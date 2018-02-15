Земельный вопрос

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15/02/18 23:43 Земля ))) > Земля ((( 15/02/18 18:46

Как вариант, можете так попробовать. Понятно что если не было решения, то суд его принимать не будет, но будут основания обеспечить иск приведенным вами способом.



15/02/18 18:46 Земля ((( > Marlboro! 15/02/18 18:34

в понедельник или во вторник сесиия.

Была идея.

в иске - визнати бездіяльність протиправною, розглянути повторно відповідно до вимог закону та прийняти рішення. Сказали, что с теми доказательствами суд примет решение в слепую, даже судью обидеть могли таким вопросом. А теперь в понедельник дадут разрешение на изготовление другому и толку от такого решения?

Думали дополнить третьим требованием , истец инвалид, судебній сбор не платит, - обязать надати дозвіл ..... а к этому уже аргументировано завление об обеспечении иска , а именно заборонити надавати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку. Получается єто тоже не поможет



15/02/18 18:32 Земля ((( > Muiron 15/02/18 17:53

Есть два дня еще. обидно что так поступили с ветераном.



15/02/18 18:31 Земля ((( > Muiron 15/02/18 17:53

Это я к тому, что Вы написали Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.



15/02/18 18:31 Земля ((( > Muiron 15/02/18 17:53

Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!

Только там хитро вышло. До сессии дело не дошло, поскольку земельная комиссия в прошлый раз сняла этот вопрос с повестки дня. Судья сказала, что нужно подавать иск про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, поскольку решения не было.

Или Вы думаете, что можно сейчас увеличить требования и добавить обязать селищну раду надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки?



15/02/18 17:53 Muiron > Земля ((( 15/02/18 16:54

Обеспечение иска в данном случае не поможет, нельзя обязать коллегиальный орган. Просто потом обжалуете решение местного совета т.к. подавали заявление раньше.

Кстати, новый КАС прямо предусматривает возможность суда принять решение вместо совета, а не обязывать его повторно рассматривать вопрос.

