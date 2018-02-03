Щодо деяких особливостей подачі декларацій військовослужбовцями ЗСУ в 2018 році

3/02/18 20:21 ОК АКА Олюня





ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!



1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.



Відповідно до частини 6 статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” та статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” військові посадові особи зобов’язані подавати щороку до 1 квітня (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.



Відповідно до названих законів декларацію НЕ ПОДАЮТЬ:

- військовослужбовці військової служби під час мобілізації, на особливий період;

- військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

- військовослужбовці військової служби за контрактом осіб рядового складу; - військовослужбовці військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

- військовослужбовці молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу.



АЛЕ : Зазначені категорії військовослужбовців подають декларацію, якщо вони проходять військову службу у військових комісаріатах.



Акцентуємо Вашу увагу на тому, що крім подачі щорічної декларації, військовослужбовці повинні подавати декларації за умов зміни їх службового становища. Одним із видів такої зміни службового становища є звільнення з військової служби.



Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.



Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.



Тобто, якщо військовослужбовець, який не належить до зазначених вище категорій, звільнений у 2018 році, він має подати декларацію до 1 квітня 2019 року за весь період служби в цьому році по день звільнення.



Більш детально ознайомитися із процедурою декларування Ви можете за посиланням



Джерело З метою попередження випадків притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до ч.1 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВЕРТАЄМО УВАГУ!1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.Відповідно до частини 6 статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” та статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” військові посадові особи зобов’язані подавати щороку до 1 квітня (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.Відповідно до названих законів декларацію НЕ ПОДАЮТЬ:- військовослужбовці військової служби під час мобілізації, на особливий період;- військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу;- військовослужбовці військової служби за контрактом осіб рядового складу; - військовослужбовці військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;- військовослужбовці молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу.АЛЕ : Зазначені категорії військовослужбовців подають декларацію, якщо вони проходять військову службу у військових комісаріатах.Акцентуємо Вашу увагу на тому, що крім подачі щорічної декларації, військовослужбовці повинні подавати декларації за умов зміни їх службового становища. Одним із видів такої зміни службового становища є звільнення з військової служби.Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.Тобто, якщо військовослужбовець, який не належить до зазначених вище категорій, звільнений у 2018 році, він має подати декларацію до 1 квітня 2019 року за весь період служби в цьому році по день звільнення.Більш детально ознайомитися із процедурою декларування Ви можете за посиланням [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Джерело [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

