"представник позивача вводить в оману суд" - диффамация?

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|22/05/18 12:51
zzloy > Marlboro!
22/05/18 12:34
Дякую за опінію)
|22/05/18 12:34
Marlboro! > zzloy
22/05/18 12:07
Обмеження в доступі до суду виправляється шляхом подачі апеляційної скарги.
Питання задоволення клопотань повязаних зі сплатою судового збору фактично законом не врегульоване, межі обгрунтованості цих клопотань не визначені - всі ці питання знаходяться в площині дискреційних субєктивних повноважень судді. Тому суддя просто може правомірно вказувати на те, що "я художник я так бачу".
|22/05/18 12:07
zzloy > Marlboro!
22/05/18 11:57
А як щодо протиправного обмеження в доступу до правосуддя?
Шо цікаво це не якась бабуля з міськрайоного суду. Досвідчений суддя окружного суду.
Після залишення без руху, розжували все, дали посилання на всю нормативку, звернули увагу на окремі поля таблиці ок5 -нуль на масу.
|22/05/18 11:57
Marlboro! > zzloy
22/05/18 11:53
Це допустима межа оцінки яку суд може надавати обставинам. Він же не називав "собакою брехливою". Тому на мою думку підстав для дисциплінарної відповідальності тут бути не може навіть якщо в клопотанні ви чітко вказували про те, чому в ОК-5 інша сума.
|22/05/18 11:53
zzloy > Marlboro!
22/05/18 11:48
Питання саме в оцінці вислову. Ніби дрібниця, але...
Воно не розуміє, а виявляється це представник в оману вводить
|22/05/18 11:48
Marlboro! > zzloy
22/05/18 11:25
То питання все ж про судовий збір, чи про те, як би наступити цьому судді на ногу?
Дифамація тут ні до чого: по-перше, немає формального складу дифамації, по-друге у суддів імунітет [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Або оскаржуйте ухвалу, або подавайте новий позов щоб попав на іншого суддю. В т.ч. можете отримати в ПФ письмове розяснення про те, що в довідку включено суму з якої сплачено збір, а не яку отримано.
|22/05/18 11:25
zzloy > Marlboro!
22/05/18 11:12
Формулювання взято з ухвали про повернення позову, поданого разом із клопотанням про звільнення від збору.
Їх честь не розуміє, що в окремих випадках відомості в ОК-5 відображають не реально отримані застрахованою особою кошти, а мінімалку з якої за таку особу сплачуються страхові внески
І ось їх честь дивиться в ок-5, де написано, що з мін.з/п 2373 грн Управлінням соцзахисту сплачені внески та нарахований стаж і вважає, що це свідчить про те, що особа дійсно отримала ці кошти, а представник позивача вводить в оману суд
При тому, що подані довідки з ДФС, та соцзахисту про відсутніть доходу та отримання компенсаційної виплати
|22/05/18 11:12
Marlboro! > zzloy
22/05/18 11:03
Почніть з того, що потрібно внятно пояснити суть спору і ціль яку треба досягти
|22/05/18 11:03
zzloy
Мало того, что их честь тупит, так еще и позволяет себе в определении не справедливые и не корректные формулировки. Как реагировать?