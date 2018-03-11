Отправка доказательств ответчику по новым кодексам заранее - зачем?

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|11/03/18 14:14
rvist > Евгений Осычнюк
11/03/18 12:49
Более того, в ч.10 ст.79 КАСУ сделано уточнение по поводу доказательств, не поданных с вместе иском:
"10. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не визначено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду...",
в ч.9 ст.79 этого уточнения нет.
|11/03/18 13:05
rvist > Евгений Осычнюк
11/03/18 12:49
Какой экзамен, нормальная дискуссия.
Ваша версия вполне разумна. Чтобы не затягивать процесс, чтобы доказательства, поданные после подачи иска, не были сюрпризом для ответчика, чтобы он не просил перенести заседание, вполне логично требование закона закона - заранее отправить ему копии этих доказательств.
Но читаем букву закона: "Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються..."
Доказательства, которые подаются вместе с иском - это доказательства или нет? Да, это доказательства. Значит, ч.9 ст.79 КАСУ их тоже касается.
Когда судья примет решение не учитывать доказательства, не отправленные заранее ответчику, аргументировать "статьями КАСУ в их системной взаимосвязи" будет уже поздно. :)
|11/03/18 12:49
Евгений Осычнюк > rvist
11/03/18 11:34
Почитайте внимательно другие статьи КАСУ, в их системной взаимосвязи - и Вы тоже так решите. А мне экзамен устраивать не надо.
|11/03/18 11:34
rvist > Евгений Осычнюк
11/03/18 11:21
Евгений Осычнюк
Еще раз цитирую ч.9 ст.79 КАСУ:
"9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи."
Именно "заздалегідь надсилаються". Почему Вы решили, что это касается только доказательств, не подаваемых сразу с иском?
|11/03/18 11:21
Евгений Осычнюк > rvist
11/03/18 10:59
В первом абзаце - общая норма, она не касается подачи иска. Истец подает доказы вместе с иском, в т.ч. для ответчика, ему потом суд высылает. А в дальнейшем - да, нужно предварительно высылать, если что-то новое будет.
|11/03/18 10:59
rvist
В новых Кодексах появилась норма о необходимости отправки письменных доказательств ответчику заранее.
В частности ч.9 ст.79 КАСУ:
"9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними."
В тоже время ч.1 ст.161 КАСУ:
"1. До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті."
Кто-нибудь может объяснить зачем законодатель заставляет истца обеспечивать ответчика двумя комплектами приложений к иску - одним, присланным истцом, а второй - судом.
Вот получит ответчик сначала приложения к иску от меня. Но их же без самого иска читать бессмысленно.
Непонятно же, что каждый документ доказывает!
А попробуй один документ пропусти, не пошли ответчику, он и может и не рассматриваться вообще, хотя суду подан.
Зачем?