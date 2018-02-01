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Переоформление авто после развода
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1/02/18 12:05  ivanova-l > смт    1/02/18 11:39Дерево
ок, спасибо!

1/02/18 11:39  ivanova-l > смт    1/02/18 11:12Дерево
а так нормально?:
Я, ________________________ (ФИО полностью), _________ рождения (дата полностью), паспорт ________ (серия, номер), выданный ________________________________ (орган полностью) _________ (дата полностью), зарегистрирована по адресу: _________________________ (адрес полностью), данной распиской подтверждаю, что получила от _________________________ (ФИО полностью), _________ рождения (дата полностью), паспорт ________ (серия, номер), выданный ________________________________ (орган полностью) _________ (дата полностью), зарегистрирован по адресу: _________________________ (адрес полностью), денежные средства в размере ____________ долларов США (_______________), что эквивалентно ____________ грн. (прописью грн.) по коммерческому курсу на день подписания данной Расписки.
Данные денежные средства были переданы мне _______________ в качестве возмещения половины стоимости общей совместной собственности, нажитой во время брака - автомобиля марки ____________________ модели______________, гос.номер _________, общей стоимостью _____________ долларов США, определённой по обоюдному согласию на основании рыночных цен.
Относительно раздела общей совместной собственности, нажитой во время брака - автомобиля марки ____________________ модели_______________, гос.номер _________, претензий к _______________ не имею.
Расписка написана мною, _______________________ (ФИО полностью), в здравом уме, без физического и психологического давления. Под воздействием наркотических средств, психотропных препаратов и алкоголя не нахожусь.

1/02/18 11:39  смт > ivanova-l    1/02/18 11:09Дерево
Гривну убрал бы. Дал бы ссылку на авториа, с распечатками, как в экспертном заключении. Написал бы, что с момента передачи денег авто полностью переходит в собственность Б.А.Н.
Написать от руки, при свидетелях, и куда она денется

1/02/18 11:17  klim-ko > смт    1/02/18 11:12Дерево
"з нормально складеною розпискою КД навряд чи щось спробує зробити"
----------
Це так і я не сперечаюсь, але щось рідко зустрічав "нормально складені" розписки. Все намагаються написати по простому...
Але це вже інша історія

1/02/18 11:14  klim-ko > смт    1/02/18 11:11Дерево
Так отож. Вже неодноразово стикався, що сьогодні між колишніми "все норм і гроші за половину авто я отримала", а завтра оскаржувати такі розписки і казати "нічого не було, мене примусили".

1/02/18 11:12  смт > смт    1/02/18 11:11Дерево
з нормально складеною розпискою КД навряд чи щось спробує зробити

1/02/18 11:11  klim-ko > ivanova-l    1/02/18 11:09Дерево
1/02/18 11:03 klim-ko > ivanova-l 1/02/18 10:50Дерево
+незважаючи що СМТ зазначає про достатність розписки, раджу оформити це через нотаріальну угоду і саме щодо всього сумісного майна.

1/02/18 11:11  смт > klim-ko    1/02/18 11:03Дерево
В ідеалі дійсно краще все робити "як треба"
Але з практичної точки зору, з нормаль

1/02/18 11:09  ivanova-l > klim-ko    1/02/18 11:03Дерево
о неделимости и невозможности нотариального заключения такого договора только по разделу авто сообщили по крайней мере 2 нотариуса.

1/02/18 11:09  ivanova-l > смт    1/02/18 10:57Дерево
владелец по тех.паспорту супруг, расписку пишет супруга о том, что супруг отдал ей половину стоимости авто.

1/02/18 11:03  klim-ko > ivanova-l    1/02/18 10:50Дерево
Я Вам пропонував фізично розділити авто?
В угоді просто зазначається, що авто переходить у власність колишнього чоловіка, а дружина отримує за це кошти або 100% якогось іншого майна.

+незважаючи що СМТ зазначає про достатність розписки, раджу оформити це через нотаріальну угоду і саме щодо всього сумісного майна.

1/02/18 10:57  смт > ivanova-l    1/02/18 10:50Дерево
Расписки достаточно
Кто владелец по техпаспорту?

1/02/18 10:50  ivanova-l > klim-ko    1/02/18 10:37Дерево
т.к. авто является неделимой вещью, нотариусы соглашение о разделе имущества только по авто не делают, уже узнавали.
Расписка о получении денег в качестве компенсации договоренной между супругами стоимости авто в простой письменной форме разве не будет достаточным доказательством для суда в случае, если супруга решит через время подать иск о разделе имущества?

1/02/18 10:37  klim-ko > ivanova-l    1/02/18 09:55Дерево
Та яка різниця планують продавати чи ні.
Якщо чоловік віддасть гроші "неофіційно", то авто все одно буде належати обом.
Я веду мову про те, що потрібно офіційно провести поділ сумісного майна, в т.ч. і цього авто.
Це можна зробити або у нотаріуса (уклавши угоду) або через суд.

1/02/18 09:55  ivanova-l > klim-ko    1/02/18 09:30Дерево
на данный момент авто продавать не собираются. Авто остается в пользование у супруга, который отдает половину стоимости за авто бывшей супруге. Насколько мне известно, то супруга имеет право в течение 3 лет на раздел общего имущества. Если в течение этих трех лет супруг решит продать авто, нужно ли будет разрешение от бывшей супруги? в этом основной вопрос...

1/02/18 09:30  klim-ko > ivanova-l    1/02/18 09:11Дерево
В першу чергу треба оформити продаж половини авто офіційно, а не через "отдает половину...пишет расписку".
А потім вже єдиний власник спокійно продасть авто кому схоче.

1/02/18 09:11  ivanova-l   Дерево
Добрый день, всем.
Авто - общая совместная собственность супругов, которые в разводе.Супруг отдает половину стоимости авто супруге, последняя пишет расписку о получении денег. Если супруг соберется продавать авто, потребуется ли разрешение от бывшей супруги? если да, то как сделать так, чтобы она уже не учавствовала в этих процессах, получив деньги за авто?
Большое спасибо за советы.

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