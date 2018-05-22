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"представник позивача вводить в оману суд" - диффамация?
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22/05/18 12:51  zzloy > Marlboro!    22/05/18 12:34Дерево
Дякую за опінію)

22/05/18 12:34  Marlboro! > zzloy    22/05/18 12:07Дерево
Обмеження в доступі до суду виправляється шляхом подачі апеляційної скарги.
Питання задоволення клопотань повязаних зі сплатою судового збору фактично законом не врегульоване, межі обгрунтованості цих клопотань не визначені - всі ці питання знаходяться в площині дискреційних субєктивних повноважень судді. Тому суддя просто може правомірно вказувати на те, що "я художник я так бачу".

22/05/18 12:07  zzloy > Marlboro!    22/05/18 11:57Дерево
А як щодо протиправного обмеження в доступу до правосуддя?
Шо цікаво це не якась бабуля з міськрайоного суду. Досвідчений суддя окружного суду.
Після залишення без руху, розжували все, дали посилання на всю нормативку, звернули увагу на окремі поля таблиці ок5 -нуль на масу.

22/05/18 11:57  Marlboro! > zzloy    22/05/18 11:53Дерево
Це допустима межа оцінки яку суд може надавати обставинам. Він же не називав "собакою брехливою". Тому на мою думку підстав для дисциплінарної відповідальності тут бути не може навіть якщо в клопотанні ви чітко вказували про те, чому в ОК-5 інша сума.

22/05/18 11:53  zzloy > Marlboro!    22/05/18 11:48Дерево
Питання саме в оцінці вислову. Ніби дрібниця, але...
Воно не розуміє, а виявляється це представник в оману вводить

22/05/18 11:48  Marlboro! > zzloy    22/05/18 11:25Дерево
То питання все ж про судовий збір, чи про те, як би наступити цьому судді на ногу?
Дифамація тут ні до чого: по-перше, немає формального складу дифамації, по-друге у суддів імунітет [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Або оскаржуйте ухвалу, або подавайте новий позов щоб попав на іншого суддю. В т.ч. можете отримати в ПФ письмове розяснення про те, що в довідку включено суму з якої сплачено збір, а не яку отримано.

22/05/18 11:25  zzloy > Marlboro!    22/05/18 11:12Дерево
Формулювання взято з ухвали про повернення позову, поданого разом із клопотанням про звільнення від збору.

Їх честь не розуміє, що в окремих випадках відомості в ОК-5 відображають не реально отримані застрахованою особою кошти, а мінімалку з якої за таку особу сплачуються страхові внески

І ось їх честь дивиться в ок-5, де написано, що з мін.з/п 2373 грн Управлінням соцзахисту сплачені внески та нарахований стаж і вважає, що це свідчить про те, що особа дійсно отримала ці кошти, а представник позивача вводить в оману суд
При тому, що подані довідки з ДФС, та соцзахисту про відсутніть доходу та отримання компенсаційної виплати

22/05/18 11:12  Marlboro! > zzloy    22/05/18 11:03Дерево
Почніть з того, що потрібно внятно пояснити суть спору і ціль яку треба досягти

22/05/18 11:03  zzloy   Дерево
Мало того, что их честь тупит, так еще и позволяет себе в определении не справедливые и не корректные формулировки. Как реагировать?

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