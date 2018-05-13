Незаконне звільнення

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13/05/18 18:58 Варва > Marlboro! 13/05/18 18:46

Після того як отримаю наказ про звільнення, я вже не повинна виходити на роботу?



13/05/18 18:46 Marlboro! > Варва 13/05/18 18:37

Якщо ви отримаєте лист з пошти і там будуть документи про звільнення, то намалювати його заднім числом вже не вийде. А навіть якщо намалюють, то ці документи не будуть мати впливу якщо в роботодавця не буде доказів вашого з ними ознайомлення (чи спроб ознайомити з ними).

Подавайте лікарняні роботодавцю, подавайте позов про поновлення і стягнення середнього заробітку, а там вже буде далі видно по ситуації.

Вони можуть змінити дату звільнення, але не факт, що зроблять це. Який сенс додумувати наперед те, впевненості в чому зараз немає.

Ви в будь-якому разі зможете стягнути середній заробіток з дати звільнення по дату коли вони щонайменше отримають лікарняні.



13/05/18 18:37 Варва > Marlboro! 13/05/18 18:15

Тоді як краще? На роботу не виходити? А захист будувати на тому, що не було письмового попередження за три дні та жодних підстав визнати мене такою, що не пройшла випробувальний термін? А про лікарняний як другим планом зазначати? Хвилююся за те, що написавши все це в позові, фірма ці всі документи намалює вже заднім числом... Мета моїх дій - стягнути якомога більше сер. заробітку. Скоро лікарняний буду закривати, тому не знаю як діяти та як будувати захист?



13/05/18 17:22 Варва > Marlboro! 13/05/18 16:59

А чи не зможуть на фірмі маючи мої лікарняні самостійно скасувати наказ про звільнення та перенести мені дату звільнення на той день, коли я вже не буду на лікарняному? Думаю вони не схочуть, щоб я у них працювала. Тоді вийде, що у мене не буде підстав подавати позов та стягувати моральну шкоду? Я думала, що лікарняні в даному випадку маю подавати до суду так як я вже звільнена?



13/05/18 16:59 Marlboro! > Варва 13/05/18 14:04

Передати лікарняні треба. Можна надіслати поштою з описом і повідомленням.

В описі обовязково треба вказати, що надсилаєте саме оригінали лікарняних. Плюс довідку ОК-7 в оригіналі теж треба з лікарняними надіслати (попередньо зробивши собі ксерокопію).

В довідці треба що пенсійний вказав інформацію за 10 останніх років.



По довідці при подачі позову ви також порахуєте середній заробіток за час прогулу.



13/05/18 14:04 Варва > Marlboro! 13/05/18 13:56

А чи потрібно мені приходити на фірму та приносити лікарняні? Як бути з трудовою прийти особисто забрати чи просити, щоб направили поштою? Йти до них не має бажання.Дякую.



13/05/18 13:56 Marlboro! > Варва 13/05/18 13:11

Згідно п.11 ч.1 ст.40 КЗПП звільнення в звязку з непроходженням випробування відноситься до звільнення за ініціативою роботодавця, а отже провести його під час перебування на лікарняному неможливо.

Крім цього стаття 28 КЗПП встановлює додатковий порядок звільнення в такому випадку.



Треба забрати лист з пошти. Також треба отримати в пенсійному фонді довідку ОК-7 після 20 числа місяця наступного за місяцем звільнення.

Після цього можна подавати позов про поновлення.

