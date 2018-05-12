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|13/05/18 17:20
Евгений Осычнюк > Black Jacket
13/05/18 14:36
Возможно. Но от киприота отднозначно нужно избавляться, в этом же Ваша главная проблема, если я правильно понял. А это можно сделать одновременно с реорганизацией, если "старому" уставу такой фортель не противоречит.
|13/05/18 16:58
Mark-Don > Black Jacket
13/05/18 14:36
Уверен на 100 %, что стоит. Во всяком случае правила игры будут более понятны. И хотя новый закон "Об ООО и ОДО" содержит ряд проблемных вопросов, но при этом вносит ясность в очень многие вопросы, ответов на которые Вы в своем юрлице на сегодня не видите .
|13/05/18 14:36
Black Jacket > Евгений Осычнюк
13/05/18 07:48
Возможно, стоит реорганизовать в ООО? Как Вы считаете?
|13/05/18 07:48
Евгений Осычнюк > Black Jacket
12/05/18 21:58
Вам нужно сделать следующее: 1) резидент Кипра должен продать свою долю нужному Вам лицу 2) после этого внести изменения в устав, приведя его в порядок 3) миноритарных участников теоретически можно "выдавить", если без этого нельзя, но сначала нужно выполнить п.1 и п.2. Пока Вы не избавитесь от киприота, проблемы со временем будут только нарастать.
|12/05/18 21:58
Black Jacket > Mark-Don
12/05/18 20:26
Организационно - правовая форма собственности "наследства"- иностранное предприятие. Сам впервые столкнулся с таковой.
Ст. 117 Хозяйственного кодекса Украины определяет его как предприятие, действующее ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основе собственности иностранных физических и юридических лиц. У нас же - 20% владеют граждане Украины. Несостыковочка.
Сложность в том, что данная форма собственности не определена ЗУ как таковая. В управлении руководствуюсь Хозяйственным кодексом и законом Украины о режиме иностранного инвестирования.
Основная проблема всплывает при работе с банками. "Наследство" имеет множество банковских счетов, несколько валютных кредитов. Приходится объяснять, почему предприятие вопреки Закону иностранное, проходя при этом финансовый мониторинг (копают глубоко, т.к. Кипр - это красная тряпка для банков). В данном случае по каждому учредителю нужно собирать пакет документов, а 34 пакета раз за разом - это уже проблемка, ИМХО.
|12/05/18 20:26
Mark-Don > Black Jacket
12/05/18 19:30
1. А что, уже есть такая "форма собственности", как "иностранное предприятие" ? Можно привести норму закона ?
А какая орг-правовая форма "наследства" ? Ведь это принципиальный вопрос.
2. А в чем собственно проблема и что нужно упрощать ? Есть множество предприятий с сотнями и тысячами участников или акционеров, но это не значит, что их нужно игнорировать. И в чем ваша "масса" неудобств ? Чем вам мешают миноритарные участники ? Чем и с чего это вдруг это усложняет управление компанией ?
Самое большое упрощение - это не игнорировать права как крупных, так и мелких участников и точно следовать нормам законодательства, регулирующим деятельность вашего "наследства".
|12/05/18 19:30
Black Jacket
Доброго времени суток, коллеги! Прошу Вашего совета, дабы упростить себе жизнь. Ситуация следующая:
Работаю в холдинге. "В наследство" досталось иностранное предприятие (форма собственности), в котором около 80% владеет юридическое лицо - резидент Кипра, 10% физическое лицо (резидент Украины), остальными 10% владеют 32(!) физических лица (все резиденты Украины). Если быть точным - каждый имеет по 0,012857463892%
Ситуация такова, что уменьшить количество собственников путем купли-продажи долей невозможно. Товарищи хотят быть совладельцами, а не а бы кем и плюс ко всему являются партнерами большого босса). Как Вы понимаете, в управлении компанией это доставляет массу неудобств. Как бы Вы упростили ситуацию в данном случае?
Заранее большое спасибо!