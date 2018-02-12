Суд не залучив третю особу до участі у розгляді справи, яка також претендує на земельну ділянку

12/02/18 11:22 Marlboro! > DenisVA 12/02/18 10:58





[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Судове рішення, оскаржуване не залученою особою, повинно безпосередньо стосуватися прав та обов'язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення господарським судом першої інстанції є скаржник, або міститься судження про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов'язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов'язки таких осіб. В такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні права, що витікають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов'язків. Будь-який інший правовий зв'язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.



По ЦПК (як новому, так і старому) право на апеляцію є в особи "які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки". Тому сам факт зазначення в рішенні про права (чи їх відсутність) третьої особи буде правом оскарження рішення. При цьому оскаржувати ви можете саме в цій частині, тобто вимагати виключення або переоцінки рішення в частині прав цієї третьої особи. Те, що вам зрозуміло - це звісно дуже добре. Але питання треба формулювати так, щоб була зрозуміла ситуація або хоча б щонайменше були озвучені всі юридично важливі обставини. Звісно, якщо ви розраховуєте на якусь відповідь по суті.По ЦПК (як новому, так і старому) право на апеляцію є в особи "які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки". Тому сам факт зазначення в рішенні про права (чи їх відсутність) третьої особи буде правом оскарження рішення. При цьому оскаржувати ви можете саме в цій частині, тобто вимагати виключення або переоцінки рішення в частині прав цієї третьої особи.

