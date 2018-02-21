Погодження набуття істотної участі у фінансовій установі

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21/02/18 16:19 Rossi > Mihail8211 21/02/18 15:02

Не нахожу информации о трансляции или видеозаписи этого мероприятия. Если не затруднит, расскажите потом об интересных обсуждениях.



21/02/18 14:52 Rossi > Mihail8211 21/02/18 13:57





Асоціація правників України запрошує Вас на робочу зустріч з суддею Верховного Суду - Анною Вронською, організовану спільно Комітетом АПУ з корпоративного права та фондового ринку та Комітет АПУ з процесуального права.



Питання до обговорення:



3. Визначення моменту, з якого особа, що придбала частку у статутному капіталі ТОВ, стає його учасником.



[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] как раз :)Асоціація правників України запрошує Вас на робочу зустріч з суддею Верховного Суду - Анною Вронською, організовану спільно Комітетом АПУ з корпоративного права та фондового ринку та Комітет АПУ з процесуального права.Питання до обговорення:3. Визначення моменту, з якого особа, що придбала частку у статутному капіталі ТОВ, стає його учасником.



21/02/18 13:57 Mihail8211 > Rossi 21/02/18 13:25

Риск лиш в том, вникли ли так досконально наши контролирующие органы в вопрос о том, должен ли голосовать новый участник в протоколе о смене участников и продажи доли, по вопросу об утверждении новой редакции устава, т.к. бытует мнение, что поле подписание договоров к-п доли либо другого его отчуждения, новый участник уже получил статус участника и уже имеет право голоса.



Я честно признаюсь сам для себя еще не до конца принял решение нужно ли ему голосовать в протоколе на котором принимается решение о продаже доли и смене участников.



В любом случае спасибо за комментарий, более менее риски очерчены.



21/02/18 13:25 Rossi > Mihail8211 21/02/18 13:09

Просто ваш вопрос полностью сводится к тому: если на собрании голосует новый участник, то решение недействительно; если старый - то претензий нет.



21/02/18 13:09 Mihail8211 > Rossi 21/02/18 12:40

Спасибо за комментарий, я читал обсуждение о котором вы говорите, спорный вопрос по поводу нового участника, но то такое, обсуждение не для данной ветки.



21/02/18 12:42 ... > Mihail8211 21/02/18 12:26

Ну для гарантии:

- в договорах указать, что вступают в силу с момента подписания, но переход корпоративных прав к ФЛ только с момента госрегистрации изменений;

- в протоколе указать, что ФЛ присутствовало на собрании без права голоса (оно и понятно, но так отдельно акцентировать для возможных разбирательств);

- к договорам приложить акты о передаче корпоративных прав, датированные днем после регистрации изменений, где указать, что корпправа переданы надлежащим образом и ФЛ стало участником с такой-то даты (госрегистрация).

На самом деле это все не то чтобы необходимо, но думаю, даже если у госорганов будут вопросы о том, не нарушены ли требования закона, такая подборка документов должна убедить, что на момент проведения собрания с вопросом о продаже ФЛ никак не могло быть участником.



21/02/18 12:40 Rossi > Mihail8211 21/02/18 12:02

На форуме уже обсуждалось, кто должен голосовать за новый устав (старый или новый участник), поищите в архиве.

Вкратце: покупатель получает права участника (в т.ч. право голоса) с момента приобретения доли (изменениями сведений в реестр он лишь публично сообщает об этом), поэтому на собрании голосовать должен он.



21/02/18 12:26 Mihail8211 > ... 21/02/18 12:16

Дякую за пораду. В принципі норму читаю так само, але все ж таки є деякі побоювання щодо частини 11. ст. 9.

Так склались обставини, що фіз особі необхідно придбати 100% частки до погодження нацкомфінпослуг та провести державну реєстрацію змін. Після проведення державної реєстрації, новий учасник не планує приймати ніяких рішень до отримання письмового погодження від нацкомфінпослуг.

Питання полягало саме в протоколі (рішенні) про продаж частки новому учаснику. По протоколу про продаж, він голосувати не буде, оскільки вирішуються тільки питання про продаж часток та проведення в зв'язку з цим державної реєстрації.



21/02/18 12:16 ... > Mihail8211 21/02/18 12:02

Ну давайте рассуждать так.

Закон в части 9 статьи 9 прямо указывает, что последствия наступают для лица, котороекупило долю без согласования. При этом "зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою".

Пока не зарегистрированы изменения в устав, с указанием ФЛ как собственника 100 % - он не участник общества. Поэтому решение, которое принято до таких изменений, по идее должно быть полностью законным.

Если речь о том, что новый участник подписал протокол - он не имел права голоса на собрании, следовательно, не управлял обществом как участник.

Другое дело, что Вы зараннее подумайте, не понадобится ли на этапе между приобретением доли и получением разрешения Нацфинуслуг принятие решения единоличным собственником (там, нотариус что-то затребует или директора нового назначить захочется).

