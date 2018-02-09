Отказывают в приватизации из-за перенумерации дома

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|9/02/18 14:05
Солнечная Весна > Sem100
9/02/18 12:48
Точнее могу указать так:1. Есть техпаспорт дома на № 62 1979 года,2. Есть решение суда 2008 года на этот же номер 62. в 2018- сделка покупки и выясняется,что бывшие собственники прописаны в № 70 еще якобы с 1986 года, у БТИ на техпаспорте 1979 года стоит дом 62 а в скобках 70 ручкой и ни каких оснований и решений о перенумерации нет. В поссовете нет, в архиве нет тоже. Также есть решение поссовета 2009 года о том,что соседний дом перенумерован с 60 на 68 дом. И чем предусмотрен реестр адресов поселка и каким документом установлено в поссовете, должен именно в этом месте № 62 а в другом месте № 70, как это устанавливается? На основании чего тогда прописывались бывшие собственники в д.№ 70?
|9/02/18 12:48
Sem100 > Солнечная Весна
9/02/18 11:23
но по тем данным, что в дог.(или что там)- нет дома в поселке(сами сказали-пустырь)это главное!
т.е. "кривая" сделка
по(правильной)сделке адрес дома(объекта) должен соответствовать адресу что в реестре адресов поселка
|9/02/18 11:23
Солнечная Весна > Sem100
9/02/18 11:15
Понимаете в чем дело. Кроме решения суда и старого техпаспорта на дом 62 ничего не было, но на 70 вообще ничего нет (кроме домовой книги)и того что участок за номером 70, даже решения исполкома о переномерации нет. Поэтому по старому техпаспорту был сделан новый на 62. А то что это 62 точно, т к в плане указаны соседи, номер 60, которые по заявлению в поссовет переномеровали на 68.
|9/02/18 11:21
Эдельвейс > Солнечная Весна
9/02/18 09:09
|9/02/18 11:15
Sem100 > Солнечная Весна
9/02/18 10:43
ну причем здесь прописка к праву собственности на дом- поссовет к ПС на дом ни при чем
нотариус должен был проверить дом(адрес) и в договоре должен быть кадастровый номер-- требования закона!
нотариус должен был отказать в сделке по старому адресу- все вопросы к нотариусу как гаранту сделки
нужно обратится(с продавцом)к нот.чтоб он внес изменения по адресу дома в дог. и реестр прав--откажет(письменно)обращаться в суд.
|9/02/18 10:43
Солнечная Весна > Sem100
9/02/18 10:40
Поссовет сейчас занимается пропиской. Дом покупался по решению суда (мать отказалась в пользу сына от дома). Кадастровый номер на участок указан не был.
|9/02/18 10:41
Солнечная Весна > 2694
9/02/18 10:19
Дом внесен в реестр натариусом передпокупкой дома. Поссовет хочет что бы мы написали заявление на переномерацию дома с 62 на 70 и обратились в суд, чтобы выписать прописанных там людей(они не проживают в стране).Тогда они пропишут по номеру 70 и выделят этот зем участок. ВОПРОС: Но ведь нужно после переномерации делать новый техпаспорт и заново регистрировать или менять в реестре номер дома?
|9/02/18 10:40
Sem100 > Солнечная Весна
9/02/18 09:09
а причем здесь поссовет...!?
тут вопрос к продавец, покупатель, нотариус
как покупали дом? что в договоре?--есть земля(кадастровый номер на участок)?
|9/02/18 10:19
2694 > Солнечная Весна
9/02/18 09:09
Право собственности на дам вас лишить не могут, внесите его в реестр, потом по выписке из реестра требуйте решения о приватизации участка, а как решение получите закажите тех.документацию на участок, геодезию сделаете, получите кадастровый номер. Муторно и долго, но что ж поделать. Поссовет тоже понять можно, у них по документам другой участок числится.
|9/02/18 09:09
Солнечная Весна
Здравствуйте. Подскажите по вопросу. Есть право собственности на дом. А участок числится за другим номером дома. Была переномерация и дом переномеровали в поссовете,людей перепрописали,а они документы - Техпаспорт не переделали на новый номер. Продали дом по старому номеру и сделали техпаспорт. Теперь поссовет отказывает в прописке(при наличии всех документов).Мотивируя что это участок числится за ном 70(там прописаны люди),а не 62. Госакта нет(человек за которым числится участок умер давно,это продавца дед).Как бороться с поссоветом? Выделяют участок на пустыре,и нарушают право собственности конкретно на сам дом!