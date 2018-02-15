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Недвижимость

Земля и Недвижимость
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Земельный вопрос
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15/02/18 23:43  Земля ))) > Земля (((    15/02/18 18:46Дерево
Как вариант, можете так попробовать. Понятно что если не было решения, то суд его принимать не будет, но будут основания обеспечить иск приведенным вами способом.

15/02/18 19:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Земля (((    15/02/18 18:46Дерево
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15/02/18 18:46  Земля ((( > Marlboro!    15/02/18 18:34Дерево
в понедельник или во вторник сесиия.
Была идея.
в иске - визнати бездіяльність протиправною, розглянути повторно відповідно до вимог закону та прийняти рішення. Сказали, что с теми доказательствами суд примет решение в слепую, даже судью обидеть могли таким вопросом. А теперь в понедельник дадут разрешение на изготовление другому и толку от такого решения?
Думали дополнить третьим требованием , истец инвалид, судебній сбор не платит, - обязать надати дозвіл ..... а к этому уже аргументировано завление об обеспечении иска , а именно заборонити надавати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку. Получается єто тоже не поможет

15/02/18 18:41  Земля ((( > Marlboro!    15/02/18 18:34Дерево
Где? Хэлп.
Marlboro!, что делать?

15/02/18 18:34  Marlboro! > Muiron    15/02/18 17:53Дерево
А де таке в новому КАСУ? Цікаво стало

15/02/18 18:32  Земля ((( > Muiron    15/02/18 17:53Дерево
Есть два дня еще. обидно что так поступили с ветераном.

15/02/18 18:31  Земля ((( > Muiron    15/02/18 17:53Дерево
Это я к тому, что Вы написали Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.

15/02/18 18:31  Земля ((( > Muiron    15/02/18 17:53Дерево
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Только там хитро вышло. До сессии дело не дошло, поскольку земельная комиссия в прошлый раз сняла этот вопрос с повестки дня. Судья сказала, что нужно подавать иск про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, поскольку решения не было.
Или Вы думаете, что можно сейчас увеличить требования и добавить обязать селищну раду надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки?

15/02/18 17:53  MuironОтправить письмо > Земля (((    15/02/18 16:54Дерево
Обеспечение иска в данном случае не поможет, нельзя обязать коллегиальный орган. Просто потом обжалуете решение местного совета т.к. подавали заявление раньше.
Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.

15/02/18 16:54  Земля (((   Дерево
Нужна помощь.
Бабуля написала в поселковый совет заявление получение земельного участка.
На ближайшей сессии заявление не рассмотрели, сказали предварительно земельная комиссия не поддержала дать участок не местной бабули. Бабуля обратилась в суд, чтобы рассмотрели повторно. Судья сказала, что решение будет положительным.
Сейчас звонят с поселкового совета и говорят, что нам все-равно решение суда, поскольку якобы нашелся другой человек, который подал заявление на этот земельный участок, и поселковый совет примет решение в его пользу, а вы типа фиг что докажите.
Сессия поселкового совета через три дня. Что делать?
Попробовать в суд заявление о обеспечении иска?

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