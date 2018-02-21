Переведення працівника на посаду "Виконавчий директор"

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|21/02/18 13:55
Марченко > Марченко
21/02/18 12:28
Понятно. Спасибо всем за разъяснения!
|21/02/18 13:36
Mark-Don > Mark-Don
21/02/18 13:35
неточность в предпоследнем предложении:
"При этом своих обязанностей ..."
должно быть: "При этом ЧАСТЬ своих обязанностей ..."
|21/02/18 13:35
Mark-Don > Марченко
21/02/18 13:15
Если должность Исполнительного директора не предусмотрена Уставом, но вводится не вместо должности Директора, то никакого нарушения нет.
Достаточно распространена практика, когда кроме должности Директора, как единоличного исполнительного органа, на штатным расписанием предусмотрены должности Директора по производству, Директора по кадрам, Директора по экономике - и так далее, насколько позволяет фантазия и производственная необходимость. Важно при этом только правильно закрепить пределы полномочий этих лиц и оформить их внутренними распорядительными документами приказами, должностными инструкциями и пр.
При этом своих обязанностей Директор (как единоличный И.О.) может делегировать и иным должностным лицам, в том числе исполнительному директору, выдав для этого соответствующие доверенности.
Но, как правило, это делается на определенное время - отпуск, болезнь, командировка.
|21/02/18 13:17
Ksenija > Марченко
21/02/18 13:11
если руководитель есть - можете вносить какие угодно должности. обязанности исп директора не должны быть такими же как и руководителя в этом случае. надо классификатор посмотреть какие там обязанности. но можете в должн инструкцию свои должности написать, это ничем не грозит.
|21/02/18 13:15
Марченко > Mark-Don
21/02/18 12:52
Вид, название, структуру исполнительного органа менять никто не хочет. Я Вас правильно понимаю, что если должность Исполнительного директора не предусмотрена Уставом, то ее не может быть на предприятии?
|21/02/18 13:11
Марченко > Ksenija
21/02/18 13:02
Да. Директор есть с начала деятельности предприятия.
|21/02/18 13:02
Ksenija > Марченко
21/02/18 12:28
а кроме исп директора руководитель (директор) есть?
|21/02/18 12:52
Mark-Don > Марченко
21/02/18 12:28
Устав пишется для того, чтобы его соблюдать, а не для того, чтобы все кому не лень выдумывали различные экзотические управленческие решения, идущие вразрез с уставом.
Хотите изменить вид, название, структуру исполнительного органа - собираете ОСУ, вносите изменения в устав и дальше опять-же следуете уставу.
|21/02/18 12:28
Марченко
Доброго дня!
Підкажіть будьласка по такому питанню:
у товаристві є працівник на посаді "Менеджер адміністративної діяльності". Його хочуть перевести на посаду "Виконавчий директор". Проте, в товаристві за Статутом виконавчий орган - одноособовий (Директор), відповідно жодних дирекцій не передбачено. Чи можливо в такому випадку зробити таке переведення працівника або краще по-іншому назвати його нову посаду?