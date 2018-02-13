Нерухомість як внесок до статутного капіталу

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|13/02/18 15:28
Marlboro! > ВВ111
13/02/18 15:21
Реєстрація здійснюється по тому порядку, який діє станом на дату подачі документів реєстратору.
|13/02/18 15:21
ВВ111 > Marlboro!
13/02/18 13:18
Так никто же это не оспаривает. Вопрос в том насколько правомерен отказ в регистрации сейчас и есть ли правовые основания для преодоления такого отказа.
|13/02/18 13:18
Marlboro! > Rossi
13/02/18 13:00
|13/02/18 13:00
Rossi > Marlboro!
13/02/18 12:48
Вот как раз при внесении недвижимости в УК общества не требовалось привлечение нотариуса.
|13/02/18 12:48
Marlboro! > ВВ111
13/02/18 12:23
Я думаю, що діри немає. Перехід прав власності на нерухомість з 2004 року (я так думаю з цієї дати) завжди пов'язувався з нотаріальним посвідченням правочину. Немає в Україні правових механізмів переходу права власності без нотаріуса чи суду (у визначених законом випадках).
У Вашому випадку підприємство ніколи не було власником майна. Тому говорити про строк реєстрації прав в принципі не коректно.
|13/02/18 12:40
ВВ111 > Mark-Don
13/02/18 12:36
Чтобы затем заинтересованное лицо, не особо напрягаясь, отменило регистрацию права собственности в судебном порядке?)
|13/02/18 12:36
Mark-Don > Yulia1113
13/02/18 11:56
Идите к более сговорчивым регистраторам. Сейчас есть возможность выбора.
|13/02/18 12:23
ВВ111 > Marlboro!
13/02/18 12:03
Странно, что законодательство никак не регламентирует данную ситуацию. Не сомневаюсь, что такие случаи возникают довольно часто. Закон не содержит сроков давности для регистрации права собственности на имущество, внесенное в уставный капитал. В итоге - такая дыра в законодательстве.
|13/02/18 12:08
Yulia1113 > Marlboro!
13/02/18 12:03
Учасник, який передав майно, вже вийшов із товариства.
|13/02/18 12:03
Marlboro! > Yulia1113
13/02/18 11:56
А який вихід Ви бачите інакший, аніж як зараз зробити новий акт, посвідчити підписи і провести реєстрацію?
|13/02/18 11:56
Yulia1113
Допоможіть, будь ласка, в наступній ситуації.
Учасником ТОВ в якості оплати частки було внесено до статутного капіталу нерухоме майно (Акт приймання-передачі майна від 28.06.2013, підписи на цьому акті нотаріально не засвідчені). Право власності на це майно за юридичною особою зареєстровано не було. Тепер, коли вирішили зареєструвати право власності, зіткнулися з наступною проблемою. Для державної реєстрації відповідно до п. 48 Постанови КМУ № від 25.12.2015 року "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", окрім інших документів, необхідний акт приймання-передачі майна з нотаріально засвідченими підписами (вимога про нотаріальне засвідчення справжності підписів діє з 09.11.2016 року). Держаний реєстратор не приймає для реєстрації права власності акт приймання-передачі від 2013 року, оскільки на ньому немає нотаріального засвідчення підписів, але в момент підписання цього акту вимоги про нотаріальне засвідчення підписів не було. Який вихід з цієї ситуації? Заздалегідь дякую!