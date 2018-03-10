Собственник оспаривает решение общего собрания осбб в суде

10/03/18 17:22 Bora2006

Доброй ночи, уважаемые форумчане! Разрешите представиться- я "молодой" не по возрасту, а по стажу председатель ОСМД. Не из вашего города. А из почти соседней области. Сразу хочу попросить у вас помощи-совета. 16 марта у меня суд. Один из собственников оспаривает решение общего собрания. Вот суть /длинная/: осбб существует давно. 8 лет уже. Дом новый. 102 собственника. Перед домом есть маленькая площадка, которая является крышей паркинга (дом построен над паркингом). Площадка маленькая-помещается всего семь машин ( размер приблизетельно 20мх20м). С самого начала просто договорились, что используем ее исключетельно как погрузочно-разгрузочную. Но это было, пока собственников было мало. Сейчас все квартиры проданы. Фактически проживают в 80. Остальное жилье либо вообще без ремонта, либо хозяева немпроживают. Несколько лет назад начались стычки ссоры по-поводу того, что определенная группа лиц, не купив места в паркинге, стали использовать эту площадку для стоянки своих авто. Отсюда стали возникать проблемы, что в ночное время к подъезду не могут подъехать скорые. Не говоря уже о пожарных автомобилях. Соответственно, на одном из собраний приняли решение запретить стоянку авто в ночное время. Естественно, никакой реакции. На следующем собрании постановили взыскивать штраф в размере 50 грн./ночь. Кто-то платил, но основные нарушители заявили, что осбб не имеет права налагать штрафы. И они правы. Еще через год юрист составил правила пожарной безопасности. Утвердили на собрании. И вот в квитанциях появилась графа" за нарушение правил пожарной безопасности" , что по сути опять явилось штрафом. В этом году на собрании объяснила собственникам, что крыша паркинга, которая используется под стоянку автомобилей, является собственностью всех совладельцев. И мы вправе устанавливать определенные правила. В протоколе это звучало так: з метою недопущення припон дрступу спецтранспорту, встановити внесок за користування спільною власністю в розмірі 50 грн./ніч. Провели письменный опрос. Из 102 проголосовали 79,из них 53 за, 19-против и 7-воздержались. Я сразу поняла, что вопрос не принят. Но потом меня переубедили, типа ведь необходимые 2/3 проголосовали? Проголосовали. Из них большинство -"за"? За. Так чего ты голову морочишь- решение принято. А теперь на нас подали в суд, т.к.голоса посчитаны неправильно. Я сразу хочу пояснить, что осбб в этих деньгих не нуждается. В смете их нет. Цель-освободить площадку ночью для скорых, и не дай Бог, доя пожарных машин. Сломала мозг, как отбиться в суде. Попытаюсь использовать следующую тактику: поскольку данный взнос не предусмотрен как обязательный платеж, используемый на содержание дома и территории, а направлен на побужление собственников исполнять свои обязанности, предусмотренные законом об осбб ( соблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности), правилами проживания в многоквартирном доме и др.нормативными актами, считаем необходимым отнести его к тем вопросам, для которых необходимо большинство голосов , а не 2/3. Прошу прощения за много букв, хочется еще много написать. А по сути: может быть подскажете тактику? Или что-то посоветуете? Заранее всем очень благодарна. Если с

