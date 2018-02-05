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Торговля с Приднестровьем
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5/02/18 14:17  AMОтправить письмо > Леприкон    5/02/18 13:50Дерево
Меня удивил вопрос "а какими НПА признают либо не признают".
Очевидно вопрос был относительно этого - "непризнанные республики".
В этом письме НБУ есть полезные ссылки [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]


5/02/18 13:50  Леприкон > AM    5/02/18 12:13Дерево
А что Вас удивляет? miromax задает нормальный вопрос. На самом деле украинские юрлица ведут внешнеэкономическую деятельность с приднестровскими фирмами. Таможня нормально оформляет товары "туда"/"оттуда". С платежами немного сложнее - внутренняя политика конкретного банка может накладывать определенные ограничения на исходящие/входящие платежи по контрактам с субъектами хоздеятельности из Приднестровья. Так что рекомендую miromax узнать в своем банке - насколько жестко их финмониторинг прописал внутреннюю политику по Приднестровью. Если "полный запрет", то просто обзвоните другие банки.

5/02/18 13:39  Леприкон > 2694    5/02/18 11:40Дерево
Какое отношение понятие "суб'єкт господарської діяльності" имеет к республикам?!
Кодекс Хозяйственный
Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини
1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
...
Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання
1. Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
2. Суб'єктами господарювання є:
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
3. Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах.
4. Суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.
5. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

5/02/18 12:13  AMОтправить письмо > miromax    5/02/18 11:48Дерево
Вы серьезно?

5/02/18 11:48  miromax > 2694    5/02/18 11:40Дерево
Спасио, а какими НПА признают либо не признают ?

5/02/18 11:40  2694Отправить письмо > miromax    5/02/18 11:01Дерево
Есть "Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року №959-ХІІ (Закон №959). Там в частности говориться, что внешнеэконом.деятельность (экспорт-импорт) возможна только с "іноземним суб'єктам господарської діяльності". А непризнанные республики такими субъектами не являются. Соответственно при торговле с ними нарушается таможенный кодекс Украины в части "остаточне вивезення", а также НКУ в части Закона "про відшкодування ПДВ".

5/02/18 11:01  miromax   Дерево
Казалось бы элементарный вопрос, но не могу найти правильные НПА по неи.
Подскажите ,могут ли быть легальные экономические отношения между юр.лицом резидентом Украины и Приднестровской Молдавской Республикой? И какие НПА регулируют или запрещают таковые, спасибо.

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