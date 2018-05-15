 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Трансформация завода в культурный хаб: с чего начать?
Судова реформа: якісні зміни судової гілки влади чи косметичний ремонт?
Микола Джига, якого всі щиро шанують
Витрати на правову допомогу – різна позиція
Принцип «обізнаності», «обачливості» у податкових спорах: сучасні тенденції
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Перевірка підпису керівника контрагента на договорі?
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/05/18 17:52  Добрый вечер > ОК АКА Олюня    15/05/18 17:13Дерево
Извиняюсь. Действительно не "Илифа", а "Ильфа". Или Вы мадам предлагаете мне записать во флуд Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберга? ( он же Ильф)

...смотрите, а то будет как с консулом в Гамбурге.

15/05/18 17:16  KsenijaОтправить письмо > Fewchue    15/05/18 15:26Дерево
печать в договоре ничего и раньше не решала. надо, чтоб юрлицо каким-то действием подтвердило правоотношение.

15/05/18 17:14  KsenijaОтправить письмо > Добрый вечер    15/05/18 17:04Дерево
и с деньгами можно попасть впросак, если акт потом не подпишут.

15/05/18 17:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Добрый вечер    15/05/18 17:04Дерево
у нас нет литературной ветки в форумах, но есть форум флудеров (перечень форумов слева на мониторе)

15/05/18 17:04  Добрый вечер > Fewchue    15/05/18 15:26Дерево
"Доброго дня! Як відомо, зараз не треба ставити печатку на договорах, достатньо підпису уповноважених осіб." (с)
Добрый вечер. Как известно, сейчас ( как минимум уже лет 50) договора могут быть и без подписи. См.ст.207 ЦК
Как обезопасить себя? Читайте Илифа и Петрова: Вначале деньги, а потом стулья.
...и можно обойтись без подписей-печатей.

15/05/18 16:13  dkl > Евгений Осычнюк    15/05/18 16:05Дерево
Згоден, що зі 100% перебільшення. я мав на увазі, что максимально достровірний спосіб - експертиза. з приводу підпису у присутності, це далеко не завжди можливо. Особливо, якщо контрагенти з різних міст. Мені як раз здається простіше попросити контрагента вислати електронкою скан копію директора, ніж вимагати його приїхати особисто для підпису

15/05/18 16:05  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Fewchue    15/05/18 15:26Дерево
Єдиний вихід - вимагати підписання особисто директором в присутності контрагента. І щоб біля підпису директор власноруч написав ПІБ повністю 9це буде достатнім матеріалом для експертизи).

15/05/18 16:02  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > dkl    15/05/18 15:29Дерево
Це Ви щодо 100% дещо загнули. Наприклад, відтиск копії печатки, зробленої із застосуванням сучасних технологій, може менше відрізнятись від оригіналу, чим декілька відтисків самого оригіналу, зроблених в різних умовах. З підписами ситуація ще гірше, особливо якщо підпис спрощений. І де Ви візьмете копію паспорту директора, цікаво?

15/05/18 15:29  dkl > Fewchue    15/05/18 15:26Дерево
Нічого, крім співставлення підпису із підписом тієї ж особи на аналогічних документах, а також із копією паспорту директора, яку Ви можете попросити у контрагента, тут порадити не можна. Насправді, з печаткою те ж саме. Її теж запросто можно підробити. І в тому, і в тому випадку на 100% може визначити лише судова експертиза.

15/05/18 15:26  Fewchue   Дерево
Доброго дня! Як відомо, зараз не треба ставити печатку на договорах, достатньо підпису уповноважених осіб.
Але я знаю кілька випадків, коли співробітники надавали договір, підписаний невідомою особою, яка або намагалася підробити підпис директора, або взагалі ставила довільний підпис.

Як можна убезпечити свою компанію від такого? Як ви перевіряєте, чи то насправді директор (уповноважена особа) контрагента підписав договір?

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Израиль выслал из страны консула Турции в Иерусалиме
Парламент Шотландии не поддержал законопроект о Brexit
ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и еще троих членов Ассамблеи
Оккупанты хотят 1 октября открыть Керченский мост для грузовиков
Вышинскому сообщили о подозрении
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.