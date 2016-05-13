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Справки и Объявления
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ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
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23/02/18 15:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > olexzino    23/02/18 14:28Дерево
Темы характера справок: о поиске документов, с просьбами выслать шаблон и т.п. - создаются в разделе "Справки и объявления". (с) правила форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

23/02/18 15:18  Mark-DonОтправить письмо > lawyer_beginner    23/02/18 14:08Дерево
+100 !

23/02/18 14:28  olexzinoОтправить письмо > lawyer_beginner    23/02/18 14:08Дерево
Дякую колего за Ваші поради. Посилатися на проект в офіційних документах, звичайно ніхто не буде, але планувати заходи з урахуванням нових правових реалій, вже час.

23/02/18 14:08  lawyer_beginnerОтправить письмо > olexzino    23/02/18 13:16Дерево
Далеко не факт, що ключові моменти однаково будуть написані в проекті і в законі. Таким чином, вивчення проекту, що не є законом може бути даремно витраченим часом. З іншої сторони, якщо той чи інший Ваш аргумент в рамках Ваших корпоративних війн буде базуватися на положенні з проекту, що не стане законом, ризик потрапити в халепу може бути більшим.

В Україні закони з неточностями є звичним явищем, а проекти тим більше. Недавно перечитував проекти трудового кодексу. Помітив таке, наприклад: відпустка - не менше 28 днів, для інвалідів встановлюється продовжена відпустка - 26 днів...

23/02/18 14:07  olexzinoОтправить письмо > Marlboro!    23/02/18 13:49Дерево
Це так мало ...

23/02/18 13:49  Marlboro! > olexzino    23/02/18 13:16Дерево
По проекту майже весь закон вступить в силу через 3 місяці після публікації

23/02/18 13:16  olexzinoОтправить письмо > Marlboro!    23/02/18 13:11Дерево
Ви певною мірою праві, колего, але моя ситуація вимагає того, щоб починати прогнозувати і аналізувати вже зараз. Беру участь у кількох корпоративних війнах, в деяких сторони перебувають в "партері". Набуття чинності нової редакції Закону може різко поміняти ситуацію. Хтось хто був з низу, опиниться з верху. Камасутра з юридичним присмаком.

23/02/18 13:11  Marlboro! > olexzino    23/02/18 12:51Дерево
З проекту і беруть.
При голосуванні дуже часто є правки "з голосу" (це коли тушка прямо безпосередньо перед голосуванням каже "а давайте отут отак напишемо" і це враховують). Остаточний текст може і буде відрізнятись, тому не бачу сенсу щось обговорювати чи читати доки немає тексту закону.

23/02/18 13:04  KsenijaОтправить письмо > olexzino    23/02/18 12:51Дерево
я так поняла: надо смотреть проект ко 2-му чтению повтороному и далее 6 правок приняты (закладка "результат голосування"). хотя у меня правки больше лепятся к тексту проект закону 13.05.2016

23/02/18 12:51  olexzinoОтправить письмо > Ksenija    23/02/18 12:46Дерево
Стільки коментарів до нового Закону гуляє по інтернету. Десь вони ж беруть "передмет" для коментарів?

23/02/18 12:47  olexzinoОтправить письмо > Ksenija    23/02/18 12:46Дерево
Утож, не хочеться витрачати час на аналіз того, що не буде Законом.

23/02/18 12:46  KsenijaОтправить письмо > olexzino    23/02/18 12:42Дерево
так я думала там последний. но коллеги пишут , что нет.

23/02/18 12:42  olexzinoОтправить письмо > Ksenija    23/02/18 12:38Дерево
Оксаночка, я це бачив. Який з наведених текстів у посиланнях, є проголосованим в остаточній редакції?

23/02/18 12:38  KsenijaОтправить письмо > olexzino    23/02/18 12:02Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] проект закону здесь берем

23/02/18 12:37  Marlboro! > olexzino    23/02/18 12:02Дерево
Остаточну редакцію, яку направили президенту на підпис, вам може надати тільки спікер Верховної ради.

23/02/18 12:36  Konstantin_DОтправить письмо > olexzino    23/02/18 12:02Дерево
Так он, скорее всего, только в ВРУ и АПУ сейчас есть.)

23/02/18 12:02  olexzinoОтправить письмо   Дерево
Доброго дня колеги. Поділіться остаточним текстом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в котрій його відправили на підпис Перзиденту України.

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