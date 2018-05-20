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Реорганизация КСП в ООО с нарушением прав пайщиков темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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21/05/18 08:43 Paul > chumas2 20/05/18 20:31

Не могу понять, земля выделялась КСП единым массивом,под что конкретно? Если и выделялась, то под "распаевку" между членами КСП. Как теперь ООО может нею "пользоваться"? Или договора с собственниками или договор на аренду невостребованных паев.

Допускаю, что один, ну несколько невостребованных паев зависли, но массивом...? А какое свое право "активные бывшие работники КСП" хотят восстановить? Они хотят стать участниками ООО'шки, истребовать имущество или земли, которые по их мнению должны быть (или есть) ихними? Что конкретно их не устраивает? Сейчас нереально идти в суд без четкого указания права, которое подлежит восстановлению и способа такого восстановления.

21/05/18 07:09 Евгений Осычнюк > chumas2 20/05/18 20:31

«Есть намерение предъявить иск как от бывших членов КСП о признании недействительным решения общего собрания о преобразовании КСП в ООО» - не смущает срок давности? Когда члены КСП узнали (могли, или должны были узгнать) о нарушении своих прав? Если даже собрание проводилось «заочно», то в уставе КСП должно быть написано, что (например) общее собрание членов КСП проводится 1 раз в год. Соответственно, максимум через 1 год с момента реогранизации «счетчик» и включился.

«Но КСП в 2000 году ликвидировано, т.е. нет ответчика» - та ведь реорганизовано, или у Вас ошибка в написанном?

«Есть идея об отмене гос. регистрации ООО в связи с допущенными при создании нарушениями, но там опять же, надлежащим истцом являются гос. органы» - о чем речь?

«Или может быть подать админ. иск к гос. регистратору с требованием «скасувати держ. реєстрацію ТОВ»? Но на основании чего обращаться, ведь само создание ООО формально не нарушает прав бывших членов КСП?» - админиск вообще подается, если есть нарушения со стороны регистратора, подумайте об этом.

«Или, например, можно ли привлечь соответчиком вместе с ООО орган гос. регистрации и указать требования: зобовязати орган реєстрціі внести запис про припинення КСП без правонаступників?» - нельзя, «гибридное правосудие» в Украине не допускается. Или КАСУ, или спор частного права.

«Поделитесь, пожалуйста, идеями, какие исковые требования тут будут уместны и к какому ответчику?» - надо смотреть ВСЕ имеющиеся документы. Другой подход - дилетанство, и советы в стиле Остера.



20/05/18 20:31 chumas2

Коллеги, нужен совет по ситуации.

Когда-то было КСП с членами в почти 600 человек. В 2000-м году директор КСП проводит собрание, на котором присутствует 270 человек (при кворуме в 2/3 от общего состава членов). Причём нет списка присутствующих, нет их подписей. Т.е. собрание было неправомочным. На этом собрании с подачи директора КСП принимается решение о преобразовании КСП в ООО. В протоколе решения указано, что КСП передаёт все права ООО, и ООО является правопреемником КСП. Протокол решения подписывается только директором КСП (председателем собрания) и ещё одним человеком (секретарём собрания).

В 2000-м году происходит преобразование, регистрируется ликвидация КСП и создание ООО. В уставе ООО написано, что ООО является правопреемником КСП. При этом, его членами является директор (бывший директор КСП) и ещё 7 человек. Причём директор написал себе в уставном капитале долю в ООО 60 %, что не основывалось на размере его пая в КСП. Большая часть пайщиков (почти 600 человек), понятно дело, в члены ООО не вошла по вине директора… ООО пользуется землей, которое выделялось КСП.

Только сейчас некоторые активные бывшие работники КСП приняли решение судиться с ООО.

Какие идеи и проблемы... Есть намерение предъявить иск как от бывших членов КСП о признании недействительным решения общего собрания о преобразовании КСП в ООО. Но КСП в 2000 году ликвидировано, т.е. нет ответчика. Если предъявлять иск к ООО о признании недействительным учредительного договора в части того, что ООО является правопреемником КСП, встаёт другая проблема: истцы не являются и не были членами ООО, т.е. они не могут быть истцами по этим требованиям.

Есть идея об отмене гос. регистрации ООО в связи с допущенными при создании нарушениями, но там опять же, надлежащим истцом являются гос. органы.

Или может быть подать админ. иск к гос. регистратору с требованием «скасувати держ. реєстрацію ТОВ»? Но на основании чего обращаться, ведь само создание ООО формально не нарушает прав бывших членов КСП?

Или, например, можно ли привлечь соответчиком вместе с ООО орган гос. регистрации и указать требования: зобовязати орган реєстрціі внести запис про припинення КСП без правонаступників?

Поделитесь, пожалуйста, идеями, какие исковые требования тут будут уместны и к какому ответчику?

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