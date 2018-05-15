Нет записи в Реестре о разводе



Сортировать по времени сообщений [ ]



15/05/18 20:11 Иван 2018 > Ksenija 15/05/18 16:53

А если она скажет, приходите завтра, будет готов, приду завтра - официальный отказ не готов и так они могут кормить завтраками до упора. Что делать? Чем аргументировать или оставить в канцелярии заявление, которое зарегистрировать нужно или как? Чтобы их обязать оформить отказ о регистрации брака?



15/05/18 19:39 Евгений Осычнюк > Иван 2018 15/05/18 16:26

Правовой механизм в подобных случаях - установление факта в судебном порядке, но это индивидуальная работа для специалиста, на форуме не помогут. И по моему личному опыту - актовые записи были внесены все, даже времен СССР, и в т.ч. на территории ОРДЛО (во всяком случае, с Луганском проблем пока не было).



15/05/18 16:53 Ksenija > Иван 2018 15/05/18 16:26

еще на 15-45 оставьте обращение о том, что Вам отказали в регистрации брака по причине отсутствия записи о Вашем расторжении брака при том, что такая запись о бывшей жене есть.



15/05/18 16:51 Ksenija > Иван 2018 15/05/18 16:26

письменный ответ попроситt/

в ЗАГСе Киева.

надо принять Закон, по которому тому, кто просит в лапу, можно сходу влепить в морду.



15/05/18 16:26 Иван 2018 > Иван 2018 15/05/18 16:19

Дочитался до того, что выход такой: обращаться в ЗАГС, где оформляли развод и просить о восстановлении актовой записи о расторжении брака и её дополнении. Но, Свердловск - не подконтрольная территория Украины, ЗАГС не переехал на территорию Украины, а остался там. Если даже и получу какую-то бумажонку (хотя даже не представляю, как), то она в Киеве будет не дейстивтельна, т.к. печати будут ЛНР.



15/05/18 16:17 Иван 2018 > Ksenija 15/05/18 16:03

Не знаю точно, просто был в шоке от сказанного. Помню, что показали 2 графы в компе, внизу она - все графы заполнены, вверху я, где пустая ячейка. Что за графы - мне ж никто не сказал. Дали 3 иска и сказали:"...дело дохлое, 1996 г. - это архивы, а ЗАГС в зоне АТО, в общем, нужно в суд и там годами будут искать, что делать - не знает..." - так сказала регистраторша в центральном ЗАГС Киева.



15/05/18 16:03 Ksenija > Иван 2018 15/05/18 15:06

так не бывает записи о бывшей жене, бывает запись о том, что был факт выдачи ей документа о расторжении брака. так? этого достаточно, чтоб считать Вас разведенным. Вам отказали в принятии заявления о вступлении в брак? письменный ответ попросите.

