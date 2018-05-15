Строк притягнення до дисциплінарної відповідальності при вчиненні злочину



Сортировать по времени сообщений [ ]



15/05/18 19:01 Fight Club > zavgar 15/05/18 15:36

Шо, опять коллегия в окружном что-то не поделила )



Ви ж дійсно, притягуєте працівника до дисциплінарної відповідальності не за нанесення легких тілесних ушкоджень (тоді дійсно потрібне досудове розслідування), а за порушення трудової дисципліни, за порушення внутрішнього трудового порядку, порушення трудових обовязків.











15/05/18 17:10 Marlboro! > zavgar 15/05/18 17:05

Ха, ну так це різні випадки:

1) притягнення до дисциплінарки за драку;

2) притягнення за вчинення злочину.



Якщо працівник дасть підзатильника директору, то Ви ж не будете чекати вироку суду? Хоча формально це та ж драка.



15/05/18 17:08 Marlboro! > zavgar 15/05/18 16:13

Не зрозумів відповідь. Без слідчого чи суду Ви не зможете доказати чи обгрунтувати факт драки?



15/05/18 17:05 zavgar > ОК АКА Олюня 15/05/18 17:01

Судді так не думають:

"Діючим Кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за спричинення легких тілесних ушкоджень у статті - 125. Для доказування вини особи, яка спричинила такі ушкодження, законодавчо передбачений порядок проведення досудового та судового розслідування. Цей порядок не може бути підмінений службовим розслідуванням."



15/05/18 16:00 Marlboro! > zavgar 15/05/18 15:36

Для притягнення до дисциплінарної відповідальності не потрібне притягнення до криміналу. Що саме, по Вашому, може зясувати тільки слідчий? Якщо слідчий не скаже, що драка була, то її не було?



Дисциплінарка за побої - це фактова відповідальність; встановити, констатувати і довести це порушення можливо одразу після його вчинення незалежно від притягнення до криміналу.

Обставини, за яких побої набувають статусу злочину (ступінь шкоди, мотиви, обтяжуючі обставини, етс), не мають значення при притягнення до дисциплінарки.

