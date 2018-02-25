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25/02/18 21:31 drmario > mbamber 25/02/18 17:54

"Миграционная служба выдаёт справку с фотографией на период замены паспорта (ранее вклеивания фото), в чём проблема? "



подскажите, пожалуйста, на основании чего Вы это пишете? ссылку на нормативный акт пожалуйста

в моём отделении ДМС ничего никто не планирует выдать на период ожидания



25/02/18 21:28 drmario > Marlboro! 25/02/18 18:46

"тимчасове посвідчення громадянина України" - на основании чего оно выдается?

я смогу получить его на основании того, что государство Украина, хочет лишить меня на месяц внутреннего паспорта?

я серьезно.



25/02/18 21:26 drmario > Евгений Осычнюк 25/02/18 18:55

"У Вас есть примеры стран, где это делается одномоментно?"

ЕС, США, Канада, та же Грузия... вы врядли найдете страну, которая заставляет своего гражданина ходить месяц без внутреннего паспорта.

по общему правилу, сначала подаются документы для получения Паспорта, а по его готовности - выдача нового и аннуляция старого происходит одномоментно. Удивительно, правда?



"нужно менять государство своими силами"

я это понял 7 лет назад, когда принял решение сменить государство Украина на другое. у меня нет лишних 20-30 лет ждать, пока рабский менталитет и стадность не выветрится из голов сограждан.

сорри..



25/02/18 18:55 Евгений Осычнюк > drmario 25/02/18 18:43

У Вас есть примеры стран, где это делается одномоментно? Назовите их. И уж если по гамбургскому счету, то чтобы быть "не рабами", нужно менять государство своими силами - как в странах, где паспорт меняют за 15 минут. А Вы хотите, чтобы кто-то сделал за Вас всю черную работу. а Вам досталось только удовольствие обменять паспорт, забрать в ячейке свои ценности, и поехать к родственникам в Беларусь.

Кстати, а как там с обменом документов? Быстрее, чем у нас?



25/02/18 18:43 drmario > mbamber 25/02/18 17:54

Вы с этой справкой сможете совершать нотариальные действия?

А в Беларусь к сродственникам съездить?

А получить доступ к своей банковской ячейке?



Нормальная процедура обмена должна предусматривать ОДНОМОМЕНТНЫЙ обмен одного на другое. Например, получая, загранпаспорт меняете одну книжку на другую в один заход.



...Рабы в большинстве своём никогда не чувствуют себя ущемлёнными, поэтому и остаются рабами..



25/02/18 17:54 mbamber > drmario 25/02/18 17:13

Миграционная служба выдаёт справку с фотографией на период замены паспорта (ранее вклеивания фото), в чём проблема? Такая процедура существовала ВСЕГДА и ущемлённым себя абсолютно никто не чувствовал.

