.
Застройщик вернул деньги сославшись на то что никаких договорных отношений с мужем у него нет , а платить должна жена.
Насколько правомерен отказ застройщика от средств , перечисленных по договору, заключенному женой , но с расчетного счета мужа ?