Прокуратура подала апеляцию задним числом

28/01/18 10:04 Sergey.K > Marlboro! 28/01/18 08:09



и о «Правилах предоставления услуг почтовой связи» КМ Украины Постановление КМ, Перечень, Правила от 05.03.2002 № 270

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и про то , что при ценном письме составляется список, описание вложения, один из которых со штампом и подписью работника почты оставляется у отправителя! При заказном письме такой список не составляется и что именно вложено в это письмо никак не доказать!

Заказное письмо так же отслеживается по идентификационному номеру на сайте Укрпочты!

Укрпочта должна закрывать реестры отправок писем в конце дня и «дописать» туда что-либо просто невозможно, (возможно оставляют там пустые графы на всякий случай для прокуратуры ?)

Номер квитанции и идентификационный номер письма , мне на сейчас никто не предоставит,

прокурор и не обязан мне давать такую информацию!

Вопрос где зависло письмо ? при наличии квитанции/ корешка об отправке, со слов прокурора, в последний день когда это было возможно!! ?

По здравому смыслу и опции «Орієнтовані терміни доставки терміни доставки» предоставленному на сайте Укрпочты

письмо отрправленное в пределах одного города должно приходить на следующий день! А прошло на сейчас уже 25 дней!

А если оно действительно прийдёт не сегодня так завтра! Как мне выявить их махинации и раскрыть наружу эту комбинацию! Я предполагаю что прокурор проворонил время отправки или не был готов к ней по причине что не написал правильный для него текст апелляции и сделал это каким то образом задним числом! Как, каким образом я могу воспользоваться этой ситуацией чтоб апелляционный суд не состоялся по причине нарушений сроков её подачи или законных правил подачи? или какие ещё у меня есть варианты выявить или предовратить комбинацию с

«застрявшим» в неизвестности письмом с апелляцией ?



Благодарю за рекомендацию, но предпологаю что в моём случае это или заказное или вообще простое письмо! потому, что прокуратура прекрасно осведомлена, про уникальный номер из 13 чисел или чисел/ букв , и про треккинг ( отслеживание местонахождения) на сайте Укрпочты, где мы сами сможем узнать, где «застряло» разыскиваемое почтовое отправление [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] и о «Правилах предоставления услуг почтовой связи» КМ Украины Постановление КМ, Перечень, Правила от 05.03.2002 № 270и про то , что при ценном письме составляется список, описание вложения, один из которых со штампом и подписью работника почты оставляется у отправителя! При заказном письме такой список не составляется и что именно вложено в это письмо никак не доказать!Заказное письмо так же отслеживается по идентификационному номеру на сайте Укрпочты!Укрпочта должна закрывать реестры отправок писем в конце дня и «дописать» туда что-либо просто невозможно, (возможно оставляют там пустые графы на всякий случай для прокуратуры ?)Номер квитанции и идентификационный номер письма , мне на сейчас никто не предоставит,прокурор и не обязан мне давать такую информацию!Вопрос где зависло письмо ? при наличии квитанции/ корешка об отправке, со слов прокурора, в последний день когда это было возможно!! ?По здравому смыслу и опции «Орієнтовані терміни доставки терміни доставки» предоставленному на сайте Укрпочты [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] письмо отрправленное в пределах одного города должно приходить на следующий день! А прошло на сейчас уже 25 дней!А если оно действительно прийдёт не сегодня так завтра! Как мне выявить их махинации и раскрыть наружу эту комбинацию! Я предполагаю что прокурор проворонил время отправки или не был готов к ней по причине что не написал правильный для него текст апелляции и сделал это каким то образом задним числом! Как, каким образом я могу воспользоваться этой ситуацией чтоб апелляционный суд не состоялся по причине нарушений сроков её подачи или законных правил подачи? или какие ещё у меня есть варианты выявить или предовратить комбинацию с«застрявшим» в неизвестности письмом с апелляцией ?

