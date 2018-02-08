 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Отримання страхового відшкодування при ДТП: практичні аспекти
Чи достатньо профілактичної роботи задля недопущення порушень?
Кто будет влиять на Антикоррупционный суд?
В Україні зросла державна підтримка агросфери
Адвокат не може здійснювати діяльність як фізична особа-підприємець
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Ліквідоване представництво ФДМУ. До кого позиватись?
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
8/02/18 14:49  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 14:41Дерево
Посмотрите ПКМУ выше в теме про порядок возврата из местного бюджета.
Там есть перечень документов, который подается в казначейство

8/02/18 14:41  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 14:35Дерево
И такой еще нюанс: РВ ФДМУ полученные деньги (за минусом НДС) перечислило в местный бюджет Новокаховского горсовета.
В иске - требование о взыскании с Новокаховского горсовета.
Возможно это разные вещи, я не разбираюсь.
Я ориентируюсь на это решение [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] "застосовано наслідки визнання недійсним договору купівлі продажу від 26.10.2001 шляхом зобов'язання ТОВ "Ласпі" повернути Дарницькій районній у м. Києві раді придбаний ЦМК ДКППО РВП-1 та стягнення з Дарницької районної у м. Києві ради на користь ТОВ "Ласпі" 320319,58 грн., сплачених за об'єкт приватизації"
Суд взыскал с райсовета, а не из бюджета райсовета.

8/02/18 14:35  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 14:26Дерево
Они ответили на этот вопрос: никакой, т.к. нет правопреемника.
Что по этому поводу напишет суд, посмотрим.

8/02/18 14:32  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 14:20Дерево
Проценты заявлены в иске, суд. сбор уплачен.
Не отказываться же.

8/02/18 14:26  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 13:56Дерево
Предъявите к ФДМУ, как органу, который создал, а потом ликвидировал РВ.
Логика такая - ФДМУ, как орган госвласти имеет, установленные положением полномочия.
Для реализации этих полномочий ФДМУ создает РВ на местах, наделяя их частью своих полномочий.
Когда нужда проходит, ФДМУ ликвидирует РВ и полномочия возвращаются к ФДМУ.
Чтобы проверить логику, задайте вопрос: какой орган после ликвидации РВ отвечает за вопросы приватизации на территории ликвидированного РВ.

Но это понарошку, так как, на мой взгляд, продавцом выступает не ФДМ, хотя и указан в договоре таковым, а территориальная община (Рада)

8/02/18 14:20  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 13:30Дерево
Особенности приватизации.

"А в части процентов за пользование деньгами?"
Вы как тот хоккеист из Брата-2 )

8/02/18 13:56  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 12:59Дерево
Опасаюсь исключать РВ ФДМУ из ответчиков, а это придется делать, если не предъявлять к ним требований.

8/02/18 13:30  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 12:59Дерево
А в части процентов за пользование деньгами?
Я что-то опять запутался.
Человек имел договорные отношения с одним органом, а судиться теперь должен с тремя?

8/02/18 12:59  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 12:31Дерево
Поскольку имущество было в коммунальной собственности, собственником была территориальная общана, а продавцом - соответствующая Рада, от имени которой, на основании делегированных полномочий, действовало региональное отделение ФДМ.
Так как РО ФДМ было представителем, а ликвидация представителя не влияет на права представляемого, то ответчиком по 1 пункту будет соответствующая Рада.
По 2 пункту ответчиком также будет Рада и Казначество (в части НДС)

8/02/18 12:37  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:54Дерево
Є ще попередній НПК до ст.512 ЦКУ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Див. п.6 коментаря.
На даний час в Лізі коментар іншого змісту.

8/02/18 12:31  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 12:16Дерево
Дякую Вам, цей порядок мені відомий.
Крім того, на нього посилалось представництво РВ ФДМУ в Херсонській обл., саме на пункти з 2.1 по 2.5.
На п.2.5 Порядку посилається й міська рада, що сума ПДВ була перерахована РВ ФДМУ одразу в бюджет, і не отримувалась міською радою.

8/02/18 12:16  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:58Дерево
ПОРЯДОК перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/02/18 12:12  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:55Дерево
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
...
5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності,
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них;

8/02/18 11:58  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:54Дерево
Т.е. когда РО ХГИУ выгодно, они утверждают, что правопреемники, а когда не выгодно, то отрицают.
Просто после подачи возражений у меня закрались сомнения, а именно в первой инстанции очень важно не ошибиться в способе защиты.

8/02/18 11:55  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 11:47Дерево
Первая платежка - 23.02.2011, последняя - 14.04.2011.

8/02/18 11:54  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:19Дерево
Щодо правонаступництва у мене є такі рішення:

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області звернулося в суд з позовом про спонукання Тячівської міської ради видати свідоцтво про право державної власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Тячів, вул. Незалежності, 18, посилаючись на те, що воно є правонаступником ліквідованого представництва Фонду державного майна України по Тячівському району.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] У зв'язку з ліквідацією Представництва Фонду державного майна у м. Львові у справу вступив його правонаступник - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Суд першої інстанції закриваючи провадження у справі прийшов до переконання, що юридичну особу відповідача - Представництво Фонду державного майна України у м. Львові з 01.05.1998 року ліквідовано та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутні жодні дані про його правонаступника.
Проте з таким висновком суду першої інстанції не можна погодитись, оскільки згідно п.2 наказу № 29 від 10.04.1998 року Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Львові правонаступником ліквідованого Представництва Фонду державного майна України у м. Львові, в частині майна, коштів, а також договорів купівлі-продажу по яких договірні зобов'язання ще не припиненні є Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

В останніх двох випадках згідно п.2 наказу № 29 від 10.04.1998 року Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Львові правонаступником ліквідованого Представництва Фонду державного майна України у м. Львові є Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

В наказі РВ ФДМУ в Херсонській обл. про ліквідацію представництва ФДМУ в Новій Каховці не зазначено, чи є правонаступник і хто саме.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] РВ ФДМ України по м. Києву та Дарницька районна рада в м. Києві правомірно зазначено прокурором в позовній заяві в якості співвідповідачів з врахуванням тих обставин, що представництво ФДМ України у Харківському районі м. Києва, яке було стороною за оспорюваним договором купівлі-продажу, ліквідовано на підставі наказу РВ ФДМ України від 14.08.2001 № 412 без визначення правонаступника представництва, а спірний об'єкт приватизації перед продажем належав до комунальної власності територіальної громади Харківського району м. Києва в особі Харківської райради у м. Києві, правонаступником якої згідно рішення Київської міськради від 27.01.2004 № 280/1257 є Дарницька районна у м. Києві рада.

В останньому випадку немає тексту рішення першої інстанції, проте є інформація про резолютивну частину рішення:
оспорювані наказ та договір купівлі-продажу визнано недійсними ...
застосовано наслідки визнання недійсним договору купівлі продажу від 26.10.2001 шляхом зобов'язання ТОВ "Ласпі" повернути Дарницькій районній у м. Києві раді придбаний ЦМК ДКППО РВП-1 та стягнення з Дарницької районної у м. Києві ради на користь ТОВ "Ласпі" 320319,58 грн., сплачених за об'єкт приватизації.

Саме з цього рішення я й виходив, коли уточнив позовні вимоги:
требование о признании договора недействительным предъявили к РО ФГИУ, а в взыскании денег - к горсовету [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/02/18 11:47  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:19Дерево
Надо посмотреть дату платежки по приватизационному договору к-п.
В то время, как раз, существенно изменилась ст.23

8/02/18 11:42  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:19Дерево
4. Відчуження майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування. (ст.3)

8/02/18 11:19  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 11:12Дерево
Изначально был иск о признании договора недействительным и взыскании денег солидарно с РО ФГИУ и с горсовета (к кому из ответчиков первое требование в иске не конкретизировалось).
Потом иск уточнили: требование о признании договора недействительным и взыскании денег предъявили только к РО ФГИУ, как к стороне по договору и получателю денег, суд привлек горсовет третьим лицом по их ходатайству.
Потом иск опять уточнили: требование о признании договора недействительным предъявили к РО ФГИУ, а в взыскании денег - к горсовету.
Суд будет через неделю, но, учитывая возражения ответчиков, нужно разобраться, кто по какому требованию должен быть ответчиком.

8/02/18 11:12  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 11:06Дерево
Блин, открыл в Лиге текущий текст, не сообразил.
В 2011 этого [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] еще не было.

8/02/18 11:10  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 10:56Дерево
Я считаю, что истец не должен зависеть от того, как в дальнейшем распределились перечисленные им деньги. Логичнее всего взыскивать деньги с того, кому их платили - РВ ФДМУ в Херсонск. обл., а они уже пускай взыскивают с горсовета.
Кроме того, в иске есть еще и требование о взыскании процентов за пользование чужими деньгами (ч.2 ст.1214 ГКУ). Их тоже требуют с горсовета.

8/02/18 11:06  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 10:56Дерево
Вы за какой год редакцию закона о приватизации смотрите?

8/02/18 11:04  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 10:51Дерево
По деньгам от продажи получается коллизия между законом о самоуправлении и законом о приватизации.
На мой взгляд, приватизация - частный случай отчуждения и норма о средства, полученных от приватизации является специальной по отношению к норме о средствах, полученных от продажи.
Относительно ответчика по 1 требованию надо подумать.
Посмотрите судебную практику по делам о приватизации за тот период относительно ответчика и особенно случаи без установления правопреемства.
Думаю, Ваш случай не уникальный после ликвидации одного из терпредставительств ФДМУ

8/02/18 10:56  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 10:46Дерево
Там ще ч.5 ст.23:
5. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов'язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов'язаних з реалізацією зазначеного майна.
Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією комунального майна."

8/02/18 10:51  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 10:46Дерево
Тут не госимущество, а комунальное, по-крайней мере, оно таким было определено по договору.
Згідно ч.1 ст.60 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" в редакції, чинній на час оплати за спірним договором "Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження."

8/02/18 10:46  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 10:29Дерево
Посмотрел, но там говорится об исполнении уже принятых решений.
А такое решение еще нужно получить, т.е. скорректировать иск, чтобы он был правильным.
В ст. 176 ГКУ говорится:
"3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.
5. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад."
У нас два требования: 1) признать недействительным договор; 2) взыскать деньги.
Мне требуется уточнить, кто по какому требованию является ответчиком в описанной ситуации.


8/02/18 10:46  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 10:23Дерево
+
Стаття 23. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації
1. Кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.
ЗУ "Про приватизацію державного майна" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/02/18 10:29  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 10:23Дерево
ЗУ "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ПКМУ від 03.08.2011р. № 845 "ПОРЯДОК виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/02/18 10:23  ЛиквидаторОтправить письмо > AM    8/02/18 10:07Дерево
Государство в чьем лице? Нужно ведь указать конкретное юридическое лицо.
Я считаю, что выбор в качестве ответчика РВ ФГИУ в Херсонской обл. правильный. Но могу ошибаться, нет опыта в таких делах.
И правильно ли, что все деньги истец требует в горсовета, не уменьшая их на сумму НДС, которую РВ ФГИУ в Херсонской обл. напрямую перечислил в бюджет?
Может быть нужно требовать взыскать эту сумму тоже с РВ ФГИУ в Херсонской обл., учитывая, что оно было получателем по договору к/п?
См. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] в части расчетов.

8/02/18 10:07  AMОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 08:35Дерево
"1. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом."

Отсюда - не важно есть ли правопреемство у ликвидированного госоргана, ответчик Государство.

8/02/18 09:46  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 09:42Дерево
Проте, потрібно розібратись взагалі.
Представництво ФДМУ могло укласти договір і щодо державного майна, отримати гроші, а потім ліквідуватись.
То що? Немає до кого заявити позов і немає з кого повернути гроші?
Це ж усе держава, і гроші пішли б у держбюджет, неважливо на чий конкретно рахунок.

8/02/18 09:42  ЛиквидаторОтправить письмо > Marlboro!    8/02/18 09:11Дерево
Можливо ФДМУ в цьому договорі насправді був тільки представником, а дійсним продавцем (а відтак і стороною) була рада?

Тоді в договорі мало би бути написано, що продавець - міська рада, від імені якої діє представництво ФДМУ на підставі рішення сесії міської ради.
Подаючи позов, особа виходила з тексту договору, що продавець саме представництво ФДМУ.
Тепер намагаюсь розібратись "Who is who" і як уточнити позовні вимоги.

8/02/18 09:32  ЛиквидаторОтправить письмо > Marlboro!    8/02/18 09:11Дерево
Рішенням № 1331 65-ї сесії 5-го скликання Новокаховської міської ради від 26.11.2009 року, зі змінами згідно рішенню № 1368 67-ї сесії 5-го скликання Новокаховської міської ради від 23.12.2009 року представництву Фонду Державного майна України в м. Нова Каховка були делеговані повноваження щодо приватизації окремого індивідуально визначеного майна – гаражу "А5" загальною площею 266,1 кв. м, що складав 21/100 частини комплексу будівель і споруд пожежного депо ППЧ-36.

8/02/18 09:29  ЛиквидаторОтправить письмо > Marlboro!    8/02/18 09:11Дерево
Рішення апеляційного суду: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Ухвала ВССУ за касаційною скаргою особи "Б": [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Ухвала ВССУ за касаційною скаргою виконкому Новокаховської міської ради: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
додатково - рішення за позовом МНС про скасування рішення Новокаховської міської ради:
постанова апел. госп. суду: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
постанова ВГСУ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/02/18 09:11  Marlboro! > Ликвидатор    8/02/18 08:55Дерево
Цікаво як прокуратура могла витребувати майно якщо всі договори в ланцюжку були дійсними. А що написано в рішенні міської ради? Можливо ФДМУ в цьому договорі насправді був тільки представником, а дійсним продавцем (а відтак і стороною) була рада?

8/02/18 08:55  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    8/02/18 08:35Дерево
В договорі к/п зазначено:
щодо сторін:
Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка (далі - Продавець), яке діє на підставі Положення про Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка, затвердженого РВ ФДМУ в Херсонській обл., наказів Представництва ФДМУ у м. Нова Каховка (далі перелік наказів), рішення сесії Новокаховської міської ради ... і т.д.
щодо предмету:
Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти за ціною та на умовах цього договору будівлю гаражу, яка є комунальною власністю Територіальної громади міста Нова Каховка в особі Новокаховської міської ради...
щодо розрахунку за договором:
Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця на рахунок Продавця:
одержувач: РВ ФДМУ в Херсонській області, ЄДРПОУ 21295778,
рах. №____ в УДК в Херсонській обл., МФО 852010

8/02/18 08:35  ЛиквидаторОтправить письмо   Дерево
В 2006 році сесія Новокаховської міської ради прийняла рішення, яким прийняла від державного підприємства будівлю гаражу у комунальну власність.
В 2010 році господарський суд визнав це рішення недійсним.
В 2011 році Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка (на виконання делегованих Новокаховською міською радою повноважень) уклав з фіз. особою "А" договір купівлі-продажу комунального майна за 240000 грн., платежі за договором "А" сплатив Регіональному відділенню ФДМУ в Херсонській обл. Протягом 3-х днів РВ ФДМУ в Херсонській області 200000 грн. перерахувало в місцевий бюджет Новокаховської міської ради, а 40000 грн. – в державний бюджет як ПДВ.
Через деякий час "А" продав будівлю фіз. особі "Б".
В подальшому за позовом прокуратури суд витребував будівлю гаражу від "Б" на користь МНС, рішення виконане.
"Б" звернувся з позовом до "А" про стягнення збитків (ч.1 ст.661 ЦКУ).
В свою чергу "А" звернувся з позовом до РВ ФДМУ в Херсонській обл. (вважаючи його правонаступником ліквідованого Представництва ФДМУ у м. Нова Каховка) та до Новокаховської міської ради про визнання договору к/п недійсним (порушення ст. 658 ЦКУ) та стягнення безпідставно отриманих коштів (п.1 ч.3 ст.1212 ЦКУ).
РВ ФДМУ в Херсонській обл. подало суду заперечення, в якому зазначило, що в 1994 році РВ ФДМУ в Херсонській обл. заснувало Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка, а в 2011 році ліквідувало його як юрособу без правонаступництва.
РВ ФДМУ в Херсонській обл. не вважає себе правонаступником представництва, отже фіз. особі "А" немає до кого позиватись з вимогою про визнання договору к/п недійсним.
Новокаховська міська рада також просить відмовити у задоволенні позову, зокрема, що вона не була стороною договору к/п, договір фізособа "А" укладала з представництвом ФДМУ у м. Нова Каховка, яке ліквідоване без правонаступництва, гроші платила на рахунок РВ ФДМУ в Херсонській обл., крім того 40000 грн. ПДВ перераховані в держбюджет, а щоб повернути податок з бюджету фіз. особі "А" потрібно звертатись до ДФС.
Згідно п.4 ч.3 ст.175 нового ЦКУ позовна заява повинна містити, якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них.
Ніколи не мав подібних спорів, позов подавав не я, зараз потрібно розібратись, хто в описаній ситуації є належними відповідачами, і які конкретно позовні вимоги мають бути заявлені до кожного з відповідачів.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Война России против Украины: последние события в Донбассе
Глава САП сообщил о продвижении дел одиозных судей Чауса и Бурана
Сытник назвал страны, которые чаще всего используют коррупционеры
Сытник ушел от ответа, есть ли дела против окружения Порошенко
Рада взяла под охрану объекты морского мемориала
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.