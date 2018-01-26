Покупка недвижимости мужем для жены

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26/01/18 10:35 Евгений Осычнюк > нехочуха 26/01/18 10:08

Была практика ВСУ (или ВССУ - точно уже не помню), кажется, по банку "Надра" - там третье лицо уплатило банку кредит, а потом решило вернуть деньги по ст.1212 ЦКУ. Не вышло. Так что даже развод ничего не даст, но сам платеж должен быть корректно оформлен, чтобы не возникало сомнения, за что плачено. А опасения застройщика, имхо, от ментальности - нас всех еще при Совдепии учили рассуждать, как Беликов: "как бы чего не вышло" (С).



26/01/18 10:08 нехочуха > Евгений Осычнюк 26/01/18 09:46

С другой стороны я понимаю и застройщика, который боится возможных судебных тяжб в будущем. Ну мало ли ?! Разошлись супруги и понеслась... Таки сделки "отыгрываются " теоретически и есть прецеденты ? Откуда это опасение застройщика что в последствии муж может забрать деньги ?





26/01/18 10:01 нехочуха > Евгений Осычнюк 26/01/18 09:46

Я тоже так думал до вчерашнего дня. И свое письменное согласие у нотариуса считал тому подтверждением . Но в действительности все совсем не так как на самом деле. :)

Мне не сложно переформатировать деньги под желания застройщика, но в данном случае буду принципиальным и наверное уйду к другому :)

Я точно также работаю с заказчиками и никогда не испытывал проблем с разруливанием оплат третьими лицами в том числе, не говоря уже об оплатах супругом за супругу.

Тем более речь о предварительном договоре , предметом которого является ВОЗМОЖНОСТЬ покупки, а не сам факт.



26/01/18 09:46 Евгений Осычнюк > нехочуха 26/01/18 09:32

Деньги общие по умолчанию - пока не доказано обратное. То есть любой платеж, сделанный супругом, автоматически признается совершенным за счет общего имущества.



26/01/18 09:44 Евгений Осычнюк > Marlboro! 26/01/18 08:41

Скоріше назаконною, бо "У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою". Оскільки зобов"язання гршове, то воно не може важатись пов"язаною з особою боржника.



26/01/18 09:32 нехочуха > Marlboro! 26/01/18 08:41

Этот вариант с 528 статьей застройщику был предложен, но застройщиком отвергнут. Больше всего поразило категорическое нежелание застройщика разрулить ситуацию либо через 528, либо иным способом, не связанным с пинг-понгом деньгами. Также был удивлен отсутствием юриста у застройщика, с которым можно было решить вопрос значительно быстрее чем с директором, в законодательстве не шибко сведущем.

И попутно хотел бы узнать в контексте СК -деньги супругов общие до какой степени ? :) Если я не могу оплатить за жену ее счет без договора поручительства :) Это разновидность харассмента ?



26/01/18 08:41 Marlboro! > нехочуха 26/01/18 08:37

Можна укласти домовленість про оплату чоловіком за жінку в порядку статті 528 ЦК або договір поруки. Потім донести цю інформацію до відома забудовника і заплатити ще раз.



Наразі відмова забудовника прийняти кошти є скоріше законною, ніж незаконною.

