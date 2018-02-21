Розмір стягнення аліментів

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|21/02/18 16:44
tankol > alg77777
21/02/18 16:31
А откуда у ФЛП появился товар, при продаже которого он получил д/с на счет? Как правило он его сначала приобрел в рамках своей хозяйственной деятельности (понес расходы), а потом уже продал и получил д/с на счет. Так вот, заработал он только разницу между покупкой и продажей.
|21/02/18 16:39
tankol > Ksenija
21/02/18 14:45
Еще раз перечитав и посмотрев историю ст. 183 СКУ могу отметить, что размышления коллеги Олена777777 относительно ограничений суммы алиментов только для приказного производства не лишены логики. Скорее всего ограничения по размеру алиментов установлены только для приказного производства, где судья досконально не изучает все обстоятельства и подоплеку вопроса. Хотите сумму больше - добро пожаловать в исковое производство, где будут детально изучаться обстоятельства дела.
|21/02/18 16:31
alg77777 > tankol
21/02/18 14:31
а если флп получает д\с на счёт, который открыт с целью ведения хоз. деятельности и находится на едином налоге. там ведь расходов вообще нет. поэтому не вижу проблем по взысканию. Другое дело, что в процессе суда или после, флп может перейти на общую систему и тогда уже завышать расходы.
|21/02/18 16:28
Ksenija > turist37
21/02/18 14:55
там куча мала детей. в статье пишут, что он сам обязался платить такую сумму.
в реестре такого дела нет. может вообще без суда обошлось?
|21/02/18 16:10
tankol > Ksenija
21/02/18 14:45
Думаю, что нет (хотя практику по данному вопросу не изучал).
Но можно пробовать добирать через ст. 185 СКУ (для развития способностей ребенка, лечения, оздоровления и т.д.)
|21/02/18 14:55
turist37 > Ksenija
21/02/18 14:45
|21/02/18 14:45
Ksenija > tankol
21/02/18 14:31
а если б это было з/п, как Вы считаете может суд в позовном провадженни взыскать алименты более 10 прож мин?
|21/02/18 14:31
tankol > Олена777777
21/02/18 12:41
Согласен в коллегой turist37.
Доход ФЛП (который Вы, скорее всего, получили путем деления годовой суммы дохода, указанной ФЛП в годовой декларации, на количество месяцев в году) не является тем доходом, от которого исчисляется сумма алиментов. От данного дохода необходимо вычесть сумму расходов, который понес ФЛП на ведение хозяйственной деятельности, после чего получится сумма чистого дохода. Вот от нее уже и нужно будет определять сумму алиментов.
P.S. Учитывая то, что ФЛП на едином налоге не ведет официальный учет расходов, то должник для суда легко может "нарисовать" сумму чистого месячного дохода в районе min заработной платы.
|21/02/18 13:38
turist37 > Олена777777
21/02/18 12:41
Дохід флп 100К не тотожний зарплаті у 100К. При нормальному адвокаті дана сума може бути значно менша 10 прожиткових мінімумів.
|21/02/18 13:23
Ksenija > Олена777777
21/02/18 12:41
то, что в ППВСУ полностью звучит иначе:
3. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.
|21/02/18 13:20
Ksenija > Олена777777
21/02/18 12:41
просить можно и 3/4. Вы ничем не рискуете.
|21/02/18 12:41
Олена777777 > Ksenija
21/02/18 12:26
Вважаю Вушу відповідь не коректною)
Якщо б від провадження нічого б не залежало б, тоді законодавець не вказував би саме "наказне провадження".
Відміність, на мою думку, полягає в тому, що наказне провадження маэ усічену форму провадження (без заявлення клопотань, без визову сторін до суду та інш.)
+ є ППВСУ № 3 від 2006 п. 17 "Що ж до максимального розміру аліментів, які стягуються з боржника, то відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України від 21 квітня 1999 р. N 606-XIV ( 606-14 ) "Про виконавче провадження" він не повинен перевищувати 50 відсотків заробітної плати цієї особи."
Але в постанові зазначено саме "заробітня плата", а мій чоловік є ФЛП (я в питанні трошки невірно вказала). Тому в мене питання чи зможу я стягнути з нього 1\4 заробітку (це на сьогодняшній день десь 25 000 грн)
|21/02/18 12:26
Ksenija > Олена777777
21/02/18 12:12
а что от вида заявы зависит? это же алименты на содержания ребенка. в содержании ребенка от провадження, думаю, ничего не зависит.
другой вопрос если ребенок чем-то будет заниматься - можно заявить на допрасходы.
|21/02/18 12:12
Олена777777 > Ksenija
21/02/18 11:59
написано ж: звернутися до суду із ЗАЯВОЮ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ, тобто це в рамках наказного провадження не більше. а в рамках позовного, я так розумію, максимальний розмір не обмежено?
|21/02/18 11:59
Ksenija > Олена777777
21/02/18 10:22
написано ж : не более
5. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
|21/02/18 10:22
Олена777777
Добрий день. Мій чоловік отримує офіційну заробітню плату понад 100 000 грн на міс. Скажіть, чи можливо в судовому порядку стягнути аліменти понад 10 прожиткових мінімумів на дитину?