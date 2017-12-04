Прокуратура подала апеляцию задним числом

Благодарю за рекомендацию, но предпологаю что в моём случае это или заказное или вообще простое письмо! потому, что прокуратура прекрасно осведомлена, про уникальный номер из 13 чисел или чисел/ букв , и про треккинг ( отслеживание местонахождения) на сайте Укрпочты, где мы сами сможем узнать, где «застряло» разыскиваемое почтовое отправление [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
и о «Правилах предоставления услуг почтовой связи» КМ Украины Постановление КМ, Перечень, Правила от 05.03.2002 № 270 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
и про то , что при ценном письме составляется список, описание вложения, один из которых со штампом и подписью работника почты оставляется у отправителя! При заказном письме такой список не составляется и что именно вложено в это письмо никак не доказать!
Заказное письмо так же отслеживается по идентификационному номеру на сайте Укрпочты!
Укрпочта должна закрывать реестры отправок писем в конце дня и «дописать» туда что-либо просто невозможно, (возможно оставляют там пустые графы на всякий случай для прокуратуры ?)
Номер квитанции и идентификационный номер письма , мне на сейчас никто не предоставит,
прокурор и не обязан мне давать такую информацию!
Вопрос где зависло письмо ? при наличии квитанции/ корешка об отправке, со слов прокурора, в последний день когда это было возможно!! ?
По здравому смыслу и опции «Орієнтовані терміни доставки терміни доставки» предоставленному на сайте Укрпочты [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
письмо отрправленное в пределах одного города должно приходить на следующий день! А прошло на сейчас уже 25 дней!
А если оно действительно прийдёт не сегодня так завтра! Как мне выявить их махинации и раскрыть наружу эту комбинацию! Я предполагаю что прокурор проворонил время отправки или не был готов к ней по причине что не написал правильный для него текст апелляции и сделал это каким то образом задним числом! Как, каким образом я могу воспользоваться этой ситуацией чтоб апелляционный суд не состоялся по причине нарушений сроков её подачи или законных правил подачи? или какие ещё у меня есть варианты выявить или предовратить комбинацию с
«застрявшим» в неизвестности письмом с апелляцией ?