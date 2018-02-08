8/02/18 08:35 Ликвидатор

В 2006 році сесія Новокаховської міської ради прийняла рішення, яким прийняла від державного підприємства будівлю гаражу у комунальну власність.

В 2010 році господарський суд визнав це рішення недійсним.

В 2011 році Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка (на виконання делегованих Новокаховською міською радою повноважень) уклав з фіз. особою "А" договір купівлі-продажу комунального майна за 240000 грн., платежі за договором "А" сплатив Регіональному відділенню ФДМУ в Херсонській обл. Протягом 3-х днів РВ ФДМУ в Херсонській області 200000 грн. перерахувало в місцевий бюджет Новокаховської міської ради, а 40000 грн. – в державний бюджет як ПДВ.

Через деякий час "А" продав будівлю фіз. особі "Б".

В подальшому за позовом прокуратури суд витребував будівлю гаражу від "Б" на користь МНС, рішення виконане.

"Б" звернувся з позовом до "А" про стягнення збитків (ч.1 ст.661 ЦКУ).

В свою чергу "А" звернувся з позовом до РВ ФДМУ в Херсонській обл. (вважаючи його правонаступником ліквідованого Представництва ФДМУ у м. Нова Каховка) та до Новокаховської міської ради про визнання договору к/п недійсним (порушення ст. 658 ЦКУ) та стягнення безпідставно отриманих коштів (п.1 ч.3 ст.1212 ЦКУ).

РВ ФДМУ в Херсонській обл. подало суду заперечення, в якому зазначило, що в 1994 році РВ ФДМУ в Херсонській обл. заснувало Представництво ФДМУ у м. Нова Каховка, а в 2011 році ліквідувало його як юрособу без правонаступництва.

РВ ФДМУ в Херсонській обл. не вважає себе правонаступником представництва, отже фіз. особі "А" немає до кого позиватись з вимогою про визнання договору к/п недійсним.

Новокаховська міська рада також просить відмовити у задоволенні позову, зокрема, що вона не була стороною договору к/п, договір фізособа "А" укладала з представництвом ФДМУ у м. Нова Каховка, яке ліквідоване без правонаступництва, гроші платила на рахунок РВ ФДМУ в Херсонській обл., крім того 40000 грн. ПДВ перераховані в держбюджет, а щоб повернути податок з бюджету фіз. особі "А" потрібно звертатись до ДФС.

Згідно п.4 ч.3 ст.175 нового ЦКУ позовна заява повинна містити, якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них.

Ніколи не мав подібних спорів, позов подавав не я, зараз потрібно розібратись, хто в описаній ситуації є належними відповідачами, і які конкретно позовні вимоги мають бути заявлені до кожного з відповідачів.

