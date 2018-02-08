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|8/02/18 14:49
AM > Ликвидатор
8/02/18 14:41
Посмотрите ПКМУ выше в теме про порядок возврата из местного бюджета.
Там есть перечень документов, который подается в казначейство
|8/02/18 14:41
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 14:35
И такой еще нюанс: РВ ФДМУ полученные деньги (за минусом НДС) перечислило в местный бюджет Новокаховского горсовета.
В иске - требование о взыскании с Новокаховского горсовета.
Возможно это разные вещи, я не разбираюсь.
Я ориентируюсь на это решение [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] "застосовано наслідки визнання недійсним договору купівлі продажу від 26.10.2001 шляхом зобов'язання ТОВ "Ласпі" повернути Дарницькій районній у м. Києві раді придбаний ЦМК ДКППО РВП-1 та стягнення з Дарницької районної у м. Києві ради на користь ТОВ "Ласпі" 320319,58 грн., сплачених за об'єкт приватизації"
Суд взыскал с райсовета, а не из бюджета райсовета.
|8/02/18 14:35
Ликвидатор > AM
8/02/18 14:26
Они ответили на этот вопрос: никакой, т.к. нет правопреемника.
Что по этому поводу напишет суд, посмотрим.
|8/02/18 14:32
Ликвидатор > AM
8/02/18 14:20
Проценты заявлены в иске, суд. сбор уплачен.
Не отказываться же.
|8/02/18 14:26
AM > Ликвидатор
8/02/18 13:56
Предъявите к ФДМУ, как органу, который создал, а потом ликвидировал РВ.
Логика такая - ФДМУ, как орган госвласти имеет, установленные положением полномочия.
Для реализации этих полномочий ФДМУ создает РВ на местах, наделяя их частью своих полномочий.
Когда нужда проходит, ФДМУ ликвидирует РВ и полномочия возвращаются к ФДМУ.
Чтобы проверить логику, задайте вопрос: какой орган после ликвидации РВ отвечает за вопросы приватизации на территории ликвидированного РВ.
Но это понарошку, так как, на мой взгляд, продавцом выступает не ФДМ, хотя и указан в договоре таковым, а территориальная община (Рада)
|8/02/18 14:20
AM > Ликвидатор
8/02/18 13:30
Особенности приватизации.
"А в части процентов за пользование деньгами?"
Вы как тот хоккеист из Брата-2 )
|8/02/18 13:56
Ликвидатор > AM
8/02/18 12:59
Опасаюсь исключать РВ ФДМУ из ответчиков, а это придется делать, если не предъявлять к ним требований.
|8/02/18 13:30
Ликвидатор > AM
8/02/18 12:59
А в части процентов за пользование деньгами?
Я что-то опять запутался.
Человек имел договорные отношения с одним органом, а судиться теперь должен с тремя?
|8/02/18 12:59
AM > Ликвидатор
8/02/18 12:31
Поскольку имущество было в коммунальной собственности, собственником была территориальная общана, а продавцом - соответствующая Рада, от имени которой, на основании делегированных полномочий, действовало региональное отделение ФДМ.
Так как РО ФДМ было представителем, а ликвидация представителя не влияет на права представляемого, то ответчиком по 1 пункту будет соответствующая Рада.
По 2 пункту ответчиком также будет Рада и Казначество (в части НДС)
|8/02/18 12:37
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 11:54
|8/02/18 12:31
Ликвидатор > AM
8/02/18 12:16
Дякую Вам, цей порядок мені відомий.
Крім того, на нього посилалось представництво РВ ФДМУ в Херсонській обл., саме на пункти з 2.1 по 2.5.
На п.2.5 Порядку посилається й міська рада, що сума ПДВ була перерахована РВ ФДМУ одразу в бюджет, і не отримувалась міською радою.
|8/02/18 12:16
AM > Ликвидатор
8/02/18 11:58
|8/02/18 12:12
AM > Ликвидатор
8/02/18 11:55
|8/02/18 11:58
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 11:54
Т.е. когда РО ХГИУ выгодно, они утверждают, что правопреемники, а когда не выгодно, то отрицают.
Просто после подачи возражений у меня закрались сомнения, а именно в первой инстанции очень важно не ошибиться в способе защиты.
|8/02/18 11:55
Ликвидатор > AM
8/02/18 11:47
Первая платежка - 23.02.2011, последняя - 14.04.2011.
|8/02/18 11:54
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 11:19
Щодо правонаступництва у мене є такі рішення:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області звернулося в суд з позовом про спонукання Тячівської міської ради видати свідоцтво про право державної власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Тячів, вул. Незалежності, 18, посилаючись на те, що воно є правонаступником ліквідованого представництва Фонду державного майна України по Тячівському району.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] У зв'язку з ліквідацією Представництва Фонду державного майна у м. Львові у справу вступив його правонаступник - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Суд першої інстанції закриваючи провадження у справі прийшов до переконання, що юридичну особу відповідача - Представництво Фонду державного майна України у м. Львові з 01.05.1998 року ліквідовано та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутні жодні дані про його правонаступника.
Проте з таким висновком суду першої інстанції не можна погодитись, оскільки згідно п.2 наказу № 29 від 10.04.1998 року Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Львові правонаступником ліквідованого Представництва Фонду державного майна України у м. Львові, в частині майна, коштів, а також договорів купівлі-продажу по яких договірні зобов'язання ще не припиненні є Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
В останніх двох випадках згідно п.2 наказу № 29 від 10.04.1998 року Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Львові правонаступником ліквідованого Представництва Фонду державного майна України у м. Львові є Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
В наказі РВ ФДМУ в Херсонській обл. про ліквідацію представництва ФДМУ в Новій Каховці не зазначено, чи є правонаступник і хто саме.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] РВ ФДМ України по м. Києву та Дарницька районна рада в м. Києві правомірно зазначено прокурором в позовній заяві в якості співвідповідачів з врахуванням тих обставин, що представництво ФДМ України у Харківському районі м. Києва, яке було стороною за оспорюваним договором купівлі-продажу, ліквідовано на підставі наказу РВ ФДМ України від 14.08.2001 № 412 без визначення правонаступника представництва, а спірний об'єкт приватизації перед продажем належав до комунальної власності територіальної громади Харківського району м. Києва в особі Харківської райради у м. Києві, правонаступником якої згідно рішення Київської міськради від 27.01.2004 № 280/1257 є Дарницька районна у м. Києві рада.
В останньому випадку немає тексту рішення першої інстанції, проте є інформація про резолютивну частину рішення: оспорювані наказ та договір купівлі-продажу визнано недійсними ...
застосовано наслідки визнання недійсним договору купівлі продажу від 26.10.2001 шляхом зобов'язання ТОВ "Ласпі" повернути Дарницькій районній у м. Києві раді придбаний ЦМК ДКППО РВП-1 та стягнення з Дарницької районної у м. Києві ради на користь ТОВ "Ласпі" 320319,58 грн., сплачених за об'єкт приватизації.
Саме з цього рішення я й виходив, коли уточнив позовні вимоги:требование о признании договора недействительным предъявили к РО ФГИУ, а в взыскании денег - к горсовету [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
|8/02/18 11:47
AM > Ликвидатор
8/02/18 11:19
Надо посмотреть дату платежки по приватизационному договору к-п.
В то время, как раз, существенно изменилась ст.23
|8/02/18 11:42
AM > Ликвидатор
8/02/18 11:19
4. Відчуження майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування. (ст.3)
|8/02/18 11:19
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 11:12
Изначально был иск о признании договора недействительным и взыскании денег солидарно с РО ФГИУ и с горсовета (к кому из ответчиков первое требование в иске не конкретизировалось).
Потом иск уточнили: требование о признании договора недействительным и взыскании денег предъявили только к РО ФГИУ, как к стороне по договору и получателю денег, суд привлек горсовет третьим лицом по их ходатайству.
Потом иск опять уточнили: требование о признании договора недействительным предъявили к РО ФГИУ, а в взыскании денег - к горсовету.
Суд будет через неделю, но, учитывая возражения ответчиков, нужно разобраться, кто по какому требованию должен быть ответчиком.
|8/02/18 11:12
Ликвидатор > AM
8/02/18 11:06
|8/02/18 11:10
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 10:56
Я считаю, что истец не должен зависеть от того, как в дальнейшем распределились перечисленные им деньги. Логичнее всего взыскивать деньги с того, кому их платили - РВ ФДМУ в Херсонск. обл., а они уже пускай взыскивают с горсовета.
Кроме того, в иске есть еще и требование о взыскании процентов за пользование чужими деньгами (ч.2 ст.1214 ГКУ). Их тоже требуют с горсовета.
|8/02/18 11:06
AM > Ликвидатор
8/02/18 10:56
Вы за какой год редакцию закона о приватизации смотрите?
|8/02/18 11:04
AM > Ликвидатор
8/02/18 10:51
По деньгам от продажи получается коллизия между законом о самоуправлении и законом о приватизации.
На мой взгляд, приватизация - частный случай отчуждения и норма о средства, полученных от приватизации является специальной по отношению к норме о средствах, полученных от продажи.
Относительно ответчика по 1 требованию надо подумать.
Посмотрите судебную практику по делам о приватизации за тот период относительно ответчика и особенно случаи без установления правопреемства.
Думаю, Ваш случай не уникальный после ликвидации одного из терпредставительств ФДМУ
|8/02/18 10:56
Ликвидатор > AM
8/02/18 10:46
Там ще ч.5 ст.23:
5. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов'язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов'язаних з реалізацією зазначеного майна.
Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією комунального майна."
|8/02/18 10:51
Ликвидатор > AM
8/02/18 10:46
Тут не госимущество, а комунальное, по-крайней мере, оно таким было определено по договору.
Згідно ч.1 ст.60 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" в редакції, чинній на час оплати за спірним договором "Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження."
|8/02/18 10:46
Ликвидатор > AM
8/02/18 10:29
Посмотрел, но там говорится об исполнении уже принятых решений.
А такое решение еще нужно получить, т.е. скорректировать иск, чтобы он был правильным.
В ст. 176 ГКУ говорится:
"3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.
5. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад."
У нас два требования: 1) признать недействительным договор; 2) взыскать деньги.
Мне требуется уточнить, кто по какому требованию является ответчиком в описанной ситуации.
|8/02/18 10:46
AM > Ликвидатор
8/02/18 10:23
|8/02/18 10:29
AM > Ликвидатор
8/02/18 10:23
|8/02/18 10:23
Ликвидатор > AM
8/02/18 10:07
Государство в чьем лице? Нужно ведь указать конкретное юридическое лицо.
Я считаю, что выбор в качестве ответчика РВ ФГИУ в Херсонской обл. правильный. Но могу ошибаться, нет опыта в таких делах.
И правильно ли, что все деньги истец требует в горсовета, не уменьшая их на сумму НДС, которую РВ ФГИУ в Херсонской обл. напрямую перечислил в бюджет?
Может быть нужно требовать взыскать эту сумму тоже с РВ ФГИУ в Херсонской обл., учитывая, что оно было получателем по договору к/п?
См. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
в части расчетов.
|8/02/18 10:07
AM > Ликвидатор
8/02/18 08:35
"1. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом."
Отсюда - не важно есть ли правопреемство у ликвидированного госоргана, ответчик Государство.
|8/02/18 09:46
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 09:42
Проте, потрібно розібратись взагалі.
Представництво ФДМУ могло укласти договір і щодо державного майна, отримати гроші, а потім ліквідуватись.
То що? Немає до кого заявити позов і немає з кого повернути гроші?
Це ж усе держава, і гроші пішли б у держбюджет, неважливо на чий конкретно рахунок.
|8/02/18 09:42
Ликвидатор > Marlboro!
8/02/18 09:11
Можливо ФДМУ в цьому договорі насправді був тільки представником, а дійсним продавцем (а відтак і стороною) була рада?
Тоді в договорі мало би бути написано, що продавець - міська рада, від імені якої діє представництво ФДМУ на підставі рішення сесії міської ради.
Подаючи позов, особа виходила з тексту договору, що продавець саме представництво ФДМУ.
Тепер намагаюсь розібратись "Who is who" і як уточнити позовні вимоги.
|8/02/18 09:32
Ликвидатор > Marlboro!
8/02/18 09:11
Рішенням № 1331 65-ї сесії 5-го скликання Новокаховської міської ради від 26.11.2009 року, зі змінами згідно рішенню № 1368 67-ї сесії 5-го скликання Новокаховської міської ради від 23.12.2009 року представництву Фонду Державного майна України в м. Нова Каховка були делеговані повноваження щодо приватизації окремого індивідуально визначеного майна – гаражу "А5" загальною площею 266,1 кв. м, що складав 21/100 частини комплексу будівель і споруд пожежного депо ППЧ-36.
|8/02/18 09:29
Ликвидатор > Marlboro!
8/02/18 09:11
|8/02/18 09:11
Marlboro! > Ликвидатор
8/02/18 08:55
Цікаво як прокуратура могла витребувати майно якщо всі договори в ланцюжку були дійсними. А що написано в рішенні міської ради? Можливо ФДМУ в цьому договорі насправді був тільки представником, а дійсним продавцем (а відтак і стороною) була рада?
|8/02/18 08:55
Ликвидатор > Ликвидатор
8/02/18 08:35
В договорі к/п зазначено:
щодо сторін:
Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка (далі - Продавець), яке діє на підставі Положення про Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка, затвердженого РВ ФДМУ в Херсонській обл., наказів Представництва ФДМУ у м. Нова Каховка (далі перелік наказів), рішення сесії Новокаховської міської ради ... і т.д.
щодо предмету:
Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти за ціною та на умовах цього договору будівлю гаражу, яка є комунальною власністю Територіальної громади міста Нова Каховка в особі Новокаховської міської ради...
щодо розрахунку за договором:
Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця на рахунок Продавця:
одержувач: РВ ФДМУ в Херсонській області, ЄДРПОУ 21295778,
рах. №____ в УДК в Херсонській обл., МФО 852010
|8/02/18 08:35
Ликвидатор
В 2006 році сесія Новокаховської міської ради прийняла рішення, яким прийняла від державного підприємства будівлю гаражу у комунальну власність.
В 2010 році господарський суд визнав це рішення недійсним.
В 2011 році Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка (на виконання делегованих Новокаховською міською радою повноважень) уклав з фіз. особою "А" договір купівлі-продажу комунального майна за 240000 грн., платежі за договором "А" сплатив Регіональному відділенню ФДМУ в Херсонській обл. Протягом 3-х днів РВ ФДМУ в Херсонській області 200000 грн. перерахувало в місцевий бюджет Новокаховської міської ради, а 40000 грн. – в державний бюджет як ПДВ.
Через деякий час "А" продав будівлю фіз. особі "Б".
В подальшому за позовом прокуратури суд витребував будівлю гаражу від "Б" на користь МНС, рішення виконане.
"Б" звернувся з позовом до "А" про стягнення збитків (ч.1 ст.661 ЦКУ).
В свою чергу "А" звернувся з позовом до РВ ФДМУ в Херсонській обл. (вважаючи його правонаступником ліквідованого Представництва ФДМУ у м. Нова Каховка) та до Новокаховської міської ради про визнання договору к/п недійсним (порушення ст. 658 ЦКУ) та стягнення безпідставно отриманих коштів (п.1 ч.3 ст.1212 ЦКУ).
РВ ФДМУ в Херсонській обл. подало суду заперечення, в якому зазначило, що в 1994 році РВ ФДМУ в Херсонській обл. заснувало Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка, а в 2011 році ліквідувало його як юрособу без правонаступництва.
РВ ФДМУ в Херсонській обл. не вважає себе правонаступником представництва, отже фіз. особі "А" немає до кого позиватись з вимогою про визнання договору к/п недійсним.
Новокаховська міська рада також просить відмовити у задоволенні позову, зокрема, що вона не була стороною договору к/п, договір фізособа "А" укладала з представництвом ФДМУ у м. Нова Каховка, яке ліквідоване без правонаступництва, гроші платила на рахунок РВ ФДМУ в Херсонській обл., крім того 40000 грн. ПДВ перераховані в держбюджет, а щоб повернути податок з бюджету фіз. особі "А" потрібно звертатись до ДФС.
Згідно п.4 ч.3 ст.175 нового ЦКУ позовна заява повинна містити, якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них.
Ніколи не мав подібних спорів, позов подавав не я, зараз потрібно розібратись, хто в описаній ситуації є належними відповідачами, і які конкретно позовні вимоги мають бути заявлені до кожного з відповідачів.