Действия исполнительной службы Украины

15/02/18 17:26 КРОК

Кто из юристов может конкретно ответить на следующие вопросы, на которые не знает ответ ни Министерство юстиции Украины ни Петренко П.Д.:

1. Виконавець отримав від стягувача виконавчий лист із заявою на початок виконавчих дій, але

виявивши в ньому помилку, повернув його стягувачу, відмовивши у відкритті виконавчого

провадження відповідно до п.8 ч.1 ст. 26 ЗУ "Про виконавче провадження" (стара редакція).

Стягувач через місяць знову подав виконавцю вже виправлений судом вищевказаний

виконавчий лист і виконавець виніс Постанову про відкриття виконавчого провадження, але в

процесі виконавчих дій, через рішення апеляційного суду, дізнався, що у виконавчому листі є

принципова помилка яка ще не виправлена судом. Якими мають бути дії виконавця, які

законодавчі акти це регулюють?

2. Якщо під час реєстрації виконавчого провадження не повністю внесено резолютивну частину

рішення суду державним виконавцем, навмисне, за змовою з стягувачем, що робити

боржнику, на яку статтю закону або наказ (розпорядження) Міністерства юстиції України

посилатися? Чи загрожує державному виконавцю і начальнику ВДВС, котрий дозволив

порушити п.5 ч.1 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження», кримінальна чи

адміністративна відповідальність і за яким пунктом?

3. Виконавець виніс Постанову про відкриття виконавчого провадження, потім протягом двох

років (не змінюючи початкової дати і номера ВП) вносив в неї виправлення, змінював на свій

розсуд (або за домовленістю з зацікавленою особою) текст резолютивної частини рішення

суду, і не ставив сторони виконавчого провадження до відома і в кінцевому підсумку, не

може розповісти: який варіант Постанови перебуватимуть у провадженні. Як виконавець

зобов'язаний виправляти Постанову про виконавче провадження, ніж повинен керуватися,

який документ Міністерства юстиції регулює порядок і правило таких виправлень? Як

дізнатися, який варіант «Постанови» знаходиться в провадженні, якщо навіть суд не зміг (або

не захотів) цього визначити через плутаних пояснень виконавця?

4. У виконавця перебуває у провадженні виконавчий лист на стягнення з боржника суму боргу в

грошовій формі. Через пару років стягувач подає виконавцю другий виконавчий лист про

погашення вищевказаного боргу згідно договору іпотеки, але у виконавця вже немає першого

виконавчого листа, його суд визнав таким, що не підлягає виконанню. Як повинен поступити

виконавець, на яку статтю закону або наказ (розпорядження) Міністерства юстиції України

посилатися, які законодавчі акти це регулюють?

5. Стягувач подаючи виконавцю заяву і виконавчий лист на відкриття виконавчого провадження

приховав, що у виконавчому листі є принципова помилка не виправлена судом, і що це

приведё до затягування процесу. Як карається за обман стягувач і чи можуть його дії

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кваліфікуватися як дії які перешкоджає проведенню виконавчих дій (п. 4 ч. 1 ст. 37 Закон

України «Про виконавче провадження»)?

6. Закон України «Про виконавче провадження» не дозволяє почати виконавчі дії якщо

виконавчий лист і Постанова про відкриття виконавчого провадження не відповідають

резолютивній частині рішення суду. А на якій стадії виконавчих дій це законодавчо

дозволено?

7. Начальник ВДВС не використовує своє право скасовувати неправомірні дії підлеглого, не

просить суд дати роз'яснення по суперечливого виконавчого листа, не проводить перевірку

документів, що надходять від стягувача на їх правову чистоту, достовірність і відповідність

рішенням суду. Чи відповідає такий начальник ВДВС займати державну посаду?



