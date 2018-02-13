Повернення поворотної фіндопомоги

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|13/02/18 15:39
Rossi > Marlboro!
13/02/18 15:19
Расписка подтверждает соглашение сторон, потому как только при его наличии и возможно ее появление: заемщик просит деньги в долг, кредитор передает заемщику сумму, заемщик об этом пишет расписку и передает ее кредитору. Текст расписки кстати и отражает условия займа.
Платежное поручение отражает факт направления денег одним лицом на банковский счет другого, и мнение плательщика относительно назначения платежа. Производился ли платеж по согласованию со второй стороной - не известно.
|13/02/18 15:19
Marlboro! > Rossi
13/02/18 13:59
Практика по розпискам говорить, що для позики достатньо доказати передачу коштів і умову про поворотність надання коштів. А які ще там можуть бути умови без яких це не позика?
|13/02/18 13:59
Rossi > Marlboro!
13/02/18 13:46
Платежное поручение содержит ссылку на вид договора, но не подтверждает, что он действительно существует (в том числе не подтверждает его условий).
Объяснение действий плательщика для суда не обязательны, но и вариант с "ошибочно полагали, что договор уже был заключен, а это оказалось не так" вполне подойдет. Период времени до выявления ошибки особой роли не играет.
|13/02/18 13:46
Marlboro! > Rossi
13/02/18 13:27
Доказати укладення усного договору маючи платіжне доручення цілком реально. Платіжне доручення і його призначення будуть підтверджувати фактичне укладення та виконання, а не бути офертою.
|13/02/18 13:27
Rossi > Marlboro!
13/02/18 13:20
Она не сможет это доказать. Платежное поручение (с фразой из назначения платежа) и оферта по заключению договора займа (собственно с условиями займа) - разные вещи.
|13/02/18 13:21
Marlboro! > Евгений Осычнюк
13/02/18 12:54
Так можна буде обґрунтувати позицію якщо подавати позов протягом розумного короткого строку після перерахування. Якщо це робиться через місяці або й роки, то це буде вже не переконливо.
|13/02/18 13:20
Marlboro! > Rossi
13/02/18 13:02
А якщо подати позов по безпідставно отриманим коштам, то інша сторона буде доказувати, що мав місце усний договір ПФД. На підтвердження призначення платежу в якому вказано про договірні відносини.
Я думаю, що доказати наявність договору буде простіше, ніж заперечити його відсутність.
|13/02/18 13:02
Rossi > Marlboro!
13/02/18 12:05
Само по себе назначение платеже (и сам факт оплаты) не создает основание получения денег.
Если иск будет подан о возврате займа по договору, его отклонят из-за недоказанности факта заключения договора займа.
|13/02/18 12:54
Евгений Осычнюк > Marlboro!
13/02/18 12:05
А до чого тут призначення платежу? Це лише оформлення платіжного документу, яке може бути помилковим.
|13/02/18 12:46
lawyer_beginner > Marlboro!
13/02/18 12:45
Дякую дуже!
|13/02/18 12:46
Marlboro! > Віталій Молодший
13/02/18 12:31
Слушно, на це теж варто послатись
|13/02/18 12:45
Marlboro! > lawyer_beginner
13/02/18 12:16
Правова природа договору "поворотної фінансової допомоги" - це позика. Згідно статті 1049 ЦК в разі, якщо договором не встановлено строк повернення позики, то вона повертається протягом 30 днів з дати отримання вимоги.
|13/02/18 12:31
Віталій Молодший > Віталій Молодший
13/02/18 12:31
ст. 222 Господарського кодексу України
|13/02/18 12:31
Віталій Молодший > lawyer_beginner
13/02/18 12:16
Доброго.
Згідно ст. 222 строк розгляду претензії.
|13/02/18 12:16
lawyer_beginner > Marlboro!
13/02/18 12:05
Чому 30 днів?
|13/02/18 12:05
Marlboro! > sunny0401
13/02/18 11:33
Як безпідставно набуте майно, скоріш за все, стягнути не вийде (через призначення платежу).
Подавайте зараз вимогу про повернення коштів, відраховуйте 30 днів з дати її отримання і подавайте позов.
|13/02/18 11:59
sinchuk > sunny0401
13/02/18 11:33
мажливо, спробувати повернути як безпідставно набуте майно
|13/02/18 11:33
sunny0401
Шановні юристи, допоможіть з таким питанням! Перераховані кошти від ЮО до ЮО, про що є платіжне доручення (призначення платежу: за дог. поворот фін допомоги від числа). Однак, даний договір не був підписаний, надісланий контрагенту він також не був. Чи є шанс стягнути ці кошти в судовому порядку? чи ще якісь інші шляхи вирішення даної ситуації. Дякую!