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Бесплатные путевки в пионерлагеря 2018 г. для детей Харьковской области - эту инфу скрывают
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22/05/18 23:11  Лопатухин   Дерево
Друзья!
Эту информацию скрывают! Ее нет в доступном виде в актуальное время для ознакомления общественности! Вам сообщат в последний момент только неликвидные остатки!!!

Согласно информации с сайта государственных закупок [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
зюЩакупило для оздоровления льготного контингента детей Харьковской области в период летних каникул 2018года путевки в следующие оздоровительные лагеря (пионерлагеря, путевки выдаются бесплатно для льготных категорий детей):
1) санаторий «Патрия», Белгород-Днестровский, 1200 путевок расчетной стоимостью 9000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;
2) «Орленок», Чугуев, 300 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;
3) «Белое Озеро», Змиевской район Харковская обл, 200 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 3 смены;
4) "Ромашка" от КП Харьковводоканала , пос.Васищево Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 4 смены;
5) «Сосновый» Купянский р-н село Глушковка, путевок расчетной стоимостью 6700грн на 1 ребенка, заезд на 2 и 3 смены;
6) «Каразинский» Краснокутск Харьковская область, 150 путевок путевок расчетной стоимостью 6778грн на 1 ребенка, все смены;
7) "Лесовичек" пгт.Сахновщина Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 5577грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;
8) "Лесная поляна" пос.Высокий Харьковская область, 400 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;
9) Спорт.лагерь «Динамо», пгт Славко Сколевський р-н Львоская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8064грн на 1 ребенка,заезд на все смены;
10) «Лесная песня» село .Богатырь Якимовский район Запорожская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8416грн на 1 ребенка, заезд на все смены.

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