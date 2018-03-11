Отправка доказательств ответчику по новым кодексам заранее - зачем?

Более того, в ч.10 ст.79 КАСУ сделано уточнение по поводу доказательств, не поданных с вместе иском: "10. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не визначено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду...", в ч.9 ст.79 этого уточнения нет.

Какой экзамен, нормальная дискуссия. Ваша версия вполне разумна. Чтобы не затягивать процесс, чтобы доказательства, поданные после подачи иска, не были сюрпризом для ответчика, чтобы он не просил перенести заседание, вполне логично требование закона закона - заранее отправить ему копии этих доказательств. Но читаем букву закона: "Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються..." Доказательства, которые подаются вместе с иском - это доказательства или нет? Да, это доказательства. Значит, ч.9 ст.79 КАСУ их тоже касается. Когда судья примет решение не учитывать доказательства, не отправленные заранее ответчику, аргументировать "статьями КАСУ в их системной взаимосвязи" будет уже поздно. :)

В первом абзаце - общая норма, она не касается подачи иска. Истец подает доказы вместе с иском, в т.ч. для ответчика, ему потом суд высылает. А в дальнейшем - да, нужно предварительно высылать, если что-то новое будет.