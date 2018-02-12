Суд не залучив третю особу до участі у розгляді справи, яка також претендує на земельну ділянку

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|12/02/18 11:22
Marlboro! > DenisVA
12/02/18 10:58
Те, що вам зрозуміло - це звісно дуже добре. Але питання треба формулювати так, щоб була зрозуміла ситуація або хоча б щонайменше були озвучені всі юридично важливі обставини. Звісно, якщо ви розраховуєте на якусь відповідь по суті.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Судове рішення, оскаржуване не залученою особою, повинно безпосередньо стосуватися прав та обов'язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення господарським судом першої інстанції є скаржник, або міститься судження про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов'язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов'язки таких осіб. В такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні права, що витікають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов'язків. Будь-який інший правовий зв'язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.
По ЦПК (як новому, так і старому) право на апеляцію є в особи "які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки". Тому сам факт зазначення в рішенні про права (чи їх відсутність) третьої особи буде правом оскарження рішення. При цьому оскаржувати ви можете саме в цій частині, тобто вимагати виключення або переоцінки рішення в частині прав цієї третьої особи.
|12/02/18 10:58
DenisVA > Marlboro!
12/02/18 10:52
це мені одразу було зрозуміло
проте яку норму процесуального права порушив суд за старим ЦПК ?
|12/02/18 10:52
Marlboro! > DenisVA
12/02/18 10:44
От це вже краще - можна ж, якщо захотіти)
Тоді ця людина може вважатись третьою особою і відповідно подавати апеляційну скаргу.
|12/02/18 10:44
DenisVA > DenisVA
12/02/18 10:32
і суд в рішенні про яке йде мова посилався на обставини, щодо незалученої особи, а також в мотивувальній частині рішення встановив, що незалучена особа не має прав на виділення їй земельної ділянки
|12/02/18 10:32
DenisVA > Marlboro!
12/02/18 10:28
третя особа має першочергове право на виділення земельної ділянки (багатодітна родина), а рада відмовляється передавати землю при існуванні декількох дозволів
|12/02/18 10:28
Marlboro! > DenisVA
12/02/18 10:24
І що з цього? Законодавство не забороняє роздавати дозволи всім підряд. Дозвіл щодо однієї землі може бути наданий декільком особам.
Третя особа - це сторона, в якої є самостійний інтерес щодо предмету позову (в цьому разі це рішення про надання дозволу). Або особа, в якої виникне право позову (чи до якої виникне право позову) внаслідок ухвалення рішення суду.
Які наслідки створило рішення суду про яке ми говоримо для цієї сторони, яка вважає себе третьою особою?
|12/02/18 10:24
DenisVA > Marlboro!
12/02/18 09:44
Це впливає на права третьої особи, яку не було алучено до участі у справі тому що остання також претендує на цю земельну ділянку і отримала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо цієї ж земельної ділянки.
|12/02/18 09:44
Marlboro! > DenisVA
12/02/18 09:30
Яким чином це стосується прав і обовязків цієї третьої особи? Це рішення якось впливає на її особисті права щодо землі?
В будь-якому разі незалучення третьої особи не є підставою для скасування рішення. Навіть якщо особа і є третьою зацікавленою стороною, то максимум вона може домогтись нового перегляду справи відповідно в апеляції чи касації. Це не виключає можливість залишення судом рішення в силі.
|12/02/18 09:30
DenisVA
Суд при розгляді справи про скасування дозволу на розроблення проекту землеустрою вирішив справу, без залучення до участі у справі третьої особи, яка отримала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо цієї ж земельної ділянки.
Чи правомірно діяв суд і чи є підставою для скасування рішення в апеляційному порядку не залучуення до участі у справі особи на права якої вплинуло рішення суду ?