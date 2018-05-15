Перевірка підпису керівника контрагента на договорі?

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|15/05/18 17:52
Добрый вечер > ОК АКА Олюня
15/05/18 17:13
Извиняюсь. Действительно не "Илифа", а "Ильфа". Или Вы мадам предлагаете мне записать во флуд Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберга? ( он же Ильф)
...смотрите, а то будет как с консулом в Гамбурге.
|15/05/18 17:16
Ksenija > Fewchue
15/05/18 15:26
печать в договоре ничего и раньше не решала. надо, чтоб юрлицо каким-то действием подтвердило правоотношение.
|15/05/18 17:14
Ksenija > Добрый вечер
15/05/18 17:04
и с деньгами можно попасть впросак, если акт потом не подпишут.
|15/05/18 17:13
ОК АКА Олюня > Добрый вечер
15/05/18 17:04
у нас нет литературной ветки в форумах, но есть форум флудеров (перечень форумов слева на мониторе)
|15/05/18 17:04
Добрый вечер > Fewchue
15/05/18 15:26
"Доброго дня! Як відомо, зараз не треба ставити печатку на договорах, достатньо підпису уповноважених осіб." (с)
Добрый вечер. Как известно, сейчас ( как минимум уже лет 50) договора могут быть и без подписи. См.ст.207 ЦК
Как обезопасить себя? Читайте Илифа и Петрова: Вначале деньги, а потом стулья.
...и можно обойтись без подписей-печатей.
|15/05/18 16:13
dkl > Евгений Осычнюк
15/05/18 16:05
Згоден, що зі 100% перебільшення. я мав на увазі, что максимально достровірний спосіб - експертиза. з приводу підпису у присутності, це далеко не завжди можливо. Особливо, якщо контрагенти з різних міст. Мені як раз здається простіше попросити контрагента вислати електронкою скан копію директора, ніж вимагати його приїхати особисто для підпису
|15/05/18 16:05
Евгений Осычнюк > Fewchue
15/05/18 15:26
Єдиний вихід - вимагати підписання особисто директором в присутності контрагента. І щоб біля підпису директор власноруч написав ПІБ повністю 9це буде достатнім матеріалом для експертизи).
|15/05/18 16:02
Евгений Осычнюк > dkl
15/05/18 15:29
Це Ви щодо 100% дещо загнули. Наприклад, відтиск копії печатки, зробленої із застосуванням сучасних технологій, може менше відрізнятись від оригіналу, чим декілька відтисків самого оригіналу, зроблених в різних умовах. З підписами ситуація ще гірше, особливо якщо підпис спрощений. І де Ви візьмете копію паспорту директора, цікаво?
|15/05/18 15:29
dkl > Fewchue
15/05/18 15:26
Нічого, крім співставлення підпису із підписом тієї ж особи на аналогічних документах, а також із копією паспорту директора, яку Ви можете попросити у контрагента, тут порадити не можна. Насправді, з печаткою те ж саме. Її теж запросто можно підробити. І в тому, і в тому випадку на 100% може визначити лише судова експертиза.
|15/05/18 15:26
Fewchue
Доброго дня! Як відомо, зараз не треба ставити печатку на договорах, достатньо підпису уповноважених осіб.
Але я знаю кілька випадків, коли співробітники надавали договір, підписаний невідомою особою, яка або намагалася підробити підпис директора, або взагалі ставила довільний підпис.
Як можна убезпечити свою компанію від такого? Як ви перевіряєте, чи то насправді директор (уповноважена особа) контрагента підписав договір?