"представник позивача вводить в оману суд" - диффамация?

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22/05/18 12:34 Marlboro! > zzloy 22/05/18 12:07

Обмеження в доступі до суду виправляється шляхом подачі апеляційної скарги.

Питання задоволення клопотань повязаних зі сплатою судового збору фактично законом не врегульоване, межі обгрунтованості цих клопотань не визначені - всі ці питання знаходяться в площині дискреційних субєктивних повноважень судді. Тому суддя просто може правомірно вказувати на те, що "я художник я так бачу".



22/05/18 12:07 zzloy > Marlboro! 22/05/18 11:57

А як щодо протиправного обмеження в доступу до правосуддя?

Шо цікаво це не якась бабуля з міськрайоного суду. Досвідчений суддя окружного суду.

Після залишення без руху, розжували все, дали посилання на всю нормативку, звернули увагу на окремі поля таблиці ок5 -нуль на масу.



22/05/18 11:57 Marlboro! > zzloy 22/05/18 11:53

Це допустима межа оцінки яку суд може надавати обставинам. Він же не називав "собакою брехливою". Тому на мою думку підстав для дисциплінарної відповідальності тут бути не може навіть якщо в клопотанні ви чітко вказували про те, чому в ОК-5 інша сума.



22/05/18 11:53 zzloy > Marlboro! 22/05/18 11:48

Питання саме в оцінці вислову. Ніби дрібниця, але...

Воно не розуміє, а виявляється це представник в оману вводить



22/05/18 11:48 Marlboro! > zzloy 22/05/18 11:25



Дифамація тут ні до чого: по-перше, немає формального складу дифамації, по-друге у суддів імунітет



Або оскаржуйте ухвалу, або подавайте новий позов щоб попав на іншого суддю. В т.ч. можете отримати в ПФ письмове розяснення про те, що в довідку включено суму з якої сплачено збір, а не яку отримано. То питання все ж про судовий збір, чи про те, як би наступити цьому судді на ногу?Дифамація тут ні до чого: по-перше, немає формального складу дифамації, по-друге у суддів імунітет [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Або оскаржуйте ухвалу, або подавайте новий позов щоб попав на іншого суддю. В т.ч. можете отримати в ПФ письмове розяснення про те, що в довідку включено суму з якої сплачено збір, а не яку отримано.



22/05/18 11:25 zzloy > Marlboro! 22/05/18 11:12

Формулювання взято з ухвали про повернення позову, поданого разом із клопотанням про звільнення від збору.



Їх честь не розуміє, що в окремих випадках відомості в ОК-5 відображають не реально отримані застрахованою особою кошти, а мінімалку з якої за таку особу сплачуються страхові внески



І ось їх честь дивиться в ок-5, де написано, що з мін.з/п 2373 грн Управлінням соцзахисту сплачені внески та нарахований стаж і вважає, що це свідчить про те, що особа дійсно отримала ці кошти, а представник позивача вводить в оману суд

При тому, що подані довідки з ДФС, та соцзахисту про відсутніть доходу та отримання компенсаційної виплати



22/05/18 11:12 Marlboro! > zzloy 22/05/18 11:03

Почніть з того, що потрібно внятно пояснити суть спору і ціль яку треба досягти

