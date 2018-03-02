Директор на лікарняному що робити

2/03/18 10:35 SkrypkaAV

Друзі, "шерстив" інтернет у тому числі і цей форум однозначної відповіді на питання не знайшов. Ситуація така: директор захворів, перебуває на лікарняному, тобто керівника немає, як уповноважити/призначити/ чи покласти обов`язки на заступника диретора тимчасово виконуючим обов`язки? В статуті це питання не врегульоване, посадової інструкції заступника немає. Логічно, що це питання повинно бути вирішене на зборах учасників підприємтсва, але що конкретно прописати в протоколі не ясно. КзОТ це петення не врегульовує, єдиним розясненням з цього приводу є лише допотопне "РАЗЪЯСНЕНИЕ от 29.12.65 г. N 30/39 О порядке оплаты временного заместительства". Друзі не знаю де почитати нормативку чи взагалі вона є. Можливо хтось стакався. Хелп!

