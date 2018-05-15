Нет записи в Реестре о разводе

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|15/05/18 20:11
Иван 2018 > Ksenija
15/05/18 16:53
А если она скажет, приходите завтра, будет готов, приду завтра - официальный отказ не готов и так они могут кормить завтраками до упора. Что делать? Чем аргументировать или оставить в канцелярии заявление, которое зарегистрировать нужно или как? Чтобы их обязать оформить отказ о регистрации брака?
|15/05/18 19:39
Евгений Осычнюк > Иван 2018
15/05/18 16:26
Правовой механизм в подобных случаях - установление факта в судебном порядке, но это индивидуальная работа для специалиста, на форуме не помогут. И по моему личному опыту - актовые записи были внесены все, даже времен СССР, и в т.ч. на территории ОРДЛО (во всяком случае, с Луганском проблем пока не было).
|15/05/18 16:53
Ksenija > Иван 2018
15/05/18 16:26
еще на 15-45 оставьте обращение о том, что Вам отказали в регистрации брака по причине отсутствия записи о Вашем расторжении брака при том, что такая запись о бывшей жене есть.
|15/05/18 16:51
Ksenija > Иван 2018
15/05/18 16:26
письменный ответ попроситt/
в ЗАГСе Киева.
надо принять Закон, по которому тому, кто просит в лапу, можно сходу влепить в морду.
|15/05/18 16:26
Иван 2018 > Иван 2018
15/05/18 16:19
Дочитался до того, что выход такой: обращаться в ЗАГС, где оформляли развод и просить о восстановлении актовой записи о расторжении брака и её дополнении. Но, Свердловск - не подконтрольная территория Украины, ЗАГС не переехал на территорию Украины, а остался там. Если даже и получу какую-то бумажонку (хотя даже не представляю, как), то она в Киеве будет не дейстивтельна, т.к. печати будут ЛНР.
|15/05/18 16:19
Иван 2018 > Евгений Осычнюк
15/05/18 16:10
А мне ничего не дали....))) сказали, гуляй, Ваня)))
|15/05/18 16:18
Иван 2018 > Евгений Осычнюк
15/05/18 16:10
или № акта...сейчас точно не скажу...т.к. сразу уехал по работе
|15/05/18 16:18
Иван 2018 > Евгений Осычнюк
15/05/18 16:10
Дали № иска*
|15/05/18 16:17
Иван 2018 > Ksenija
15/05/18 16:03
Не знаю точно, просто был в шоке от сказанного. Помню, что показали 2 графы в компе, внизу она - все графы заполнены, вверху я, где пустая ячейка. Что за графы - мне ж никто не сказал. Дали 3 иска и сказали:"...дело дохлое, 1996 г. - это архивы, а ЗАГС в зоне АТО, в общем, нужно в суд и там годами будут искать, что делать - не знает..." - так сказала регистраторша в центральном ЗАГС Киева.
|15/05/18 16:10
Евгений Осычнюк > Иван 2018
15/05/18 15:06
|15/05/18 16:03
Ksenija > Иван 2018
15/05/18 15:06
так не бывает записи о бывшей жене, бывает запись о том, что был факт выдачи ей документа о расторжении брака. так? этого достаточно, чтоб считать Вас разведенным. Вам отказали в принятии заявления о вступлении в брак? письменный ответ попросите.
|15/05/18 15:06
Иван 2018
Здравствуйте. Брак был в 1993 г. в Свердловске, Луганской области. Оба украинцы. Я жил и работал в России (военный) и в 1994 г. принял гражданство РФ. В 1996 г. решили развестись. Детей нет. По приезду в очередной раз домой, написал в РАГСе заявление о том, что претензий на развод не имею. И сразу уехал, т.к. временем не располагал. Больше никаких док-в о разводе нет. Бывшая жена сейчас замужем. В 2004 г. принял гражданство Украины, прописан в Свердловском районе. Решил жениться в 2017 г. По приходу в ЗАГС оказалось, что в Реестре запись о бывшей жене есть, что разведена, а обо мне пусто. Около 8 лет живу в Киеве, Свердловск (место прописки)- зона АТО. Поехать туда не могу. Доверенных лиц нет. Как быть?