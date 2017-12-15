Регресний позов страхової по автоцивільці

ч.4, ч.5 ст 82 нової редакції ЦПК я навів у першому пості. А тепер порівняйте зі ст. 61 ЦПКУ (до 15.12.17), особливо зверніть тут увагу на ч.3 в кінці: Стаття 61. Підстави звільнення від доказування 1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню. 2. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування. 3. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. 4. Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

2/03/18 13:32 restvil

Доброго дня. Є така ситуація.

Особа, яка винна в ДТП, з'їхала з місця аварії, щоб уникнути бійки, але не залишила місце ДТП і викликала поліцію. Пізніше (через 30 хвилин) повернулась і була присутньою на місці ДТП коли приїхав патруль. Поліція склала протокол, яким обвинувачено особу в ДТП та залишенні місця ДТП (ст.ст. 122-4, 124 КУпАП). Особа, не розуміючи наслідків, погодилась і підписала протокол. Суд визнав особу винною в цьому. Строк на апеляцію постанови сплинув рік назад. Страхова звернулась з цивільним позовом проти винної особи з регресною вимогою на суму виплаченого потерпілому відшкодування на підставі п. в) ст. 38 ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Підстава - залишення особою місця ДТП з посиланням на адмін.постанову, якою цей факт встановлений (ст. 61 ЦПКУ в редакції до 15.12.17).

З 15.12.17 діє ст. 82 ЦПКУ, якою встановлено:

...

4. Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.



5. Обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.



Тепер питання:

1. Чи може відповідач в такій ситуації самостійно спростувати встановлений в адмінсправі факт про своє залишення місця ДТП?

2. Якщо ні, то чи може це зробити інша особа (свідок ДТП), якого за клопотанням відповідача суд залучить до справи та опитає?

3. Якщо поліція фактично не проводила розшуку особи у зв'язку із залишенням місця ДТП (оскільки особа нікуди не зникала і приймала участь в оформленні ДТП), яким чином це можна довести? Зробити запит у відділ поліції, який складав протокол?



Буду вдячний за всі пропозиції та думки.



