Тяжкая травма = несчастные случаи, которые повлекли тяжкие последствия?

11/05/18 12:35 tankol

На предприятии произошел несчастный случай производственного характера. Пострадавший (1 человек) жив, но находится на лечении в медицинском учреждении.

На предприятии создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.

Не понимая степень тяжести понесенной травмы (нужно ли проводить специальное расследование или нет) комиссия направила в медицинское учреждение запрос о том, повлекла ли полученная работником травма тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего.



В соответствии с п. 36 Порядка проведения расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением КМУ от 30.11.2011г. № 1232 (далее - Порядок) <U>"Спеціальному розслідуванню підлягають:

...

нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

...

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості (z0902-07), затвердженого МОЗ.</U>



В соответствии с Классификатором распределения травм по степени тяжести, утвержденным приказом МОЗ Украины от 04.07.2007г. № 370 (далее - Классификатор):

<U>"2. За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і легкі.

...

3. До тяжких травм відносяться:

...

3.3. Травми, які призвели до тяжких наслідків:

- втрата зору, слуху, мови;

- втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції (при цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);

- психічні розлади;

- втрата репродуктивної здатності;

- невиправне понівечення обличчя.

...

6. Медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми дають на запит роботодавця та/або голови комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві лікарсько-експертні комісії (ЛЕК) лікувально-профілактичного закладу, де здійснюється лікування особи, що постраждала, в строк до 1 доби з моменту надходження запиту.</U>



Вроде-бы все просто и понятно - если медики ответят, что травма потерпевшего повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего, то мы прекращаем свое расследование и уведомляем территориальный орган Гоструда на предмет проведения специального расследования.

Но тут в дело включилась бюрократическая машина.

Медицинское учреждение сообщило в своем ответе, что полученная работником травма является тяжкой. В устном порядке медицинское учреждение сообщило, что какая-либо иная информация в ответе предоставлена не будет, т.к. это не предусмотрено ни п. 6 Классификатора, ни формой ответа.

На словах медики эмоционально утверждают, что такого ответа вполне достаточно и он всегда всех устраивал.



Таким образом комиссия по расследованию несчастного случая зашла в тупик - она имеет на руках ответ от медицинского учреждения о том, что травма тяжкая, но не имеет информацию о том, повлекла ли травма потерпевшего тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего.



В связи с вышеизложенным у меня вопрос к коллегам, которые сталкивались с практической стороной данного вопроса:

1. Отождествляются ли на практике слова "тяжкая травма" и "травма, которая повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего"?

2. Как в данной ситуации можно получить от медицинского учреждения "углубленную" информацию о том, что "травма не повлекла тяжкие последствия, в т.ч. с возможной инвалидностью потерпевшего"?

