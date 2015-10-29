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УСН 2 группы. Оказание услуг или продажа товара нерезиденту? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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24/02/18 02:56 ОК АКА Олюня > mrpride 23/02/18 18:52

никаких символов слитно со ссылкой

23/02/18 18:52 mrpride



Указано, что Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) не має окремо визначеного коду УКТ ЗЕД та розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії (паперовому, диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті, зйомному жорсткому диску тощо) виконавця або замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет електронною поштою або іншими засобами передачі інформації.



2)В ЗУ Украины «Про авторське право і суміжні права» указано, что комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);



3)В законе Украины «Про ЗЕД» указано, что товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для

продажу (оплатної передачі);



4)В ст. 418 ЦК Украины указано, что право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.



Можно сделать вывод, что разработка программного продукта = результат оказания услуг;

Компютерная программа = программное обеспечение;

Права инт. Сосбт. Могут выступать товаром;

Права инт.Сосбст = имущественные права и личные неимущественные права.



ПКУ - ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

п.п.291.4.



2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:



УСН не позволяет оказывать услуги(пример по разработке ПО) нерезидентам, но не запрещает продавать нерезидентам товар.Как я уже писал выше, права инт. Сосбт. Могут выступать товаром.



Как вы считаете, можно зарегистрироваться на 2 вторую группу УСН, разрабатывать ПО по заданию заказчика, но вместо договора об оказании услуг по разработке заключать договоры(на постоянной основе) о передаче исключительных имущественных прав на результат инт.Собст?



Возможно существует способ составить договор и согласно этому договору продать ПО, но опять же это уже будет как оказание услуг по разработке.



Цель – платить налоги второй группы. 1) У листі ГУ ДФС у м. Києві від 29.10.2015 № 16425/10/26-15-15-01-09 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Указано, что Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) не має окремо визначеного коду УКТ ЗЕД та розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії (паперовому, диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті, зйомному жорсткому диску тощо) виконавця або замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет електронною поштою або іншими засобами передачі інформації.2)В ЗУ Украины «Про авторське право і суміжні права» указано, что комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах);3)В законе Украины «Про ЗЕД» указано, что товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені дляпродажу (оплатної передачі);4)В ст. 418 ЦК Украины указано, что право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.Можно сделать вывод, что разработка программного продукта = результат оказания услуг;Компютерная программа = программное обеспечение;Права инт. Сосбт. Могут выступать товаром;Права инт.Сосбст = имущественные права и личные неимущественные права.ПКУ - ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІп.п.291.4.2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:УСН не позволяет оказывать услуги(пример по разработке ПО) нерезидентам, но не запрещает продавать нерезидентам товар.Как я уже писал выше, права инт. Сосбт. Могут выступать товаром.Как вы считаете, можно зарегистрироваться на 2 вторую группу УСН, разрабатывать ПО по заданию заказчика, но вместо договора об оказании услуг по разработке заключать договоры(на постоянной основе) о передаче исключительных имущественных прав на результат инт.Собст?Возможно существует способ составить договор и согласно этому договору продать ПО, но опять же это уже будет как оказание услуг по разработке.Цель – платить налоги второй группы.

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