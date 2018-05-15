Возмещение вреда

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15/05/18 18:05 Паливода > Marlboro! 15/05/18 17:50

Так, загалом за ст. 130 КЗпП умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: 1) пряма дійсна шкода; 2) протиправна поведінка працівника; 3) вина в діях чи бездіяльності працівника; 4) прямий причинний зв'язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала.

А згідно ст. 138 КЗпП, для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 цього Кодексу.





15/05/18 17:50 Marlboro! > Паливода 15/05/18 17:43

Не знаю в КЗПП таких норм. Можливо так слідує з якоїсь судової практики, але не безпосередньо із закону.



15/05/18 17:43 Паливода > Marlboro! 15/05/18 17:33

Та в трудовому праві, якщо не помиляюсь, навпаки, роботодавцю потрібно доводити вину працівника.



15/05/18 17:41 kezkez12 > Паливода 15/05/18 17:31

Вне рабочее время он должен гореть на строй площадке или на стоянке предприятия, а не у кого то дома. Самое главное, что он не находился где ему положено и это произошло по вине работника,а далее то ли сам он его спалил то ли еще кто-то . Не наш вопрос



15/05/18 17:33 Marlboro! > Паливода 15/05/18 17:31

По закону вина презюмується. Відсутність вини має доказати відповідач. Позивач її не повинен доказувати.



15/05/18 17:31 Паливода > kezkez 15/05/18 12:43

Кажете що трапилася пожежа, техніка згоріла. А з чиєї вини трапилася пожежа - невідомо. Може сусідка смолоскип метнула у подвір"я. Пожежників викликали, акт про причини пожежі складали. Може той трактор був несправний з самого початку і пожежа трапилася внаслідок несправності, тільки вже після робочого часу.



15/05/18 17:12 Marlboro! > kezkez 15/05/18 16:22

Можна й простіше: "7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків".

І навіть більше того, формально поза робочим часом між підприємством і фізичною особою вже будуть не трудові відносини, а отже і норми КЗПП не застосовуються, натомість регулюються в звичайному порядку Цивільним кодексом.



15/05/18 17:05 kezkez > ОК АКА Олюня 15/05/18 16:58

Это арендованный по договору трактор, на котором работник капал траншею, на объекте заказчика. Вместо того чтобы в пятницу оставить его на строй площадке (заказчика, там оставляют всю технику на выходные) он на нем уехал домой, чтобы на выходных похалтурить, а в понедельник вернуться на нем обратно на площадку для выполнения дальнейших работ.

Есть приказ о том, что он закрепляется за трактором для его эксплуатации.





15/05/18 16:22 kezkez > Паливода 15/05/18 15:55

Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

Ст.289 КК Незаконне заволодіння ТЗ.



Он вне рабочее время без разрешения руководства, использовал технику в собственных нуждах



15/05/18 15:55 Паливода > kezkez 15/05/18 12:43

А чому Ви вирішили, що цей працівник взагалі має нести повну матеріальну відповідальність?



15/05/18 13:25 Ksenija > kezkez 15/05/18 12:43

если подстраховаться - можно и договором займа. а так получается украл - заявление в полицию.

