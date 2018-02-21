Переведення працівника на посаду "Виконавчий директор"

21/02/18 13:35 Mark-Don > Марченко 21/02/18 13:15

Если должность Исполнительного директора не предусмотрена Уставом, но вводится не вместо должности Директора, то никакого нарушения нет.

Достаточно распространена практика, когда кроме должности Директора, как единоличного исполнительного органа, на штатным расписанием предусмотрены должности Директора по производству, Директора по кадрам, Директора по экономике - и так далее, насколько позволяет фантазия и производственная необходимость. Важно при этом только правильно закрепить пределы полномочий этих лиц и оформить их внутренними распорядительными документами приказами, должностными инструкциями и пр.

При этом своих обязанностей Директор (как единоличный И.О.) может делегировать и иным должностным лицам, в том числе исполнительному директору, выдав для этого соответствующие доверенности.

Но, как правило, это делается на определенное время - отпуск, болезнь, командировка.

