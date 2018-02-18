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Призначення почеркознавчої експертизи за трьома судовими справами
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18/02/18 15:12  delugerОтправить письмо > Oskul    18/02/18 10:45Дерево
Проблема в тому, що справжність підписів є процесуальна можливість досліджувати лише якщо підписи є реквізитом того чи іншого доказу. Але апеляційна скарга - це не доказ, а процесуальний документ.
Проте, якщо Ви звернете увагу суду на ці підписи, якщо суд теж засумнівається, якщо позивач зізнається здуру, що це не він підписував апеляційні скарги, то лише в цій ситуації суд змушений буде якось реагувати (хоча не дуже зрозуміло як, бо це не врегульовано). Хоча експертизу ви можете замовити приватно, якщо матимете достатній матеріал для дослідження, або в інший спосіб можете спробувати довести, що позивач не міг підписати апеляційні скарги. Тільки це все дуже примарно і годитися може хіба для затягування часу, якщо нічого кращого неможливо для цього придумати.

18/02/18 14:52  Oskul > Евгений Осычнюк    18/02/18 12:56Дерево
Дійсно, я не позивач, але якщо підпис підроблений, чи не є це підставою для скасування судових розглядів?
Можливо, сторонні люди користаються з можливості завдати мені неприємностей через судові позови, підробляючи підпис іншої люди. Хіба в такому разі це мене не стосується, чий підпис на заявах?

18/02/18 12:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Oskul    18/02/18 10:45Дерево
Це взагалі Вас не стосується, чий там підпис, Ви ж не позивач, і не вправі оспорювати підписи від його імені на процесуальних документах. Тому (на мою думку) в апеляції Вам відмовлять, з огляду на принцип диспозитивності.

18/02/18 10:45  Oskul > deluger    18/02/18 10:03Дерево
Перепрошую, ймовірно, незрозуміло описала. Підписи саме на апеляційних скаргах. Розглядів цих справ в апеляційному суді ще не було - лише отримала одну з трьох повісток.

18/02/18 10:03  delugerОтправить письмо > Oskul    18/02/18 08:56Дерево
Підписи в самих позовних заявах? Якщо так, то треба мати перш за все переконливий аргумент, чому про таку підозру не було заявлено вчасно в першій інстанції.

18/02/18 08:56  Oskul   Дерево
Добрий день. Проти мене як відповідача на розгляді апеляційного суду зараз перебувають три позови. Візуально ознайомившись із позовами, я маю підозру, що підпис ставив не позивач, а інша особа (представник або родич). Хочу просити суд про призначення почеркознавчої експертизи. Питання полягає в такому:
1. Чи можна просити три різні колегії суддів призначити одну почеркознавчу еспертизу за трьома різними судовими позовами? Не хотілося б платити в кілька разів більше за експертизу, якщо половина роботи там буде одна й та сама.
2. Чи можна, в разі, якщо експертиза доведе несправжність підпису, просити суд змусити позивача відшукодувати мої витрати на експертизу7

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