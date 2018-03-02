Директор на лікарняному що робити

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|2/03/18 11:43
SkrypkaAV > kyivlegal
2/03/18 11:39
Спасибо за ответ
|2/03/18 11:43
SkrypkaAV > Ksenija
2/03/18 11:38
спасибо за ответ
|2/03/18 11:39
kyivlegal > SkrypkaAV
2/03/18 11:19
Протокол - Слухали ПІБ, який запропонував тимчасово покласти виконання обов’язків директора Товариства на заступника директора ПІБ..
Наказ - Я, ПІБ, приступаю до тимчасового виконання обов’язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "__" з _____.
Підстава: Протокол Загальних зборів Учасників від ___ року.
|2/03/18 11:38
Ksenija > SkrypkaAV
2/03/18 11:19
тогда у регистратора надо спрашивать какие формулировки он зарегистрирует.
|2/03/18 11:37
Ksenija > SkrypkaAV
2/03/18 11:19
нормативки нет.
видимо надо еще и устав менять в таком случае, чтоб полномочия второй должности закрепить на случай отсутствия руководителя.
|2/03/18 11:19
SkrypkaAV > Ksenija
2/03/18 11:09
Мне видится, что нужен протокол общих сборов участников, только вопрос формулировки "Покласти обов`язки" или "призначити"? Плюс этими же сборами нужно решить вопрос с подписантом, чтобы инфа в ЭДР "светилась" Но опять-таки, нужно это все обосновать, а нормативки нет...
|2/03/18 11:15
SkrypkaAV > Ksenija
2/03/18 11:09
Ситуация в том, что директор в другой стране...(
|2/03/18 11:14
SkrypkaAV > kyivlegal
2/03/18 11:05
Директор в тяжелом состоянии в другой стране...
|2/03/18 11:09
Ksenija > Ksenija
2/03/18 11:08
на и.о. я все же оставила бы доверенность от директора.
|2/03/18 11:08
Ksenija > SkrypkaAV
2/03/18 10:35
думаю большинство не усложняет проблему ( в т.ч. я): приказ на и.о., подписанный самим директором или директору возятся все документы на подпись.
|2/03/18 11:05
kyivlegal > SkrypkaAV
2/03/18 10:35
Директор сам не хоче підписати наказ ?
|2/03/18 10:35
SkrypkaAV
Друзі, "шерстив" інтернет у тому числі і цей форум однозначної відповіді на питання не знайшов. Ситуація така: директор захворів, перебуває на лікарняному, тобто керівника немає, як уповноважити/призначити/ чи покласти обов`язки на заступника диретора тимчасово виконуючим обов`язки? В статуті це питання не врегульоване, посадової інструкції заступника немає. Логічно, що це питання повинно бути вирішене на зборах учасників підприємтсва, але що конкретно прописати в протоколі не ясно. КзОТ це петення не врегульовує, єдиним розясненням з цього приводу є лише допотопне "РАЗЪЯСНЕНИЕ от 29.12.65 г. N 30/39 О порядке оплаты временного заместительства". Друзі не знаю де почитати нормативку чи взагалі вона є. Можливо хтось стакався. Хелп!