ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Дякую колего за Ваші поради. Посилатися на проект в офіційних документах, звичайно ніхто не буде, але планувати заходи з урахуванням нових правових реалій, вже час.

23/02/18 14:08 lawyer_beginner > olexzino 23/02/18 13:16

Далеко не факт, що ключові моменти однаково будуть написані в проекті і в законі. Таким чином, вивчення проекту, що не є законом може бути даремно витраченим часом. З іншої сторони, якщо той чи інший Ваш аргумент в рамках Ваших корпоративних війн буде базуватися на положенні з проекту, що не стане законом, ризик потрапити в халепу може бути більшим.



В Україні закони з неточностями є звичним явищем, а проекти тим більше. Недавно перечитував проекти трудового кодексу. Помітив таке, наприклад: відпустка - не менше 28 днів, для інвалідів встановлюється продовжена відпустка - 26 днів...

