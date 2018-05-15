Строк притягнення до дисциплінарної відповідальності при вчиненні злочину

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|15/05/18 19:01
Fight Club > zavgar
15/05/18 15:36
Шо, опять коллегия в окружном что-то не поделила )
Ви ж дійсно, притягуєте працівника до дисциплінарної відповідальності не за нанесення легких тілесних ушкоджень (тоді дійсно потрібне досудове розслідування), а за порушення трудової дисципліни, за порушення внутрішнього трудового порядку, порушення трудових обовязків.
|15/05/18 17:11
ОК АКА Олюня > zavgar
15/05/18 17:05
при чем тут одно к другому?
|15/05/18 17:10
ОК АКА Олюня > zavgar
15/05/18 17:05
блин, он не работал, а дрался сам и отвлекал от работы других. средние, легкие, тяжелые побои - по барабану.
|15/05/18 17:10
Marlboro! > zavgar
15/05/18 17:05
Ха, ну так це різні випадки:
1) притягнення до дисциплінарки за драку;
2) притягнення за вчинення злочину.
Якщо працівник дасть підзатильника директору, то Ви ж не будете чекати вироку суду? Хоча формально це та ж драка.
|15/05/18 17:08
Marlboro! > zavgar
15/05/18 16:13
Не зрозумів відповідь. Без слідчого чи суду Ви не зможете доказати чи обгрунтувати факт драки?
|15/05/18 17:05
zavgar > ОК АКА Олюня
15/05/18 17:01
Судді так не думають:
"Діючим Кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за спричинення легких тілесних ушкоджень у статті - 125. Для доказування вини особи, яка спричинила такі ушкодження, законодавчо передбачений порядок проведення досудового та судового розслідування. Цей порядок не може бути підмінений службовим розслідуванням."
|15/05/18 17:01
ОК АКА Олюня > zavgar
15/05/18 16:13
если драка не входит в круг его должностных обязанностей и не является рабочей функцией, то никого ждать не надо.
|15/05/18 16:13
zavgar > Marlboro!
15/05/18 16:00
На Ваше питання відповідь — слідчий або суд, це випливає із ч.2 ст. 2 ККУ.
|15/05/18 16:00
Marlboro! > zavgar
15/05/18 15:36
Для притягнення до дисциплінарної відповідальності не потрібне притягнення до криміналу. Що саме, по Вашому, може зясувати тільки слідчий? Якщо слідчий не скаже, що драка була, то її не було?
Дисциплінарка за побої - це фактова відповідальність; встановити, констатувати і довести це порушення можливо одразу після його вчинення незалежно від притягнення до криміналу.
Обставини, за яких побої набувають статусу злочину (ступінь шкоди, мотиви, обтяжуючі обставини, етс), не мають значення при притягнення до дисциплінарки.
|15/05/18 15:36
zavgar
На робочому місці, в робочий час працівник наніс побої іншому працівнику. Відкрите кримінальне провадження. Не закінчене. В КЗпП виключень щодо строку притягнення до дисциплінарної відповідальності в разі відкриття кримінального провадження немає (на відміну від, наприклад, Дисциплінарного статуту ОВС та проекту Трудового кодексу). Разом з тим, для притягнення до відповідальності треба з’ясувати обставини, а ці обставини встановлюються слідчим.
Питання: догану давати чи використовувати аналогію закону і відтягувати строк на час розгляду кримінального провадження?