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Бесплатные путевки в пионерлагеря 2018 г. для детей Харьковской области - эту инфу скрывают темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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22/05/18 23:11 Лопатухин



Эту информацию скрывают! Ее нет в доступном виде в актуальное время для ознакомления общественности! Вам сообщат в последний момент только неликвидные остатки!!!



Согласно информации с сайта государственных закупок

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

зюЩакупило для оздоровления льготного контингента детей Харьковской области в период летних каникул 2018года путевки в следующие оздоровительные лагеря (пионерлагеря, путевки выдаются бесплатно для льготных категорий детей):

1) санаторий «Патрия», Белгород-Днестровский, 1200 путевок расчетной стоимостью 9000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;

2) «Орленок», Чугуев, 300 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;

3) «Белое Озеро», Змиевской район Харковская обл, 200 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 3 смены;

4) "Ромашка" от КП Харьковводоканала , пос.Васищево Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 4 смены;

5) «Сосновый» Купянский р-н село Глушковка, путевок расчетной стоимостью 6700грн на 1 ребенка, заезд на 2 и 3 смены;

6) «Каразинский» Краснокутск Харьковская область, 150 путевок путевок расчетной стоимостью 6778грн на 1 ребенка, все смены;

7) "Лесовичек" пгт.Сахновщина Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 5577грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;

8) "Лесная поляна" пос.Высокий Харьковская область, 400 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;

9) Спорт.лагерь «Динамо», пгт Славко Сколевський р-н Львоская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8064грн на 1 ребенка,заезд на все смены;

10) «Лесная песня» село .Богатырь Якимовский район Запорожская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8416грн на 1 ребенка, заезд на все смены. Друзья!Эту информацию скрывают! Ее нет в доступном виде в актуальное время для ознакомления общественности! Вам сообщат в последний момент только неликвидные остатки!!!Согласно информации с сайта государственных закупок [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністраціїзюЩакупило для оздоровления льготного контингента детей Харьковской области в период летних каникул 2018года путевки в следующие оздоровительные лагеря (пионерлагеря, путевки выдаются бесплатно для льготных категорий детей):1) санаторий «Патрия», Белгород-Днестровский, 1200 путевок расчетной стоимостью 9000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;2) «Орленок», Чугуев, 300 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;3) «Белое Озеро», Змиевской район Харковская обл, 200 путевок расчетной стоимостью 6000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 3 смены;4) "Ромашка" от КП Харьковводоканала , пос.Васищево Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на 1 и 4 смены;5) «Сосновый» Купянский р-н село Глушковка, путевок расчетной стоимостью 6700грн на 1 ребенка, заезд на 2 и 3 смены;6) «Каразинский» Краснокутск Харьковская область, 150 путевок путевок расчетной стоимостью 6778грн на 1 ребенка, все смены;7) "Лесовичек" пгт.Сахновщина Харьковская область, 300 путевок расчетной стоимостью 5577грн на 1 ребенка, заезд на 1,2 и 3 смены;8) "Лесная поляна" пос.Высокий Харьковская область, 400 путевок расчетной стоимостью 7000грн на 1 ребенка, заезд на все смены;9) Спорт.лагерь «Динамо», пгт Славко Сколевський р-н Львоская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8064грн на 1 ребенка,заезд на все смены;10) «Лесная песня» село .Богатырь Якимовский район Запорожская область, 600 путевок расчетной стоимостью 8416грн на 1 ребенка, заезд на все смены.

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