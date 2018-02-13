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Повернення поворотної фіндопомоги
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13/02/18 15:39  Rossi > Marlboro!    13/02/18 15:19Дерево
Расписка подтверждает соглашение сторон, потому как только при его наличии и возможно ее появление: заемщик просит деньги в долг, кредитор передает заемщику сумму, заемщик об этом пишет расписку и передает ее кредитору. Текст расписки кстати и отражает условия займа.
Платежное поручение отражает факт направления денег одним лицом на банковский счет другого, и мнение плательщика относительно назначения платежа. Производился ли платеж по согласованию со второй стороной - не известно.

13/02/18 15:19  Marlboro! > Rossi    13/02/18 13:59Дерево
Практика по розпискам говорить, що для позики достатньо доказати передачу коштів і умову про поворотність надання коштів. А які ще там можуть бути умови без яких це не позика?

13/02/18 13:59  Rossi > Marlboro!    13/02/18 13:46Дерево
Платежное поручение содержит ссылку на вид договора, но не подтверждает, что он действительно существует (в том числе не подтверждает его условий).
Объяснение действий плательщика для суда не обязательны, но и вариант с "ошибочно полагали, что договор уже был заключен, а это оказалось не так" вполне подойдет. Период времени до выявления ошибки особой роли не играет.

13/02/18 13:46  Marlboro! > Rossi    13/02/18 13:27Дерево
Доказати укладення усного договору маючи платіжне доручення цілком реально. Платіжне доручення і його призначення будуть підтверджувати фактичне укладення та виконання, а не бути офертою.

13/02/18 13:27  Rossi > Marlboro!    13/02/18 13:20Дерево
Она не сможет это доказать. Платежное поручение (с фразой из назначения платежа) и оферта по заключению договора займа (собственно с условиями займа) - разные вещи.

13/02/18 13:21  Marlboro! > Евгений Осычнюк    13/02/18 12:54Дерево
Так можна буде обґрунтувати позицію якщо подавати позов протягом розумного короткого строку після перерахування. Якщо це робиться через місяці або й роки, то це буде вже не переконливо.

13/02/18 13:20  Marlboro! > Rossi    13/02/18 13:02Дерево
А якщо подати позов по безпідставно отриманим коштам, то інша сторона буде доказувати, що мав місце усний договір ПФД. На підтвердження призначення платежу в якому вказано про договірні відносини.

Я думаю, що доказати наявність договору буде простіше, ніж заперечити його відсутність.

13/02/18 13:02  Rossi > Marlboro!    13/02/18 12:05Дерево
Само по себе назначение платеже (и сам факт оплаты) не создает основание получения денег.
Если иск будет подан о возврате займа по договору, его отклонят из-за недоказанности факта заключения договора займа.

13/02/18 12:54  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Marlboro!    13/02/18 12:05Дерево
А до чого тут призначення платежу? Це лише оформлення платіжного документу, яке може бути помилковим.

13/02/18 12:46  lawyer_beginnerОтправить письмо > Marlboro!    13/02/18 12:45Дерево
Дякую дуже!

13/02/18 12:46  Marlboro! > Віталій Молодший    13/02/18 12:31Дерево
Слушно, на це теж варто послатись

13/02/18 12:45  Marlboro! > lawyer_beginner    13/02/18 12:16Дерево
Правова природа договору "поворотної фінансової допомоги" - це позика. Згідно статті 1049 ЦК в разі, якщо договором не встановлено строк повернення позики, то вона повертається протягом 30 днів з дати отримання вимоги.

13/02/18 12:31  Віталій МолодшийОтправить письмо > Віталій Молодший    13/02/18 12:31Дерево
ст. 222 Господарського кодексу України

13/02/18 12:31  Віталій МолодшийОтправить письмо > lawyer_beginner    13/02/18 12:16Дерево
Доброго.
Згідно ст. 222 строк розгляду претензії.

13/02/18 12:16  lawyer_beginnerОтправить письмо > Marlboro!    13/02/18 12:05Дерево
Чому 30 днів?

13/02/18 12:05  Marlboro! > sunny0401    13/02/18 11:33Дерево
Як безпідставно набуте майно, скоріш за все, стягнути не вийде (через призначення платежу).
Подавайте зараз вимогу про повернення коштів, відраховуйте 30 днів з дати її отримання і подавайте позов.

13/02/18 11:59  sinchuk > sunny0401    13/02/18 11:33Дерево
мажливо, спробувати повернути як безпідставно набуте майно

13/02/18 11:33  sunny0401   Дерево
Шановні юристи, допоможіть з таким питанням! Перераховані кошти від ЮО до ЮО, про що є платіжне доручення (призначення платежу: за дог. поворот фін допомоги від числа). Однак, даний договір не був підписаний, надісланий контрагенту він також не був. Чи є шанс стягнути ці кошти в судовому порядку? чи ще якісь інші шляхи вирішення даної ситуації. Дякую!

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