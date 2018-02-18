Призначення почеркознавчої експертизи за трьома судовими справами

18/02/18 15:12 deluger > Oskul 18/02/18 10:45

Проблема в тому, що справжність підписів є процесуальна можливість досліджувати лише якщо підписи є реквізитом того чи іншого доказу. Але апеляційна скарга - це не доказ, а процесуальний документ.

Проте, якщо Ви звернете увагу суду на ці підписи, якщо суд теж засумнівається, якщо позивач зізнається здуру, що це не він підписував апеляційні скарги, то лише в цій ситуації суд змушений буде якось реагувати (хоча не дуже зрозуміло як, бо це не врегульовано). Хоча експертизу ви можете замовити приватно, якщо матимете достатній матеріал для дослідження, або в інший спосіб можете спробувати довести, що позивач не міг підписати апеляційні скарги. Тільки це все дуже примарно і годитися може хіба для затягування часу, якщо нічого кращого неможливо для цього придумати.

