Нерухомість як внесок до статутного капіталу

Я думаю, що діри немає. Перехід прав власності на нерухомість з 2004 року (я так думаю з цієї дати) завжди пов'язувався з нотаріальним посвідченням правочину. Немає в Україні правових механізмів переходу права власності без нотаріуса чи суду (у визначених законом випадках). У Вашому випадку підприємство ніколи не було власником майна. Тому говорити про строк реєстрації прав в принципі не коректно.

13/02/18 11:56 Yulia1113

Допоможіть, будь ласка, в наступній ситуації.

Учасником ТОВ в якості оплати частки було внесено до статутного капіталу нерухоме майно (Акт приймання-передачі майна від 28.06.2013, підписи на цьому акті нотаріально не засвідчені). Право власності на це майно за юридичною особою зареєстровано не було. Тепер, коли вирішили зареєструвати право власності, зіткнулися з наступною проблемою. Для державної реєстрації відповідно до п. 48 Постанови КМУ № від 25.12.2015 року "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", окрім інших документів, необхідний акт приймання-передачі майна з нотаріально засвідченими підписами (вимога про нотаріальне засвідчення справжності підписів діє з 09.11.2016 року). Держаний реєстратор не приймає для реєстрації права власності акт приймання-передачі від 2013 року, оскільки на ньому немає нотаріального засвідчення підписів, але в момент підписання цього акту вимоги про нотаріальне засвідчення підписів не було. Який вихід з цієї ситуації? Заздалегідь дякую!

