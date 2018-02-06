МАРIЯ-304 и операция "служебный внос" на остаток наличности в конце дня

6/02/18 17:42 18RY

Добрый день. Мы используем кассовый аппарат Мария-304, кассовый аппарат используется при приёме платежей от конечных потребителей (физ.лиц) за услуги, ТОВ на общей системе налогообложения, без подразделений. Консоль аппарата соединили с 1С, при приёме платежей формируется приходный кассовый ордер на основании которого формируется чек, то есть одновременно проходит запись в кассовую книгу которая ведётся в электронном виде (приходый) и чек который попадает в итоговый Z-отчёт за день, на основании которого заполняется книга ОРО, по итогу дня. Модель кассового аппарата позволяет хранить в памяти остатки денежных средств после закрытия Z-отчёта, что позволяет, на мой взгляд, не проводить утром (после проведения z-отчёта прошлой смены) операцию "служебный внос" наличности, которая, в рамках установленного лимита, хранилась в кассовом ящике. Но! пришла налоговая и инкриминирует "неоприходование выручки" к тем суммам которые переходящим остатком проходили до момента операции "служебное изъятие" для инкассации в банк. Якобы, за счёт того, что деньги на конец дня с кассы не сдавались в кассу предприятия (предприятие без подразделений, касса предприятия и РРО = одно и тоже, при этом на каждое поступление наличных есть приходный ордер в день его проведения, кассовая книга и книга ОРО соответствуют), выручка которая не проходили в день её инкассации, а находилась в кассе в качестве переходящего остатка, а сейчас сдаётся в банк - неоприходованная выручка. Читаю Положение 637 (действующее на моменте проведение операций), Закон про РРО, письмо НБУ о том, что касса предприятия и есть место "здійснення розрахунків" то есть РРО просто его фискальный инструмент, не могу понять зачем фиктивно гонять деньги между виртуальными кассами если у меня нет ни подразделений, ни н-го количества аппаратов и алгоритм учёта денег согласно законодательства соблюдается, придя по факту х-отчёт будет соответствовать наличности в кассе (что по сути должна обеспечить эта самая "перегонка остатка" в других кассовых аппаратах которые не сохраняю информацию об остатках при снятии z-отчёта)... как результат не могу согласится с выводами налоговой. К тому же, саму суть нарушения налоговая толком в Акте не расписала, если оспаривать то что, мировозрение инспектора?! Подскажите пожалуйста, может чего-то не понимаю?! Заранее, спасибо за ответ.

