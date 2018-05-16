Віджим землі - потрійна реєстрація права оренди на одну земельну ділянку !

16/05/18 21:56 Pro100Pravo

ТОВ 1 орендує змельну ділянку (невитребувані паї) на підставі договору з РДА. За підробленими документами цю ділянку поділили на дві нові (виготовлення технічної документації із земелеутрою щодо поділу + розпорядження голови РДА про надання згоди на розобку тех. документації, її затвердження і згода на розірвання договору), у зв’язку з чим зареєстровано дві земельні ділянки з новими кадастровими номерами, а старий кадастровий номер в Публічній кадастровій карті вже не висвічується. Вподальшому ці дві земельні ділянки передані в оренду іншим двом особам: ТОВ 2 і ТОВ 3 (кожному по одній) на підставі їх звернення, виготовлення тех докментацій, затвердження, передання в оренду, укладання договорів і їх державна реєстрація (з розпорядженнями голови РДА про надання дозволу, про погодження і передачу в оренду). Маємо - в Реєстрі речових прав зареєстровано право оренди за ТОВ 1 на всю ділянку, за ТОВ 2 на її половину, за ТОВ - 3 на іншу половину і маємо три кадастрові номери (старий на всю вже не існує, два нових існує), тобто за існуючою орендою у ТОВ 1 передали незаконно в оренду ТОВ 2 і ТОВ 3 (по половині кожному з тої цілої, яку орендує ТОВ 1). При цьому, на цій землі росте врожай (посіяло ТОВ 1). Цікавить склад учасників, ефективний спосіб захисту прав і юрисдикція, гадаю: відповідачі РДА, ТОВ 2 і ТОВ 3, спір в господарському судочинстві, способи: визнання незаконними та скасування розпоряджень голови РДА (тільки ті що приймались по відношенню до ТОВ 2 і ТОВ 3, адже скасовувати щодо ТОВ 1 немає сенсу, бо скасовувати держ. реєстрацію земельних ділянок на даний час за рішенням суду неможливо), визнання недійсними договори між РДА і ТОВ 2, РДА і ТОВ 3, визнання права власності на незавершене виробництво - посіви с/г культури за ТОВ 1. А от що робити з реєстрацією двох оренд за ТОВ 2 і ТОВ 3 ? Чи можу в цьому процесі їх скасовувати (рішення реєстратора і записи), якщо так, то відповідач - 4 хто - реєстратор чи сільска рада, де він працює. ГПК підсудність даної справи визначає не чітко, є сумніви + є судова практика, що скасовувати реєстраційні дії можна, якщо реєстратор щось порушив, а тут я невбачаю порушень зі сторони реєстратора, адже він не міг знати, що існує оренда у ТОВ 1 за скасованим кадастровим номером. Якщо в чомусь помиляюсь, буду вдячний за пораду !

