Комісійний магазин побутової техніки у ФОПа

1/02/18 15:25 zapit





Прочитала ось таке:

Як документально оформлюють операції у комісійній торгівлі Вимоги щодо документального оформлення операцій у комісійній торгівлі викладено в Інструкції про порядок оформлення суб’єктами господарювання при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1997 № 343.

Зокрема операцій, правила такі:

при прийманні товару на комісію на кожну одиницю товару або групу товарів виписують квитанцію в двох примірниках і товарний ярлик за формою № 3-ВТ, номер його повинен збігатися з номером квитанції. При цьому квитанцію за формою № 1-ВТ передають комітенту, а квитанція за формою № 2-ВТ залишається у комісіонера;

виправлення в квитанції, товарному ярлику або ціннику не допускаються. Якщо було допущено помилку, то ці документи з написом «анульовано» передають із товарним звітом до бухгалтерії;

фахівець-оцінювач при прийнятті товарів на комісію записує їх в оціночно-здавальну відомість за формою № 4-ВТ. Перший примірник відомості разом із товарним звітом здають до бухгалтерії, другий разом з прийнятими на комісію товарами передають матеріально відповідальній особі, яка розписується і в першому, і в другому примірниках;

при продажу товарів виписують товарний чек. Товарні чеки зі штампом «оплачено» щодня заносять до реєстру. Підсумки реєстру звіряють з даними РРО та касовим звітом; уцінку комісійних товарів оформляють актом уцінки (ф. № 7-ВТ);

при знятті комісійних товарів з продажу оформляють акт. Товар повертають комітентові з резолюцією керівника суб'єкта господарювання; комітент при поверненні йому товарів відшкодовує витрати на зберігання. На ці суми касир щодня складає прибуткову відомість (ф. № 8-ВТ). Такі суми реєструються РРО окремо від сум продажу товарів.

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Даний ФОП на єдиному податку, зараз на 2-гій групі, пізніше, можливо на третю групу перейде, бухгалтера він не має, може не всі тут перелічені документи йому необхідно складати? Що тут для нього є лишнім? Дуже прошу, допоможіть будь-ласка розібратися. Дякую. Доброго дня! ФОП на спрощеній системі оподаткування, наразі 2-га група, пізніше, можливо на 3-тю групу перейде хоче відкрити комісійний магазин побутової техніки.Прочитала ось таке:Як документально оформлюють операції у комісійній торгівлі Вимоги щодо документального оформлення операцій у комісійній торгівлі викладено в Інструкції про порядок оформлення суб’єктами господарювання при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1997 № 343.Зокрема операцій, правила такі:при прийманні товару на комісію на кожну одиницю товару або групу товарів виписують квитанцію в двох примірниках і товарний ярлик за формою № 3-ВТ, номер його повинен збігатися з номером квитанції. При цьому квитанцію за формою № 1-ВТ передають комітенту, а квитанція за формою № 2-ВТ залишається у комісіонера;виправлення в квитанції, товарному ярлику або ціннику не допускаються. Якщо було допущено помилку, то ці документи з написом «анульовано» передають із товарним звітом до бухгалтерії;фахівець-оцінювач при прийнятті товарів на комісію записує їх в оціночно-здавальну відомість за формою № 4-ВТ. Перший примірник відомості разом із товарним звітом здають до бухгалтерії, другий разом з прийнятими на комісію товарами передають матеріально відповідальній особі, яка розписується і в першому, і в другому примірниках;при продажу товарів виписують товарний чек. Товарні чеки зі штампом «оплачено» щодня заносять до реєстру. Підсумки реєстру звіряють з даними РРО та касовим звітом; уцінку комісійних товарів оформляють актом уцінки (ф. № 7-ВТ);при знятті комісійних товарів з продажу оформляють акт. Товар повертають комітентові з резолюцією керівника суб'єкта господарювання; комітент при поверненні йому товарів відшкодовує витрати на зберігання. На ці суми касир щодня складає прибуткову відомість (ф. № 8-ВТ). Такі суми реєструються РРО окремо від сум продажу товарів.Джерело: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Даний ФОП на єдиному податку, зараз на 2-гій групі, пізніше, можливо на третю групу перейде, бухгалтера він не має, може не всі тут перелічені документи йому необхідно складати? Що тут для нього є лишнім? Дуже прошу, допоможіть будь-ласка розібратися. Дякую.

