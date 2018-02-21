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Переведення працівника на посаду "Виконавчий директор"
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21/02/18 13:55  Марченко > Марченко    21/02/18 12:28Дерево
Понятно. Спасибо всем за разъяснения!

21/02/18 13:36  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    21/02/18 13:35Дерево
неточность в предпоследнем предложении:

"При этом своих обязанностей ..."
должно быть: "При этом ЧАСТЬ своих обязанностей ..."

21/02/18 13:35  Mark-DonОтправить письмо > Марченко    21/02/18 13:15Дерево
Если должность Исполнительного директора не предусмотрена Уставом, но вводится не вместо должности Директора, то никакого нарушения нет.
Достаточно распространена практика, когда кроме должности Директора, как единоличного исполнительного органа, на штатным расписанием предусмотрены должности Директора по производству, Директора по кадрам, Директора по экономике - и так далее, насколько позволяет фантазия и производственная необходимость. Важно при этом только правильно закрепить пределы полномочий этих лиц и оформить их внутренними распорядительными документами приказами, должностными инструкциями и пр.
При этом своих обязанностей Директор (как единоличный И.О.) может делегировать и иным должностным лицам, в том числе исполнительному директору, выдав для этого соответствующие доверенности.
Но, как правило, это делается на определенное время - отпуск, болезнь, командировка.

21/02/18 13:17  KsenijaОтправить письмо > Марченко    21/02/18 13:11Дерево
если руководитель есть - можете вносить какие угодно должности. обязанности исп директора не должны быть такими же как и руководителя в этом случае. надо классификатор посмотреть какие там обязанности. но можете в должн инструкцию свои должности написать, это ничем не грозит.

21/02/18 13:15  Марченко > Mark-Don    21/02/18 12:52Дерево
Вид, название, структуру исполнительного органа менять никто не хочет. Я Вас правильно понимаю, что если должность Исполнительного директора не предусмотрена Уставом, то ее не может быть на предприятии?

21/02/18 13:11  Марченко > Ksenija    21/02/18 13:02Дерево
Да. Директор есть с начала деятельности предприятия.

21/02/18 13:02  KsenijaОтправить письмо > Марченко    21/02/18 12:28Дерево
а кроме исп директора руководитель (директор) есть?

21/02/18 12:52  Mark-DonОтправить письмо > Марченко    21/02/18 12:28Дерево
Устав пишется для того, чтобы его соблюдать, а не для того, чтобы все кому не лень выдумывали различные экзотические управленческие решения, идущие вразрез с уставом.
Хотите изменить вид, название, структуру исполнительного органа - собираете ОСУ, вносите изменения в устав и дальше опять-же следуете уставу.

21/02/18 12:28  Марченко   Дерево
Доброго дня!
Підкажіть будьласка по такому питанню:
у товаристві є працівник на посаді "Менеджер адміністративної діяльності". Його хочуть перевести на посаду "Виконавчий директор". Проте, в товаристві за Статутом виконавчий орган - одноособовий (Директор), відповідно жодних дирекцій не передбачено. Чи можливо в такому випадку зробити таке переведення працівника або краще по-іншому назвати його нову посаду?

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