Оспаривают решение о выделении з/у

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21/05/18 23:47 Правда ли > Maxim GMO 21/05/18 21:39

По п.4 - именно так.

И эти люди оспаривают, что не могло быть приняторешение в нашу пользу по заявлению, на котором не указано не месторасположение земельного участка, ни площадь.



21/05/18 21:39 Maxim GMO > Правда ли 21/05/18 10:22

1. Я так розумію, що Ви хотіли отримати земельну ділянку в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами відповідно до ст. 118 ЗКУ.

2. Виходячи з цього, як Вам вже й вказав Marlboro!, процедуру Ви порушили.

3. Проте, виходячи з положень ч. 7 ст. 118 ЗКУ - "Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку", якщо міськрада таки стане на Вашу сторону, і буде стверджувати, що на момент винесення рішення про надання дозволу у них був достатній пакет документів для прийняття позитивного рішення - то теоретично спір виграти можна.

4. В мене інше питання: а наскільки прийняте рішення міськради порушує саме права позивача, що аж до суду дійшло? Чим мотивують позов? Вони теж подали заяву і отримали відмову, тому що є рішення по Вам?



21/05/18 13:33 Marlboro! > Правда ли 21/05/18 12:12

Якщо міська рада не займе Вашу сторону (щонайменше підтверджуючи фактичні обставини на вашу користь), то шанси так собі



21/05/18 12:12 Правда ли > Marlboro! 21/05/18 11:41

"Якщо вони будуть переконливо підтверджувати, що графічні матеріали були долучені в день подачі заяви, що вони не замінювались і спору про аутентичність цих матеріалів немає" - в том то все и дело, что регистрация заявления без адреса участка и его площади прошла 10, а на графичных материалах дата 13. Поэтому суд и придрался и Вы говорите, что суд полностью прав...



21/05/18 11:41 Marlboro! > Правда ли 21/05/18 11:19

Якщо в заяві немає конфігурації землі або хоча б посилання на існування графічних матеріалів як окремого додатку, то суд знову таки правий. Після подачі заяви, під час її розгляду, прийняття рішення - туди можна підколоти що завгодно.



У суду завдання яке: встановити фактичні обставини спірних подій і надати правову оцінку.

Із заяви, яка не містить інформацію про землю, встановити такі фактичні обставини не можна.



На противагу правомірній (як на мене) позиції суду можна протиставити хіба-що позицію місцевої ради. Якщо вони будуть переконливо підтверджувати, що графічні матеріали були долучені в день подачі заяви, що вони не замінювались і спору про аутентичність цих матеріалів немає - то позиція суду вже буде не такою переконливою.



21/05/18 11:19 Правда ли > Marlboro! 21/05/18 11:10

"звернення особи повинно містити щонайменше інформацію про бажану землю, конфігурацію і призначення" - согласен, не была указана площадь участка и место расположения. Но потом отец пришел в горсовет через три дня, сделали выкопировку участка, на котором и улица, и номер участка, и адрес, и подкололи к предыдущему заявлению. Разве такое не принимается?

А судья придерлась, что информация должна быть указана на самом заявлении, или же эта выкопировка должна быть прикреплена к заявлению и именно в день регистрации заявления и ни днем позже. Иначе получается есть заявление без места расположения участка и тремя днями позже есть выкопировка, без самого заявления, и сказала, что у горсовета не было оснований рассматривать заявление и принимать решение.

Как по мне, так суд придирается, зачем же так?



21/05/18 11:10 Marlboro! > Правда ли 21/05/18 10:22

Суд правий

Як правило за таких недоліків місцеві ради відмовляють в наданні дозволу на розробку землеустрою. Деякі люди оскаржують такі відмови в судах і ті відмовляють в задоволенні позовів з тими ж мотивами - звернення особи повинно містити щонайменше інформацію про бажану землю, конфігурацію і призначення

