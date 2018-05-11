Тяжкая травма = несчастные случаи, которые повлекли тяжкие последствия?

|11/05/18 13:23
agent_747 > tankol
11/05/18 12:35
Вам вказане необхідно для чого? Для того щоб знати яке розслідування проводити, загальне чи спеціальне?
Моя Вам порада. Повідомляйте держпраці, ініціюйте проведення спец. розслідування. Держпраці ознайомиться з наданими вами матеріалами (в т.ч. мед довідка) і вирішить, відноситься цей НВ до тих які підлягають спец. розслідування чи ні.
Якщо так, то будуть далі розслідувати, якщо ні, то знімуть з обліку у себе цей випадок і будете проводити далі собі загальне розслідування.
|11/05/18 12:35
tankol
На предприятии произошел несчастный случай производственного характера. Пострадавший (1 человек) жив, но находится на лечении в медицинском учреждении.
На предприятии создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.
Не понимая степень тяжести понесенной травмы (нужно ли проводить специальное расследование или нет) комиссия направила в медицинское учреждение запрос о том, повлекла ли полученная работником травма тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего.
В соответствии с п. 36 Порядка проведения расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 30.11.2011г. № 1232 (далее - Порядок) <U>"Спеціальному розслідуванню підлягають:
...
нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.
...
Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості (z0902-07), затвердженого МОЗ.</U>
В соответствии с Классификатором распределения травм по степени тяжести, утвержденным приказом МОЗ Украины от 04.07.2007г. № 370 (далее - Классификатор):
<U>"2. За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і легкі.
...
3. До тяжких травм відносяться:
...
3.3. Травми, які призвели до тяжких наслідків:
- втрата зору, слуху, мови;
- втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції (при цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);
- психічні розлади;
- втрата репродуктивної здатності;
- невиправне понівечення обличчя.
...
6. Медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми дають на запит роботодавця та/або голови комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві лікарсько-експертні комісії (ЛЕК) лікувально-профілактичного закладу, де здійснюється лікування особи, що постраждала, в строк до 1 доби з моменту надходження запиту.</U>
Вроде-бы все просто и понятно - если медики ответят, что травма потерпевшего повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего, то мы прекращаем свое расследование и уведомляем территориальный орган Гоструда на предмет проведения специального расследования.
Но тут в дело включилась бюрократическая машина.
Медицинское учреждение сообщило в своем ответе, что полученная работником травма является тяжкой. В устном порядке медицинское учреждение сообщило, что какая-либо иная информация в ответе предоставлена не будет, т.к. это не предусмотрено ни п. 6 Классификатора, ни формой ответа.
На словах медики эмоционально утверждают, что такого ответа вполне достаточно и он всегда всех устраивал.
Таким образом комиссия по расследованию несчастного случая зашла в тупик - она имеет на руках ответ от медицинского учреждения о том, что травма тяжкая, но не имеет информацию о том, повлекла ли травма потерпевшего тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего.
В связи с вышеизложенным у меня вопрос к коллегам, которые сталкивались с практической стороной данного вопроса:
1. Отождествляются ли на практике слова "тяжкая травма" и "травма, которая повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего"?
2. Как в данной ситуации можно получить от медицинского учреждения "углубленную" информацию о том, что "травма не повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего"?