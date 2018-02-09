Отказывают в приватизации из-за перенумерации дома

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9/02/18 14:05 Солнечная Весна > Sem100 9/02/18 12:48

Точнее могу указать так:1. Есть техпаспорт дома на № 62 1979 года,2. Есть решение суда 2008 года на этот же номер 62. в 2018- сделка покупки и выясняется,что бывшие собственники прописаны в № 70 еще якобы с 1986 года, у БТИ на техпаспорте 1979 года стоит дом 62 а в скобках 70 ручкой и ни каких оснований и решений о перенумерации нет. В поссовете нет, в архиве нет тоже. Также есть решение поссовета 2009 года о том,что соседний дом перенумерован с 60 на 68 дом. И чем предусмотрен реестр адресов поселка и каким документом установлено в поссовете, должен именно в этом месте № 62 а в другом месте № 70, как это устанавливается? На основании чего тогда прописывались бывшие собственники в д.№ 70?



9/02/18 12:48 Sem100 > Солнечная Весна 9/02/18 11:23

но по тем данным, что в дог.(или что там)- нет дома в поселке(сами сказали-пустырь)это главное!

т.е. "кривая" сделка

по(правильной)сделке адрес дома(объекта) должен соответствовать адресу что в реестре адресов поселка



9/02/18 11:23 Солнечная Весна > Sem100 9/02/18 11:15

Понимаете в чем дело. Кроме решения суда и старого техпаспорта на дом 62 ничего не было, но на 70 вообще ничего нет (кроме домовой книги)и того что участок за номером 70, даже решения исполкома о переномерации нет. Поэтому по старому техпаспорту был сделан новый на 62. А то что это 62 точно, т к в плане указаны соседи, номер 60, которые по заявлению в поссовет переномеровали на 68.



9/02/18 11:15 Sem100 > Солнечная Весна 9/02/18 10:43

ну причем здесь прописка к праву собственности на дом- поссовет к ПС на дом ни при чем

нотариус должен был проверить дом(адрес) и в договоре должен быть кадастровый номер-- требования закона!

нотариус должен был отказать в сделке по старому адресу- все вопросы к нотариусу как гаранту сделки

нужно обратится(с продавцом)к нот.чтоб он внес изменения по адресу дома в дог. и реестр прав--откажет(письменно)обращаться в суд.



9/02/18 10:43 Солнечная Весна > Sem100 9/02/18 10:40

Поссовет сейчас занимается пропиской. Дом покупался по решению суда (мать отказалась в пользу сына от дома). Кадастровый номер на участок указан не был.



9/02/18 10:41 Солнечная Весна > 2694 9/02/18 10:19

Дом внесен в реестр натариусом передпокупкой дома. Поссовет хочет что бы мы написали заявление на переномерацию дома с 62 на 70 и обратились в суд, чтобы выписать прописанных там людей(они не проживают в стране).Тогда они пропишут по номеру 70 и выделят этот зем участок. ВОПРОС: Но ведь нужно после переномерации делать новый техпаспорт и заново регистрировать или менять в реестре номер дома?



9/02/18 10:40 Sem100 > Солнечная Весна 9/02/18 09:09

а причем здесь поссовет...!?

тут вопрос к продавец, покупатель, нотариус

как покупали дом? что в договоре?--есть земля(кадастровый номер на участок)?



9/02/18 10:19 2694 > Солнечная Весна 9/02/18 09:09

Право собственности на дам вас лишить не могут, внесите его в реестр, потом по выписке из реестра требуйте решения о приватизации участка, а как решение получите закажите тех.документацию на участок, геодезию сделаете, получите кадастровый номер. Муторно и долго, но что ж поделать. Поссовет тоже понять можно, у них по документам другой участок числится.

