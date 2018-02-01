Переоформление авто после развода

1/02/18 11:39 ivanova-l > смт 1/02/18 11:12

а так нормально?:

Я, ________________________ (ФИО полностью), _________ рождения (дата полностью), паспорт ________ (серия, номер), выданный ________________________________ (орган полностью) _________ (дата полностью), зарегистрирована по адресу: _________________________ (адрес полностью), данной распиской подтверждаю, что получила от _________________________ (ФИО полностью), _________ рождения (дата полностью), паспорт ________ (серия, номер), выданный ________________________________ (орган полностью) _________ (дата полностью), зарегистрирован по адресу: _________________________ (адрес полностью), денежные средства в размере ____________ долларов США (_______________), что эквивалентно ____________ грн. (прописью грн.) по коммерческому курсу на день подписания данной Расписки.

Данные денежные средства были переданы мне _______________ в качестве возмещения половины стоимости общей совместной собственности, нажитой во время брака - автомобиля марки ____________________ модели______________, гос.номер _________, общей стоимостью _____________ долларов США, определённой по обоюдному согласию на основании рыночных цен.

Относительно раздела общей совместной собственности, нажитой во время брака - автомобиля марки ____________________ модели_______________, гос.номер _________, претензий к _______________ не имею.

Расписка написана мною, _______________________ (ФИО полностью), в здравом уме, без физического и психологического давления. Под воздействием наркотических средств, психотропных препаратов и алкоголя не нахожусь.



