8/02/18 09:42 Ликвидатор > Marlboro! 8/02/18 09:11

Можливо ФДМУ в цьому договорі насправді був тільки представником, а дійсним продавцем (а відтак і стороною) була рада?



Тоді в договорі мало би бути написано, що продавець - міська рада, від імені якої діє представництво ФДМУ на підставі рішення сесії міської ради.

Подаючи позов, особа виходила з тексту договору, що продавець саме представництво ФДМУ.

Тепер намагаюсь розібратись "Who is who" і як уточнити позовні вимоги.