Незаконне звільнення

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|13/05/18 19:07
Marlboro! > Варва
13/05/18 18:58
Не повинні
|13/05/18 18:58
Варва > Marlboro!
13/05/18 18:46
Після того як отримаю наказ про звільнення, я вже не повинна виходити на роботу?
|13/05/18 18:46
Marlboro! > Варва
13/05/18 18:37
Якщо ви отримаєте лист з пошти і там будуть документи про звільнення, то намалювати його заднім числом вже не вийде. А навіть якщо намалюють, то ці документи не будуть мати впливу якщо в роботодавця не буде доказів вашого з ними ознайомлення (чи спроб ознайомити з ними).
Подавайте лікарняні роботодавцю, подавайте позов про поновлення і стягнення середнього заробітку, а там вже буде далі видно по ситуації.
Вони можуть змінити дату звільнення, але не факт, що зроблять це. Який сенс додумувати наперед те, впевненості в чому зараз немає.
Ви в будь-якому разі зможете стягнути середній заробіток з дати звільнення по дату коли вони щонайменше отримають лікарняні.
|13/05/18 18:37
Варва > Marlboro!
13/05/18 18:15
Тоді як краще? На роботу не виходити? А захист будувати на тому, що не було письмового попередження за три дні та жодних підстав визнати мене такою, що не пройшла випробувальний термін? А про лікарняний як другим планом зазначати? Хвилююся за те, що написавши все це в позові, фірма ці всі документи намалює вже заднім числом... Мета моїх дій - стягнути якомога більше сер. заробітку. Скоро лікарняний буду закривати, тому не знаю як діяти та як будувати захист?
|13/05/18 18:15
Marlboro! > Варва
13/05/18 17:22
|13/05/18 17:22
Варва > Marlboro!
13/05/18 16:59
А чи не зможуть на фірмі маючи мої лікарняні самостійно скасувати наказ про звільнення та перенести мені дату звільнення на той день, коли я вже не буду на лікарняному? Думаю вони не схочуть, щоб я у них працювала. Тоді вийде, що у мене не буде підстав подавати позов та стягувати моральну шкоду? Я думала, що лікарняні в даному випадку маю подавати до суду так як я вже звільнена?
|13/05/18 16:59
Marlboro! > Варва
13/05/18 14:04
Передати лікарняні треба. Можна надіслати поштою з описом і повідомленням.
В описі обовязково треба вказати, що надсилаєте саме оригінали лікарняних. Плюс довідку ОК-7 в оригіналі теж треба з лікарняними надіслати (попередньо зробивши собі ксерокопію).
В довідці треба що пенсійний вказав інформацію за 10 останніх років.
По довідці при подачі позову ви також порахуєте середній заробіток за час прогулу.
|13/05/18 14:04
Варва > Marlboro!
13/05/18 13:56
А чи потрібно мені приходити на фірму та приносити лікарняні? Як бути з трудовою прийти особисто забрати чи просити, щоб направили поштою? Йти до них не має бажання.Дякую.
|13/05/18 13:56
Marlboro! > Варва
13/05/18 13:11
Згідно п.11 ч.1 ст.40 КЗПП звільнення в звязку з непроходженням випробування відноситься до звільнення за ініціативою роботодавця, а отже провести його під час перебування на лікарняному неможливо.
Крім цього стаття 28 КЗПП встановлює додатковий порядок звільнення в такому випадку.
Треба забрати лист з пошти. Також треба отримати в пенсійному фонді довідку ОК-7 після 20 числа місяця наступного за місяцем звільнення.
Після цього можна подавати позов про поновлення.
|13/05/18 13:11
Варва
Доброго дня! Ситуація наступна. Влаштувалась на роботу та пропрацювавши два тижні, потрапила в аварію та знаходжусь в лікарні. В той же день зателефонувала на роботу та попередила, що в лікарні. Директор був дуже злий та сказав, що фірма не буде тримати хворого працівника та вони мене звільнять як таку, що не пройшла випробувальний термін( при прийомі підписала на 1 міс. в наказі). В той же день фірма видала наказ про звільнення та відправила його мені поштою. Телефонувала в бухгалтерію, вони підтвердили що звільнена та розрахунок проведено. Що робити з тим листом, що лежить на почті - забирати та подавати в суд через місяць? Як реально покарати фірму, бо дуже неприємно, що так підставили?