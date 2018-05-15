Перевірка підпису керівника контрагента на договорі?

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15/05/18 17:52 Добрый вечер > ОК АКА Олюня 15/05/18 17:13

Извиняюсь. Действительно не "Илифа", а "Ильфа". Или Вы мадам предлагаете мне записать во флуд Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберга? ( он же Ильф)



...смотрите, а то будет как с консулом в Гамбурге.



15/05/18 17:16 Ksenija > Fewchue 15/05/18 15:26

печать в договоре ничего и раньше не решала. надо, чтоб юрлицо каким-то действием подтвердило правоотношение.



15/05/18 17:04 Добрый вечер > Fewchue 15/05/18 15:26

"Доброго дня! Як відомо, зараз не треба ставити печатку на договорах, достатньо підпису уповноважених осіб." (с)

Добрый вечер. Как известно, сейчас ( как минимум уже лет 50) договора могут быть и без подписи. См.ст.207 ЦК

Как обезопасить себя? Читайте Илифа и Петрова: Вначале деньги, а потом стулья.

...и можно обойтись без подписей-печатей.



15/05/18 16:13 dkl > Евгений Осычнюк 15/05/18 16:05

Згоден, що зі 100% перебільшення. я мав на увазі, что максимально достровірний спосіб - експертиза. з приводу підпису у присутності, це далеко не завжди можливо. Особливо, якщо контрагенти з різних міст. Мені як раз здається простіше попросити контрагента вислати електронкою скан копію директора, ніж вимагати його приїхати особисто для підпису



15/05/18 16:05 Евгений Осычнюк > Fewchue 15/05/18 15:26

Єдиний вихід - вимагати підписання особисто директором в присутності контрагента. І щоб біля підпису директор власноруч написав ПІБ повністю 9це буде достатнім матеріалом для експертизи).



15/05/18 16:02 Евгений Осычнюк > dkl 15/05/18 15:29

Це Ви щодо 100% дещо загнули. Наприклад, відтиск копії печатки, зробленої із застосуванням сучасних технологій, може менше відрізнятись від оригіналу, чим декілька відтисків самого оригіналу, зроблених в різних умовах. З підписами ситуація ще гірше, особливо якщо підпис спрощений. І де Ви візьмете копію паспорту директора, цікаво?



15/05/18 15:29 dkl > Fewchue 15/05/18 15:26

Нічого, крім співставлення підпису із підписом тієї ж особи на аналогічних документах, а також із копією паспорту директора, яку Ви можете попросити у контрагента, тут порадити не можна. Насправді, з печаткою те ж саме. Її теж запросто можно підробити. І в тому, і в тому випадку на 100% може визначити лише судова експертиза.

