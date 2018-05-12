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13/05/18 17:20 Евгений Осычнюк > Black Jacket 13/05/18 14:36

Возможно. Но от киприота отднозначно нужно избавляться, в этом же Ваша главная проблема, если я правильно понял. А это можно сделать одновременно с реорганизацией, если "старому" уставу такой фортель не противоречит.



13/05/18 16:58 Mark-Don > Black Jacket 13/05/18 14:36

Уверен на 100 %, что стоит. Во всяком случае правила игры будут более понятны. И хотя новый закон "Об ООО и ОДО" содержит ряд проблемных вопросов, но при этом вносит ясность в очень многие вопросы, ответов на которые Вы в своем юрлице на сегодня не видите .



13/05/18 07:48 Евгений Осычнюк > Black Jacket 12/05/18 21:58

Вам нужно сделать следующее: 1) резидент Кипра должен продать свою долю нужному Вам лицу 2) после этого внести изменения в устав, приведя его в порядок 3) миноритарных участников теоретически можно "выдавить", если без этого нельзя, но сначала нужно выполнить п.1 и п.2. Пока Вы не избавитесь от киприота, проблемы со временем будут только нарастать.



12/05/18 21:58 Black Jacket > Mark-Don 12/05/18 20:26

Организационно - правовая форма собственности "наследства"- иностранное предприятие. Сам впервые столкнулся с таковой.

Ст. 117 Хозяйственного кодекса Украины определяет его как предприятие, действующее ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основе собственности иностранных физических и юридических лиц. У нас же - 20% владеют граждане Украины. Несостыковочка.

Сложность в том, что данная форма собственности не определена ЗУ как таковая. В управлении руководствуюсь Хозяйственным кодексом и законом Украины о режиме иностранного инвестирования.

Основная проблема всплывает при работе с банками. "Наследство" имеет множество банковских счетов, несколько валютных кредитов. Приходится объяснять, почему предприятие вопреки Закону иностранное, проходя при этом финансовый мониторинг (копают глубоко, т.к. Кипр - это красная тряпка для банков). В данном случае по каждому учредителю нужно собирать пакет документов, а 34 пакета раз за разом - это уже проблемка, ИМХО.





12/05/18 20:26 Mark-Don > Black Jacket 12/05/18 19:30

1. А что, уже есть такая "форма собственности", как "иностранное предприятие" ? Можно привести норму закона ?

А какая орг-правовая форма "наследства" ? Ведь это принципиальный вопрос.

2. А в чем собственно проблема и что нужно упрощать ? Есть множество предприятий с сотнями и тысячами участников или акционеров, но это не значит, что их нужно игнорировать. И в чем ваша "масса" неудобств ? Чем вам мешают миноритарные участники ? Чем и с чего это вдруг это усложняет управление компанией ?

Самое большое упрощение - это не игнорировать права как крупных, так и мелких участников и точно следовать нормам законодательства, регулирующим деятельность вашего "наследства".



