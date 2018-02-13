Повернення поворотної фіндопомоги

Расписка подтверждает соглашение сторон, потому как только при его наличии и возможно ее появление: заемщик просит деньги в долг, кредитор передает заемщику сумму, заемщик об этом пишет расписку и передает ее кредитору. Текст расписки кстати и отражает условия займа. Платежное поручение отражает факт направления денег одним лицом на банковский счет другого, и мнение плательщика относительно назначения платежа. Производился ли платеж по согласованию со второй стороной - не известно.

13/02/18 13:59 Rossi > Marlboro! 13/02/18 13:46

Платежное поручение содержит ссылку на вид договора, но не подтверждает, что он действительно существует (в том числе не подтверждает его условий).

Объяснение действий плательщика для суда не обязательны, но и вариант с "ошибочно полагали, что договор уже был заключен, а это оказалось не так" вполне подойдет. Период времени до выявления ошибки особой роли не играет.

