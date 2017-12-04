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Уголовное право и процесс
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Прокуратура подала апеляцию задним числом
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28/01/18 10:58  Marlboro! > Sergey.K    28/01/18 10:04Дерево
Поки лист не прийде в суд говорити немає про що.
Коли/якщо прийде, то номер і конверт можна буде подивитись в самому суді. На конверті будуть також штампи з датами. Так можна відстежити здавання листа.
Вимоги здавати документи тільки з описом немає.

Що стосується 25 днів, то це хоча і дійсно дуже великий строк - в принципі гіпотетично це можливо. В мене була практика коли лист з одного обласного центру в Київ йшов місяць. Також була практика коли в одному місті йшов два тижні (що і було вказано на сайті укрпошти).
Тому вирішуйте всі проблеми по мірі їх виникнення.

28/01/18 10:04  Sergey.KОтправить письмо > Marlboro!    28/01/18 08:09Дерево
Благодарю за рекомендацию, но предпологаю что в моём случае это или заказное или вообще простое письмо! потому, что прокуратура прекрасно осведомлена, про уникальный номер из 13 чисел или чисел/ букв , и про треккинг ( отслеживание местонахождения) на сайте Укрпочты, где мы сами сможем узнать, где «застряло» разыскиваемое почтовое отправление [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
и о «Правилах предоставления услуг почтовой связи» КМ Украины Постановление КМ, Перечень, Правила от 05.03.2002 № 270
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и про то , что при ценном письме составляется список, описание вложения, один из которых со штампом и подписью работника почты оставляется у отправителя! При заказном письме такой список не составляется и что именно вложено в это письмо никак не доказать!
Заказное письмо так же отслеживается по идентификационному номеру на сайте Укрпочты!
Укрпочта должна закрывать реестры отправок писем в конце дня и «дописать» туда что-либо просто невозможно, (возможно оставляют там пустые графы на всякий случай для прокуратуры ?)
Номер квитанции и идентификационный номер письма , мне на сейчас никто не предоставит,
прокурор и не обязан мне давать такую информацию!
Вопрос где зависло письмо ? при наличии квитанции/ корешка об отправке, со слов прокурора, в последний день когда это было возможно!! ?
По здравому смыслу и опции «Орієнтовані терміни доставки терміни доставки» предоставленному на сайте Укрпочты [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
письмо отрправленное в пределах одного города должно приходить на следующий день! А прошло на сейчас уже 25 дней!
А если оно действительно прийдёт не сегодня так завтра! Как мне выявить их махинации и раскрыть наружу эту комбинацию! Я предполагаю что прокурор проворонил время отправки или не был готов к ней по причине что не написал правильный для него текст апелляции и сделал это каким то образом задним числом! Как, каким образом я могу воспользоваться этой ситуацией чтоб апелляционный суд не состоялся по причине нарушений сроков её подачи или законных правил подачи? или какие ещё у меня есть варианты выявить или предовратить комбинацию с
«застрявшим» в неизвестности письмом с апелляцией ?


28/01/18 08:09  Marlboro! > Sergey.K    28/01/18 01:31Дерево
Треба роздобути квитанцію. Якщо це цінний лист, то на ній написаний унікальний номер по якому можна відстежити проходження листа по відділеннях пошти на сайті Укрпошти: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Також цей номер буде написаний на наліпці (штрихкоді) на конверті.

28/01/18 01:31  Sergey.KОтправить письмо   Дерево
04.12.17 Получил оправдательный приговор по ч. 1 ст 190 и ч. 1 ст 368-4 прокуратура в течении 30 дней , до 03. 01.18 могла подать апеляцию, через районный суд, но до 26.01.18 в суд апеляция не поступила!! В районном суде в секретариате сказали что был прокурор обвинитель, и он заявил, что апеляцию отправил 03.01.18 ( в последний день) по почте, и у него есть квитанция и корешок, и что письмо с апеляцией будет на днях. ОЧЕНЬ СТРАННО ЧТО ПИСЬМО В ОДНОМ ГОРОДЕ ИДЁТ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, 25 дней уже, а его нет!
Явно какие то махинации! Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, что порекомендуете.

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