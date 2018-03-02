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Директор на лікарняному що робити
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2/03/18 11:43  SkrypkaAVОтправить письмо > kyivlegal    2/03/18 11:39Дерево
Спасибо за ответ

2/03/18 11:43  SkrypkaAVОтправить письмо > Ksenija    2/03/18 11:38Дерево
спасибо за ответ

2/03/18 11:39  kyivlegalОтправить письмо > SkrypkaAV    2/03/18 11:19Дерево
Протокол - Слухали ПІБ, який запропонував тимчасово покласти виконання обов’язків директора Товариства на заступника директора ПІБ..

Наказ - Я, ПІБ, приступаю до тимчасового виконання обов’язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "__" з _____.
Підстава: Протокол Загальних зборів Учасників від ___ року.

2/03/18 11:38  KsenijaОтправить письмо > SkrypkaAV    2/03/18 11:19Дерево
тогда у регистратора надо спрашивать какие формулировки он зарегистрирует.

2/03/18 11:37  KsenijaОтправить письмо > SkrypkaAV    2/03/18 11:19Дерево
нормативки нет.
видимо надо еще и устав менять в таком случае, чтоб полномочия второй должности закрепить на случай отсутствия руководителя.

2/03/18 11:19  SkrypkaAVОтправить письмо > Ksenija    2/03/18 11:09Дерево
Мне видится, что нужен протокол общих сборов участников, только вопрос формулировки "Покласти обов`язки" или "призначити"? Плюс этими же сборами нужно решить вопрос с подписантом, чтобы инфа в ЭДР "светилась" Но опять-таки, нужно это все обосновать, а нормативки нет...

2/03/18 11:15  SkrypkaAVОтправить письмо > Ksenija    2/03/18 11:09Дерево
Ситуация в том, что директор в другой стране...(

2/03/18 11:14  SkrypkaAVОтправить письмо > kyivlegal    2/03/18 11:05Дерево
Директор в тяжелом состоянии в другой стране...

2/03/18 11:09  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    2/03/18 11:08Дерево
на и.о. я все же оставила бы доверенность от директора.

2/03/18 11:08  KsenijaОтправить письмо > SkrypkaAV    2/03/18 10:35Дерево
думаю большинство не усложняет проблему ( в т.ч. я): приказ на и.о., подписанный самим директором или директору возятся все документы на подпись.

2/03/18 11:05  kyivlegalОтправить письмо > SkrypkaAV    2/03/18 10:35Дерево
Директор сам не хоче підписати наказ ?

2/03/18 10:35  SkrypkaAVОтправить письмо   Дерево
Друзі, "шерстив" інтернет у тому числі і цей форум однозначної відповіді на питання не знайшов. Ситуація така: директор захворів, перебуває на лікарняному, тобто керівника немає, як уповноважити/призначити/ чи покласти обов`язки на заступника диретора тимчасово виконуючим обов`язки? В статуті це питання не врегульоване, посадової інструкції заступника немає. Логічно, що це питання повинно бути вирішене на зборах учасників підприємтсва, але що конкретно прописати в протоколі не ясно. КзОТ це петення не врегульовує, єдиним розясненням з цього приводу є лише допотопне "РАЗЪЯСНЕНИЕ от 29.12.65 г. N 30/39 О порядке оплаты временного заместительства". Друзі не знаю де почитати нормативку чи взагалі вона є. Можливо хтось стакався. Хелп!

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