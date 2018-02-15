Земельный вопрос

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|15/02/18 23:43
Земля ))) > Земля (((
15/02/18 18:46
Как вариант, можете так попробовать. Понятно что если не было решения, то суд его принимать не будет, но будут основания обеспечить иск приведенным вами способом.
|15/02/18 19:27
ОК АКА Олюня > Земля (((
15/02/18 18:46
|15/02/18 18:46
Земля ((( > Marlboro!
15/02/18 18:34
в понедельник или во вторник сесиия.
Была идея.
в иске - визнати бездіяльність протиправною, розглянути повторно відповідно до вимог закону та прийняти рішення. Сказали, что с теми доказательствами суд примет решение в слепую, даже судью обидеть могли таким вопросом. А теперь в понедельник дадут разрешение на изготовление другому и толку от такого решения?
Думали дополнить третьим требованием , истец инвалид, судебній сбор не платит, - обязать надати дозвіл ..... а к этому уже аргументировано завление об обеспечении иска , а именно заборонити надавати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку. Получается єто тоже не поможет
|15/02/18 18:41
Земля ((( > Marlboro!
15/02/18 18:34
Где? Хэлп.
Marlboro!, что делать?
|15/02/18 18:34
Marlboro! > Muiron
15/02/18 17:53
А де таке в новому КАСУ? Цікаво стало
|15/02/18 18:32
Земля ((( > Muiron
15/02/18 17:53
Есть два дня еще. обидно что так поступили с ветераном.
|15/02/18 18:31
Земля ((( > Muiron
15/02/18 17:53
Это я к тому, что Вы написали Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.
|15/02/18 18:31
Земля ((( > Muiron
15/02/18 17:53
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Только там хитро вышло. До сессии дело не дошло, поскольку земельная комиссия в прошлый раз сняла этот вопрос с повестки дня. Судья сказала, что нужно подавать иск про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, поскольку решения не было.
Или Вы думаете, что можно сейчас увеличить требования и добавить обязать селищну раду надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки?
|15/02/18 17:53
Muiron > Земля (((
15/02/18 16:54
Обеспечение иска в данном случае не поможет, нельзя обязать коллегиальный орган. Просто потом обжалуете решение местного совета т.к. подавали заявление раньше.
Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.
|15/02/18 16:54
Земля (((
Нужна помощь.
Бабуля написала в поселковый совет заявление получение земельного участка.
На ближайшей сессии заявление не рассмотрели, сказали предварительно земельная комиссия не поддержала дать участок не местной бабули. Бабуля обратилась в суд, чтобы рассмотрели повторно. Судья сказала, что решение будет положительным.
Сейчас звонят с поселкового совета и говорят, что нам все-равно решение суда, поскольку якобы нашелся другой человек, который подал заявление на этот земельный участок, и поселковый совет примет решение в его пользу, а вы типа фиг что докажите.
Сессия поселкового совета через три дня. Что делать?
Попробовать в суд заявление о обеспечении иска?