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Поменять паспорт-книжку на ID-карту. Хотят оставить без паспорта!
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25/02/18 21:58  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > drmario    25/02/18 21:29Дерево
хочется верить

25/02/18 21:31  drmario > mbamber    25/02/18 17:54Дерево
"Миграционная служба выдаёт справку с фотографией на период замены паспорта (ранее вклеивания фото), в чём проблема? "

подскажите, пожалуйста, на основании чего Вы это пишете? ссылку на нормативный акт пожалуйста
в моём отделении ДМС ничего никто не планирует выдать на период ожидания

25/02/18 21:29  drmario > ОК АКА Олюня    25/02/18 19:39Дерево
спасибо, мне политика не интересна

25/02/18 21:28  drmario > Marlboro!    25/02/18 18:46Дерево
"тимчасове посвідчення громадянина України" - на основании чего оно выдается?
я смогу получить его на основании того, что государство Украина, хочет лишить меня на месяц внутреннего паспорта?
я серьезно.

25/02/18 21:26  drmario > Евгений Осычнюк    25/02/18 18:55Дерево
"У Вас есть примеры стран, где это делается одномоментно?"
ЕС, США, Канада, та же Грузия... вы врядли найдете страну, которая заставляет своего гражданина ходить месяц без внутреннего паспорта.
по общему правилу, сначала подаются документы для получения Паспорта, а по его готовности - выдача нового и аннуляция старого происходит одномоментно. Удивительно, правда?

"нужно менять государство своими силами"
я это понял 7 лет назад, когда принял решение сменить государство Украина на другое. у меня нет лишних 20-30 лет ждать, пока рабский менталитет и стадность не выветрится из голов сограждан.
сорри..

25/02/18 19:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > drmario    25/02/18 18:43Дерево
политфорум в соседней ветке

25/02/18 18:55  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > drmario    25/02/18 18:43Дерево
У Вас есть примеры стран, где это делается одномоментно? Назовите их. И уж если по гамбургскому счету, то чтобы быть "не рабами", нужно менять государство своими силами - как в странах, где паспорт меняют за 15 минут. А Вы хотите, чтобы кто-то сделал за Вас всю черную работу. а Вам досталось только удовольствие обменять паспорт, забрать в ячейке свои ценности, и поехать к родственникам в Беларусь.
Кстати, а как там с обменом документов? Быстрее, чем у нас?

25/02/18 18:46  Marlboro! > drmario    25/02/18 18:43Дерево
Так, зможете

25/02/18 18:45  Marlboro! > drmario    25/02/18 17:13Дерево
+ до сказаного є ряд інших документів які підтверджують особу на одному рівні з "внутрішнім" паспортом, див. ст.13 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

25/02/18 18:43  drmario > mbamber    25/02/18 17:54Дерево
Вы с этой справкой сможете совершать нотариальные действия?
А в Беларусь к сродственникам съездить?
А получить доступ к своей банковской ячейке?

Нормальная процедура обмена должна предусматривать ОДНОМОМЕНТНЫЙ обмен одного на другое. Например, получая, загранпаспорт меняете одну книжку на другую в один заход.

...Рабы в большинстве своём никогда не чувствуют себя ущемлёнными, поэтому и остаются рабами..

25/02/18 17:54  mbamberОтправить письмо > drmario    25/02/18 17:13Дерево
Миграционная служба выдаёт справку с фотографией на период замены паспорта (ранее вклеивания фото), в чём проблема? Такая процедура существовала ВСЕГДА и ущемлённым себя абсолютно никто не чувствовал.

25/02/18 17:13  drmario   Дерево
Добрый день, друзья.
Нужно поменять паспорт-книжку на ID-карту.
Идем в районный ДМС. Там хотят сразу забрать имеющийся паспорт-книжку и предлагают, минимум, месяц (срок получения ID-карты) мне жить вообще без паспорта!

В жизни может быть много ситуаций, когда без наличия паспорта могут быть проблемы.
Как законно можно защитить свои права на то, чтобы не временно оставаться без паспорта Гражданина Украины?

спасибо всем!

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