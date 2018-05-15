Возмещение вреда

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|15/05/18 18:05
Паливода > Marlboro!
15/05/18 17:50
Так, загалом за ст. 130 КЗпП умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: 1) пряма дійсна шкода; 2) протиправна поведінка працівника; 3) вина в діях чи бездіяльності працівника; 4) прямий причинний зв'язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала.
А згідно ст. 138 КЗпП, для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 цього Кодексу.
|15/05/18 17:50
Marlboro! > Паливода
15/05/18 17:43
Не знаю в КЗПП таких норм. Можливо так слідує з якоїсь судової практики, але не безпосередньо із закону.
|15/05/18 17:43
Паливода > Marlboro!
15/05/18 17:33
Та в трудовому праві, якщо не помиляюсь, навпаки, роботодавцю потрібно доводити вину працівника.
|15/05/18 17:41
kezkez12 > Паливода
15/05/18 17:31
Вне рабочее время он должен гореть на строй площадке или на стоянке предприятия, а не у кого то дома. Самое главное, что он не находился где ему положено и это произошло по вине работника,а далее то ли сам он его спалил то ли еще кто-то . Не наш вопрос
|15/05/18 17:33
Marlboro! > Паливода
15/05/18 17:31
По закону вина презюмується. Відсутність вини має доказати відповідач. Позивач її не повинен доказувати.
|15/05/18 17:31
Паливода > kezkez
15/05/18 12:43
Кажете що трапилася пожежа, техніка згоріла. А з чиєї вини трапилася пожежа - невідомо. Може сусідка смолоскип метнула у подвір"я. Пожежників викликали, акт про причини пожежі складали. Може той трактор був несправний з самого початку і пожежа трапилася внаслідок несправності, тільки вже після робочого часу.
|15/05/18 17:12
Marlboro! > kezkez
15/05/18 16:22
Можна й простіше: "7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків".
І навіть більше того, формально поза робочим часом між підприємством і фізичною особою вже будуть не трудові відносини, а отже і норми КЗПП не застосовуються, натомість регулюються в звичайному порядку Цивільним кодексом.
|15/05/18 17:05
kezkez > kezkez
15/05/18 17:05
Трактор арендован предприятием у другого предприятия.
|15/05/18 17:05
kezkez > ОК АКА Олюня
15/05/18 16:58
Это арендованный по договору трактор, на котором работник капал траншею, на объекте заказчика. Вместо того чтобы в пятницу оставить его на строй площадке (заказчика, там оставляют всю технику на выходные) он на нем уехал домой, чтобы на выходных похалтурить, а в понедельник вернуться на нем обратно на площадку для выполнения дальнейших работ.
Есть приказ о том, что он закрепляется за трактором для его эксплуатации.
|15/05/18 16:58
ОК АКА Олюня > kezkez
15/05/18 16:22
как оформлена передача работнику и вынос с территории предприятия оборудования?
|15/05/18 16:22
kezkez > Паливода
15/05/18 15:55
Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
Ст.289 КК Незаконне заволодіння ТЗ.
Он вне рабочее время без разрешения руководства, использовал технику в собственных нуждах
|15/05/18 15:55
Паливода > kezkez
15/05/18 12:43
А чому Ви вирішили, що цей працівник взагалі має нести повну матеріальну відповідальність?
|15/05/18 13:25
Ksenija > kezkez
15/05/18 12:43
если подстраховаться - можно и договором займа. а так получается украл - заявление в полицию.
|15/05/18 12:43
kezkez
Работник после выполнения работ не вернул технику на место постоянной дислокации, решил использовать ее дома в личных целях руководство не проинформировал. Впоследствии у работника дома случился пожар техника сгорела. Какая последовательность действий в такой ситуации, чтобы потом последний возместил ущерб?
Ничего не приходит в голову, писать заявление в полицию по ст. 289 УК Украины, или по КЗОТУ возмещение вреда (полная мат. ответственность)? Писать акт расследования, отбирать от него пояснения?
У кого какие мысли, подскажите? Работник готов возместить стоимость техники в будущем,но надо подстраховаться на случай если он передумает.