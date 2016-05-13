ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|23/02/18 15:33
ОК АКА Олюня > olexzino
23/02/18 14:28
|23/02/18 15:18
Mark-Don > lawyer_beginner
23/02/18 14:08
+100 !
|23/02/18 14:28
olexzino > lawyer_beginner
23/02/18 14:08
Дякую колего за Ваші поради. Посилатися на проект в офіційних документах, звичайно ніхто не буде, але планувати заходи з урахуванням нових правових реалій, вже час.
|23/02/18 14:08
lawyer_beginner > olexzino
23/02/18 13:16
Далеко не факт, що ключові моменти однаково будуть написані в проекті і в законі. Таким чином, вивчення проекту, що не є законом може бути даремно витраченим часом. З іншої сторони, якщо той чи інший Ваш аргумент в рамках Ваших корпоративних війн буде базуватися на положенні з проекту, що не стане законом, ризик потрапити в халепу може бути більшим.
В Україні закони з неточностями є звичним явищем, а проекти тим більше. Недавно перечитував проекти трудового кодексу. Помітив таке, наприклад: відпустка - не менше 28 днів, для інвалідів встановлюється продовжена відпустка - 26 днів...
|23/02/18 14:07
olexzino > Marlboro!
23/02/18 13:49
Це так мало ...
|23/02/18 13:49
Marlboro! > olexzino
23/02/18 13:16
По проекту майже весь закон вступить в силу через 3 місяці після публікації
|23/02/18 13:16
olexzino > Marlboro!
23/02/18 13:11
Ви певною мірою праві, колего, але моя ситуація вимагає того, щоб починати прогнозувати і аналізувати вже зараз. Беру участь у кількох корпоративних війнах, в деяких сторони перебувають в "партері". Набуття чинності нової редакції Закону може різко поміняти ситуацію. Хтось хто був з низу, опиниться з верху. Камасутра з юридичним присмаком.
|23/02/18 13:11
Marlboro! > olexzino
23/02/18 12:51
З проекту і беруть.
При голосуванні дуже часто є правки "з голосу" (це коли тушка прямо безпосередньо перед голосуванням каже "а давайте отут отак напишемо" і це враховують). Остаточний текст може і буде відрізнятись, тому не бачу сенсу щось обговорювати чи читати доки немає тексту закону.
|23/02/18 13:04
Ksenija > olexzino
23/02/18 12:51
я так поняла: надо смотреть проект ко 2-му чтению повтороному и далее 6 правок приняты (закладка "результат голосування"). хотя у меня правки больше лепятся к тексту проект закону 13.05.2016
|23/02/18 12:51
olexzino > Ksenija
23/02/18 12:46
Стільки коментарів до нового Закону гуляє по інтернету. Десь вони ж беруть "передмет" для коментарів?
|23/02/18 12:47
olexzino > Ksenija
23/02/18 12:46
Утож, не хочеться витрачати час на аналіз того, що не буде Законом.
|23/02/18 12:46
Ksenija > olexzino
23/02/18 12:42
так я думала там последний. но коллеги пишут , что нет.
|23/02/18 12:42
olexzino > Ksenija
23/02/18 12:38
Оксаночка, я це бачив. Який з наведених текстів у посиланнях, є проголосованим в остаточній редакції?
|23/02/18 12:38
Ksenija > olexzino
23/02/18 12:02
|23/02/18 12:37
Marlboro! > olexzino
23/02/18 12:02
Остаточну редакцію, яку направили президенту на підпис, вам може надати тільки спікер Верховної ради.
|23/02/18 12:36
Konstantin_D > olexzino
23/02/18 12:02
Так он, скорее всего, только в ВРУ и АПУ сейчас есть.)
|23/02/18 12:02
olexzino
Доброго дня колеги. Поділіться остаточним текстом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в котрій його відправили на підпис Перзиденту України.