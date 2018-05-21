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Действие преюдиции при изменении правовой позиции ВСУ/ВС
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21/05/18 17:14  преюдиция > Marlboro!    21/05/18 17:02Дерево
Ну это в отзыве на иск написали "было решение суда от такого-то числа, в котором суд дал такому-то факту правовую оценку что служит доказательством того, что позивач не прав а мы правы и в иске просим отказать." Отсюда и вопрос появился.
Спасибо всем за внимание к теме и Maxim GMO отдельно за ссылки на статьи ЦПК!

21/05/18 17:02  Marlboro! > преюдиция    21/05/18 16:50Дерево
Преюдиція це поняття яке стосується тільки фактичної оцінки обставин і тільки фактів. Наприклад, преюдицію буде мати вказівка в рішенні наступної інформації: "Особа_1 надіслав листа Особі_2 в якому було написано ХХХ"

В подальших судових спорах Особи 1 і 2 можуть не доказувати факт надіслання листа певного змісту.

Преюдиція, як вам уже зазначили, не стосується правових оцінок. Правова оцінка це взагалі не доказ (про що ви написали). Наприклад, не буде мати преюдиційного значення вказівка в рішенні суду: "написавши листа зі змістом ХХХ особа_1 порушила статтю 1 закону №2".

21/05/18 16:57  Rossi > преюдиция    21/05/18 16:50Дерево
Правовая оценка (суд, руководствуясь определенными положениями законодательства, делает вывод о том, какие правовые последствия наступают в связи с указанным фактов)? Правовая оценка не обязательна, она у каждого суда своя.

21/05/18 16:50  преюдиция > Rossi    21/05/18 16:43Дерево
На доказательство оценки факта судом.

21/05/18 16:43  Rossi > преюдиция    21/05/18 16:21Дерево
"йде пряме посилання на рішення по першій як на доказ чогось"

и чего же именно?

21/05/18 16:33  Maxim GMO > преюдиция    21/05/18 16:29Дерево
Значить 100% ні, тим паче враховуючи зміну правової позиції ВСУ/ВС.

21/05/18 16:29  преюдиция > Maxim GMO    21/05/18 16:16Дерево
Спасибо. Это уже интересная конкретика. Как раз факт никем и не отрицается, а вот его оценка судом вызывает вопросы.

21/05/18 16:21  преюдиция > Rossi    21/05/18 16:04Дерево
Может преюдиция здесь и ни при чем (я не теоретик права), но в первом деле суд сослался на постановы высших судов и принял определенное решение.
С учетом этого естественно больше интересует не обязательность правовой позиции ВСУ/ВС, а то, что если "справи пов'язані між собою, тобто в другій справі йде пряме посилання на рішення по першій як на доказ чогось" имеет это какое то значение для рассмотрения теперешнего дела?
П.С. Кстати, в постановах ВС я постоянно вижу ссылки на правовые позиции ВСУ.

21/05/18 16:16  Maxim GMO > преюдиция    21/05/18 16:04Дерево
1. ч. 4 ст. 82 ЦПК - "Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом". В даному випадку як обставина (а не правова позиція), то в залежності від особливостей справи може враховуватись, може ні.
2. ч. 7 ст. 82 ЦПК - "Правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов’язковою для суду". Тут 100% не є обов'язковою для врахування.

21/05/18 16:04  Rossi > преюдиция    21/05/18 13:51Дерево
Употребленный вами термин "преюдиция" здесь вообще не при чем. Если вас интересует обязательность правовых позиций Верховного Суда, то они обязательны только для органов власти, но не для судов.
Ну а позиции Верховного Суда Украины (т.е. старого) и ВССУ вовсе не имеют статуса.

21/05/18 16:04  преюдиция > Maxim GMO    21/05/18 15:45Дерево
Десь так "справи пов'язані між собою, тобто в другій справі йде пряме посилання на рішення по першій як на доказ чогось"

21/05/18 15:45  Maxim GMO > преюдиция    21/05/18 13:51Дерево
1. ч. 4 ст. 263 ЦПК України - "При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду".
2. До 15.12.17 ч. 2 ст. 214 ЦПК України була в редакції: "При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів".
3. Тобто, виходить на сьогодні, що суд обов'язково повинен враховувати позицію ВС. Проте, ця межа тонка, і тут можна гратися тим, наскільки правовідносини між сторонами та їх особливості подібні до тих, що в рішенні ВС.
4. А справи пов'язані між собою (тобто в другій справі йде пряме посилання на рішення по першій як на доказ чогось)? Чи це дві окремі справи, не пов'язані між собою, просто що в них подібні правовідносини?

21/05/18 13:51  преюдиция   Дерево
Было постановлено решение суда по определенным правоотношениям. При этом суд ссылался на правовые позиции ВСУ/ВССУ. С тех пор прошло несколько лет и правовая позиция изменилась. Имеет ли то судебное решение преюдициально значение при рассмотрении другого спора, если сторона по новому делу на него ссылается? И вообще, имеет преюдициальное значение правовая позиция?

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