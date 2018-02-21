Розмір стягнення аліментів

то, что в ППВСУ полностью звучит иначе: 3. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

21/02/18 12:41 Олена777777 > Ksenija 21/02/18 12:26

Вважаю Вушу відповідь не коректною)

Якщо б від провадження нічого б не залежало б, тоді законодавець не вказував би саме "наказне провадження".

Відміність, на мою думку, полягає в тому, що наказне провадження маэ усічену форму провадження (без заявлення клопотань, без визову сторін до суду та інш.)

+ є ППВСУ № 3 від 2006 п. 17 "Що ж до максимального розміру аліментів, які стягуються з боржника, то відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України від 21 квітня 1999 р. N 606-XIV ( 606-14 ) "Про виконавче провадження" він не повинен перевищувати 50 відсотків заробітної плати цієї особи."

Але в постанові зазначено саме "заробітня плата", а мій чоловік є ФЛП (я в питанні трошки невірно вказала). Тому в мене питання чи зможу я стягнути з нього 1\4 заробітку (це на сьогодняшній день десь 25 000 грн)

